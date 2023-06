Neue Spiele für Nintendo Switch: Diese Releases im Juli solltet ihr nicht verpassen!

Der Juli bringt wieder viele interessante Neuerscheinungen für Nintendo Switch.

Auch im Juli erscheinen im Nintendo eShop wieder eine Menge spannende Spiele für Nintendo Switch. Aus der langen Liste haben wir euch in diesem Artikel ein paar Highlights herausgesucht, deren Release-Termin ihr euch schon mal rot im Kalender anstreichen solltet:

Pikmin 4

3:07 Pikmin 4 - Neuer Trailer zeigt Gameplay

Erscheint am: 21. Juli

Das große Highlight unter den Neuerscheinungen im Juli ist fraglos Pikmin 4. Wenn ihr den Switch-Exklusivtitel im Nintendo eShop vorbestellt, könnt ihr von einigen Vorteilen profitieren:

Sparen mit Coupons: Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr euch Pikmin 4 mithilfe von Game Coupons holen. Für 99€ bekommt ihr Coupons für zwei Spiele. Wenn ihr einen für Pikmin 4 und den zweiten für ein Spiel verwendet, das sonst 69,99€ kosten würde (wie etwa Zelda: Tears of the Kingdom ), spart ihr dadurch über 30€.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr euch Pikmin 4 mithilfe von holen. Für 99€ bekommt ihr Coupons für zwei Spiele. Wenn ihr einen für Pikmin 4 und den zweiten für ein Spiel verwendet, das sonst 69,99€ kosten würde (wie etwa ), spart ihr dadurch über 30€. D oppelte Goldpunkte: Wenn ihr Pikmin 4 im Nintendo eShop vorbestellt, bekommt ihr doppelt so viele Goldpunkte wie üblich gutgeschrieben. Dadurch könnt ihr Punkte im Wert von 6€ für zukünftige Käufe sammeln.

Wenn ihr Pikmin 4 im Nintendo eShop vorbestellt, bekommt ihr doppelt so viele Goldpunkte wie üblich gutgeschrieben. Dadurch könnt ihr Punkte im Wert von 6€ für zukünftige Käufe sammeln. Früher spielen: Am Release-Tag könnt ihr schon ab Mitternacht und damit vor allen anderen in die Welt von Pikmin 4 abtauchen.

3:53 Pikmin 4 kommt mit spannender Tag-Nacht-Mechanik

Auch Pikmin 4 bietet wieder die typische Mischung aus Adventure, Action und Strategie, für die die Reihe bekannt ist. Eure Aufgabe ist es, auf einem fremden Planeten nach einer Gruppe gestrandeter Weltraumreisender zu suchen. Bei deren Rettung werdet ihr von den Pikmin unterstützt. Dabei handelt es sich um niedliche kleine Pflanzenwesen, die je nach Farbe unterschiedliche Fähigkeiten haben.

Während die roten Pikmin beispielsweise feuerfest und besonders kampfstark sind, können die blauen schwimmen. Neu in Pikmin 4 sind die Eis-Pikmin, die Gegner einfrieren, und die Leucht-Pikmin, die sich im Dunkeln besonders wohlfühlen. Mithilfe der Fähigkeiten der Pikmin löst ihr Rätsel, stellt euch Kämpfen gegen außerirdische Kreaturen und erkundet eine Welt, die neben einer farbenfrohen Oberfläche diesmal auch finstere Höhlen zu bieten hat.

Pikmin 1+2

Die GameCube-Klassiker Pikmin 1+2 könnt ihr jetzt im Nintendo eShop nachholen.

Die ersten beiden Teile der Pikmin-Reihe sind zwar schon vor ein paar Tagen für Nintendo Switch erschienen, wir wollten sie an dieser Stelle aber trotzdem erwähnen. Die ursprünglich von Shigeru Miyamoto (Mario Bros., Donkey Kong) für GameCube geschaffenen Klassiker lohnen sich nämlich definitiv auch heute noch, ob man sie nun bislang verpasst hat oder ob man sie mit verbesserter HD-Grafik und überarbeiteter Steuerung nochmal erleben möchte.

Das Gameplay entspricht im Kern schon dem des vierten Teils: Ihr freundet euch mit verschiedenen Arten von Pikmin an, die daraufhin euren Befehlen folgen. Mit ihrer Hilfe erkundet ihr den fremden Planeten, löst knifflige Rätsel, räumt Hindernisse aus dem Weg und kämpft gegen gefährliche Feinde. In Teil 1 müsst ihr nach einem Absturz euer Raumschiff wieder flugtüchtig machen, in Teil 2 geht ihr auf Schatzsuche.

Pikmin 1 stellt euch dabei durch ein Zeitlimit vor eine zusätzliche Herausforderung. Pikmin 2 hingegen legt mehr Wert auf die Erkundung seiner vielfältigen Spielwelt. Außerdem könnt ihr im zweiten Teil zwischen eurer Hauptfigur und ihrem Assistenten hin und her wechseln und so mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen. Ihr könnt Pikmin 1 und Pikmin 2 im Nintendo eShop übrigens nicht nur im Bundle für 49,99€, sondern auch getrennt für je 29,99€ kaufen:

Disney Illusion Island

1:15 Disney Illusion Island - Ankündigungs-Trailer zeigt, was uns im Koop-Plattformer erwartet

Erscheint am: 28. Juli

Disney Illusion Island ist ein 2D-Platformer in einem hübschen, bunten Grafikstil, der klassischen Disney-Cartoons zum Verwechseln ähnlich sieht. Allein oder im Koop mit bis zu drei Mitspieler*innen übernehmt ihr die Rollen von Micky, Mini, Donald und Goofy und erkundet mit ihnen eine Insel voller Geheimnisse und abwechslungsreicher Landschaften, um mithilfe mystischer Bücher die Welt zu retten.

Neben traditionellem Jump&Run-Gameplay, das uns hüpfen, rennen, schwimmen und manchmal auch fliegen lässt, stellt ihr euch zahlreichen Rätseln sowie spektakulären Bosskämpfen. Im Koop könnt ihr euch gegenseitig unterstützen, indem ihr euch beispielsweise gegenseitig Seile zuwerft oder per Bocksprung breite Schluchten überwindet. Zusätzlich zum aufwendigen Look sorgt der Orchester-Soundtrack für nostalgische Cartoon-Atmosphäre.

Oxenfree II: Lost Signals

0:55 Oxenfree 2: Lost Signals - Teaser kündigt den zweiten Teil des Adventures an

Erscheint am: 12. Juli

Das erste Oxenfree war bei seinem Release im Jahr 2016 ein echter Überraschungshit. Das Adventure begeisterte durch seine fesselnde Mystery-Atmosphäre und seine komplexe Geschichte. Nach mehr als sieben Jahren Wartezeit erscheint nun mit Oxenfree II: Lost Signals endlich ein Nachfolger, in dem wir erneut vor hübsch gezeichneter 2D-Kulisse übernatürlichen Phänomenen auf den Grund zu gehen versuchen.

Als Riley Poverly kehren wir in unsere kleine Heimatstadt zurück, um dort die Ursachen für geheimnisvolle elektromagnetische Wellen zu erforschen, die für Chaos sorgen. Spielerisch wird neben Rätseln und Dialogen abermals die bekannte Radio-Mechanik eine große Rolle spielen, durch die ihr Signale von übernatürlichen Wesen empfangt. Bis zum Release-Tag könnt ihr euch im Nintendo eShop 25 Prozent Vorbesteller-Rabatt sichern.

Necrosmith

In Necrosmith basteln wir unsere eigene Armee von Untoten zusammen.

Erscheint am: 06. Juli

NecroSmith ist ein Roguelike, in dem wir einen Nekromanten spielen. Aus verschiedenen Körperteilen basteln wir Untote zusammen und vermischen dabei unter anderem Zombies, Skelette, Vampire, Orks und sogar Roboter miteinander, um die beste Kombination aus Stärke, Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit zu finden. Unsere untoten Horden schicken wir dann hinaus in die Welt, um gefährliche Kreaturen zu bekämpfen.

Unsere Untergebenen erkunden dabei die unterschiedlichsten Landschaften und sammeln für uns Schätze und Ressourcen. Zugleich erscheinen aber auch immer mehr Monster in der Welt, gegen die wir unseren Nekromantenturm verteidigen müssen. Schaffen wir das nicht, müssen wir, wie üblich bei Roguelikes, wieder von vorn anfangen. Allerdings können wir durch Gold dauerhafte Upgrades freischalten und machen so beständig Fortschritt.

Manic Mechanics

Im Koop-Spiel Manic Mechanics reparieren wir die unterschiedlichsten Fahrzeuge im Wettlauf gegen die Zeit.

Erscheint am: 13. Juli

Manic Mechanics ist ein Koop-Spiel in dem ihr online oder lokal in einer Gruppe aus bis zu vier Spieler*innen eine Werkstatt betreibt. Dabei liefert ihr euch in den 25 Levels, die auf fünf verschiedene Regionen verteilt sind, einen hektischen Wettkampf, um innerhalb der begrenzten Zeit mehr Autos, Laster, Motorräder, U-Boote oder sogar Ufos zu reparieren als eure Konkurrenz und so den Highscore zu knacken.

Leicht ist eure Aufgabe nicht: Von Kurzschlüssen und leicht entflammbaren Benzinpfützen bis hin zu plötzlich auftauchenden Kuhherden und Alien-Entführern, stellen sich euch in den knallbunten Umgebungen allerlei Hindernisse in den Weg. Um erfolgreich zu sein, müsst ihr deshalb gut zusammenarbeiten und euch stets gegenseitig aushelfen, wenn ihr in Schwierigkeiten geratet.

Might & Magic – Clash of Heroes: Definitive Edition

In Might & Magic - Clash of Heroes müsst ihr eure Truppen richtig anordnen, um Angriffe zu starten.

Erscheint am: 20. Juli

Might & Magic – Clash of Heroes spielt zwar im Universum der berühmten Rollenspielreihe, geht beim Gameplay aber einen ganz anderen Weg: Es handelt sich um eine Mischung aus Rundentaktik und einem Puzzlespiel im Match-3-Stil. Als Feldherr in Fantasy-Schlachten müsst ihr eure Truppen so anordnen, dass Krieger mit der gleichen Farbe in einer Reihe stehen, um verheerende Angriffe zu starten.

Im Singleplayer bekommt ihr eine umfangreiche Kampagne mit rund 20 Stunden Spielzeit geboten, in deren Verlauf ihr in die Rolle verschiedener Helden schlüpft. Außerdem könnt ihr euch sowohl online als auch lokal an einer Konsole spannende Multiplayer-Gefechte liefern. In der verbesserten Definitive Edition ist neben dem Hauptspiel auch der DLC I Am The Boss enthalten, der euch als einer der vier Bösewichte antreten lässt.

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

Mit Atelier Marie wurde das allererste Spiel der Atelier-Reihe grafisch runderneuert.

Erscheint am: 13. Juli

Erst im März ist mit Atelier Ryza 3 der 24. Teil der Atelier-Serie erschienen, Spin-offs und Neuauflagen nicht mitgerechnet. Das Remake von Atelier Marie führt euch nun zurück zu den Anfängen der umfangreichen JRPG-Reihe und lässt euch das allererste Atelier-Spiel aus dem Jahr 1997 in neuem Glanz erleben. Die Grafik wurde komplett runderneuert und ist nun auf dem aktuellen technischen Stand, die Perspektive von schräg oben wurde aber beibehalten.

Das Remake liefert zudem inhaltliche Erweiterungen wie zusätzliche Charaktere und Ereignisse. Das Gameplay bleibt weitgehend erhalten und bietet die Elemente, für die die Reihe bis heute steht: Wir übernehmen die Leitung eines Alchemie-Labor. Neben der Erkundung der Welt und den Kämpfen, in denen wir von unseren Gefährten unterstützt werden, spielt deshalb das Sammeln von Ressourcen und das Herstellen von Items eine große Rolle.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie

Das JRPG The Legend of Heroes: Trails into Reverie fasziniert nicht zuletzt durch seine komplexe Geschichte.

Erscheint am: 7. Juli

Das 2020 ursprünglich nur in Japan erschienene Rollenspiel Trails into Reverie, das zur schon seit 1989 laufenden Reihe The Legend of Heroes gehört, findet am 7. Juli endlich seinen Weg in den Westen und bringt zum Release auf Nintendo Switch eine ganze Reihe von Bonus-Items wie zusätzliche Outfits mit. Es handelt sich um ein gruppenbasiertes JRPG mit schicker 3D-Grafik im Anime-Stil.

Die traditionell rundenbasierten Kämpfe bieten anspruchsvolle Taktik. Ähnlich komplex ist die Geschichte: Wir folgen den Schicksalen des Polizisten Loyd Bannings, des Kriegshelden Rean Schwarzer und der mysteriösen maskierten Gestalt namens C. Die drei Handlungsstränge, zwischen denen wir jederzeit wechseln können, fügen sich zu einer vielschichtigen Story über den Kampf gegen einen sich zum Diktator aufschwingenden Gouverneur zusammen.

The Past Within

The Past Within entführt euch erneut in die Welt von Rusty Lake, diesmal aber im Koop.

Erscheint am: 6. Juli

The Past Within ist in der skurrilen Welt der Rusty-Lake-Spiele angesiedelt. Anders als die älteren Teile der Adventure-Reihe lässt es sich aber ausschließlich zu zweit im Koop spielen: Während die eine Person die Vergangenheit der Spielwelt erkundet, erforscht die andere deren Zukunft. Um die vielen kniffligen Rätsel zu lösen, müssen beide zusammenarbeiten und ihre Informationen austauschen.

Durch die zwei unterschiedlichen Perspektiven hat The Past Within einen hohen Wiederspielwert, der noch dadurch erhöht wird, dass beim zweiten Durchgang die Rätsel andere Lösungen haben. Auch technisch gibt es eine große Neuerung: Das Spiel wechselt zwischen 3D-Grafik und klassischen 2D-Zeichnungen. Bis zum 12. Juli bekommt ihr im Nintendo eShop stolze 40 Prozent Rabatt und bezahlt somit nur noch 3,59€.