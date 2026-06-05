Neue Spiele für Switch & Switch 2: Das sind unsere 10 besten Tipps für Juni 2026!

Wir haben euch die zehn Top-Spiele herausgesucht, die im Juni für Switch und Switch 2 erscheinen.

Im Juni gibt es reichlich Nachschub an neuen Spielen für Switch und Switch 2: Unter anderem kehren eine große Nintendo-Reihe und ein Rollenspiel-Klassiker zurück, während Koop-Fans gleich mit mehreren Titeln auf ihre Kosten kommen. Damit ihr nicht das Beste verpasst, stellen wir euch in diesem Artikel zehn Highlights vor. Wer sich lieber selbst ein Bild machen möchte, findet hier eine Übersicht über die Neuerscheinungen:

Star Fox

27:40 Star Fox 64 bekommt ein Switch 2-Remake: Nintendo Direct-Spezialausgabe stellt die Neuauflage vor

Autoplay

Erscheint am: 25. Juni

Star Fox ist der große Switch 2-Exklusivhit im Juni. Es handelt sich dabei um ein aufwendiges Remake des ursprünglich 1997 für N64 erschienenen Shooter-Meisterwerks, das dieses mit komplett neuer, moderner Grafik sowie verbesserter Steuerung (einschließlich Unterstützung der neuen Maussteuerung) wiederaufleben lässt. Ebenfalls neu sind der Koop-Modus für die Kampagne sowie ein Multiplayer-Modus, in dem zwei Viererteams gegeneinander antreten.

Der Kern des Spiels bleibt erhalten: Ihr spielt erneut den Piloten Fox McCloud, der gemeinsam mit seinem Team die finsteren Pläne einer Vereinigung skrupelloser Wissenschaftler durchkreuzen soll. Das tut ihr vor allem mit eurem schwer bewaffneten Kampfraumschiff Arwing, aber auch mit einem Panzer und einem U-Boot. Die 15 verschiedenen Level schicken euch auf verschiedene Planeten sowie in ein Asteroidenfeld und sogar zur Sonne.

Übrigens ist die digitale Version von Star Fox 10€ günstiger als die physische Variante im Nintendo Store. Wenn ihr also Geld sparen wollt, holt ihr euch das neue Action-Highlight für Nintendo Switch 2 am besten direkt hier im Nintendo eShop:

Final Fantasy VII Rebirth

1:41 Final Fantasy 7 Rebirth: Trailer zum Rollenspiel-Hit

Erscheint am: 3. Juni

Bereits diese Woche ist mit Final Fantasy VII Rebirth einer der ganz großen Rollenspiel-Hits der letzten Jahre (internationaler Wertungsdurchschnitt laut Opencritic: 91 Punkte!) für Switch 2 erschienen. In dem zweiten Teil der Remake-Trilogie des JRPG-Klassikers (Teil 1 ist bereits Anfang des Jahres für Switch 2 erschienen) dürfen wir endlich die Metropole Midgar verlassen und eine riesige und wunderschöne Welt erkunden, die Science Fiction mit Fantasy verbindet.

Das Remake liefert noch viel mehr Umfang als das Original, da die leeren Stellen in dessen Welt mit neuen Nebenaufgaben, Sehenswürdigkeiten und Bosskämpfen gefüllt wurden. Die weiten, offenen Gebiete durchquert ihr mit Fahrzeugen oder auf Chocobos reitend. Komplett neu ist neben der Grafik auch das Kampfsystem, das nun auf schnelle Action mit Kombo-Attacken setzt und dabei noch komplexer und vielseitiger ist als im ersten Teil der Remake-Reihe.

Auf dem Platz liefert eFootball Kick-Off! eine starke Leistung ab.

Erscheint am: 3. Juni

Mit eFootball Kick-Off! ist gerade der jüngste Teil der früher als Pro Evolution Soccer bekannten Fußballspiel-Reihe erschienen, die über viele Jahre hinweg der größte Konkurrent der FIFA-Serie (heute EA Sports FC) war. Der neue Teil kann laut den bereits erschienenen Tests tatsächlich wieder an alte Stärken anknüpfen: Starkes Gameplay auf dem Platz und der Verzicht auf Mikrotransaktionen machen eFootball Kick-Off! auch heute wieder zu einer guten Alternative.

Das gilt desto mehr, als Konami diesmal einen ungewöhnlich günstigen Preis von 19,99€ gewählt hat. Dafür konzentriert eFootball Kick-Off! sich zwar auf eine kompakte, kurzweilige Arcade-Spielerfahrung, statt eine umfangreiche Simulation zu bieten, liefert aber trotzdem spannende Modi: Neben Multiplayer-Duellen könnt ihr solo in der sogenannten Welttour eure Mannschaft aufbauen und an die Spitze führen. Durch ein Update sollt ihr zudem bald um den Weltmeistertitel spielen können.

to a T

In to a T erkundet ihr die Welt in T-Pose.

Erscheint am: 11. Juni

to a T ist ein 3D-Adventure mit starkem Fokus auf Story und Erkundung. Ihr spielt einen 13-jährigen Teenager, dessen Körper die Form des Buchstabens T hat. Ihr geht also stets mit weit zur Seite ausgestreckten Armen durchs Leben und müsst daher viele alltägliche Dinge auf eine ganze eigene und manchmal etwas kompliziertere Art erledigen. Das hält eure Spielfigur allerdings nicht davon ab, ihr Leben zu genießen, zumal sie im Spielverlauf besondere Fähigkeiten an sich entdeckt.

Mit dem Zug, eurem Einrad oder zu Fuß erkundet ihr eine bunte, freundliche Küstenstadt, die neben der oft witzigen, manchmal aber auch bewegenden Hauptgeschichte auch noch die verschiedensten Minispiele sowie Läden, Sehenswürdigkeiten und eine Menge schräger Charaktere zu bieten hat, darunter etwa eine Giraffe, die legendär leckere Sandwiches macht. Euer niedlicher Hund begleitet euch oftmals auf euren Erkundungstouren.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Das Action-Rollenspiel The Adventures of Elliot verknüpft eine 3D-Welt mit 2D-Elementen.

Erscheint am: 18. Juni

Mit The Adventures of Elliot: The Millennium Tales liefern die Macher von Octopath Traveler erneut ein großes Rollenspiel-Abenteuer ab, das auf die bewährte und bildhübsche Mischung aus 2D- und 3D-Grafik setzt, welche detaillierte 3D-Umgebungen mit nostalgischen Pixelfiguren und -objekten verknüpft. Ganz neu ist hingegen das Gameplay: Statt Rundentaktik bekommt ihr diesmal schnelle Action-Kämpfe sowie kleine Rätsel.

Ihr spielt den Abenteurer Elliot, der gemeinsam mit seiner Feenbegleiterin Faie versucht, die letzten Überreste der Menschheit vor den sogenannten Biestlingen zu retten. Dazu schreiten die beiden durch das Portal der Zeit und bereisen in vier verschiedenen Zeitaltern einen geheimnisvollen Fantasy-Kontinent. Im Nintendo eShop findet ihr bereits eine kostenlose Demo, die euch das erste Kapitel spielen lässt. Euren Fortschritt könnt ihr später in die Vollversion übernehmen.

Unrailed 2: Back on Track

Auch in Unrailed 2 verlegt ihr wieder Gleise vor einem fahrenden Zug.

Erscheint am: 11. Juni

Der chaotische Koop-Hit Unrailed bekommt endlich eine Fortsetzung! Wie im Vorgänger müsst ihr eine Bahnstrecke verlegen, während der Zug bereits fährt, und dabei zahlreiche Hindernisse wie Berge, Wälder und Gewässer überwinden. Als wäre das noch nicht schwierig genug, müsst ihr nebenbei noch Ressourcen aus der Umgebung sammeln, um weitere Gleise herstellen zu können. Erreicht der Zug das Ende der verlegten Schienen, habt ihr verloren und müsst von vorn anfangen.

Freischaltbare Upgrades und Züge sorgen jedoch zusammen mit der prozedural generierten Spielwelt dafür, dass sich jeder Durchgang anders anfühlt. Im Vergleich zum ersten Teil bietet Unrailed 2 dabei deutlich mehr Vielfalt, mit neuen Biomen und gewaltigen Bossgegnern. Außerdem können jetzt zwei Teams gegeneinander antreten und ihr könnt im neuen Baumodus eure eigene Welt erstellen. Im Nintendo eShop gibt es 25% Rabatt, wenn ihr bis zum 10. Juni vorbestellt.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains verändert nicht nur das Spielbrett, sondern auch die Regeln des Spiels.

Erscheint am: 11. Juni

Mit Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains erscheint eine neue Variante des legendären Brettspiels, die weit mehr bietet als nur hübsche, neue Spielbretter im schicken Star-Wars-Design. Es gibt auch spannende Änderungen am Spielprinzip: Hier kämpfen nämlich zwei Teams aus jeweils zwei bis drei bekannten Star-Wars-Charakteren der hellen und dunklen Seite um die Vorherrschaft über die Galaxis, darunter etwa Luke Skywalker, Darth Maul oder Ahsoka.

Jeder der Charaktere bringt einzigartige Fähigkeiten mit, was viel zusätzlichen taktischen Tiefgang in das bekannte Monopoly-Konzept bringt. Allein schon die kluge Zusammenstellung des Teams kann nämlich großen Einfluss auf den Erfolg haben. Zudem sorgen zahlreiche Ereignisse, die euch die spannendsten Momente der Filmvorlagen nacherleben lassen, für eine Menge Star-Wars-Atmosphäre und für spannende Wendungen, die bei jedem Durchgang anders ausfallen.

Solarpunk

1:23 Solarpunk mixt Survival und Farming Sim mit fliegenden Inseln

Erscheint am: 8. Juni

Solarpunk ist ein vergleichsweise entspanntes Survival-Spiel, das euch in eine technisch fortschrittliche und dennoch idyllische Welt verschlägt, welche aus schwebenden Inseln besteht. Allein oder im Team aus bis zu vier Personen im Online-Multiplayer könnt ihr architektonisch eindrucksvolle Gebäude bauen, Obst und Gemüse auf euren Feldern anpflanzen, euch um eure Tiere kümmern und die verschiedensten Geräte herstellen.

Ihr müsst dabei nicht alles selbst machen: Viele einfachere Aufgaben könnt ihr von Arbeitsdrohnen erledigen lassen. Eine weitere Besonderheit im Vergleich zu anderen Spielen des Genres ist das Energiesystem: Eure Geräte müsst ihr mit Wind-, Wasser- und Sonnenenergie versorgen. Da diese je nach Wetter schwankt, müsst ihr entsprechend vorausplanen. Außerdem verfügt ihr über euer eigenes Luftschiff, mit dem ihr weit entfernte Inseln erkunden könnt.

Dark Scrolls

In Dark Scrolls kämpft ihr mit abgedrehten Helden gegen ebenso abgedrehte Bosse.

Erscheint am: 22. Juni

Mit Dark Scrolls liefert der für schräge Spiele bekannte Publisher Devolver einen ungewöhnlichen Action-Platformer mit Roguelite-Fortschrittssystem ab. Allein oder im Koop kämpft ihr euch mit seltsamen Helden durch abgedrehte Welten und Dungeons, in denen spektakuläre Bosse auf euch warten. Unterwegs sammelt ihr Münzen, mit denen ihr im Shop neue Kräfte, Attacken und sogar Verbündete kauft. Die richtige Kombination all dieser Elemente ist der Schlüssel zum Erfolg.

Durch effektives Kombinieren füllt ihr fast den ganzen Bildschirm mit Angriffen aus, sodass kein Feind entkommen kann. In jedem Durchgang erwarten euch neue Quests, Bosse und Entscheidungen, die den Spielverlauf beeinflussen und euch immer wieder ein anderes Abenteuer liefern. Dabei könnt ihr auf neue Helden stoßen, die ihr dann in künftigen Runs auswählen könnt, und neue Accessoires freischalten, die die Fähigkeiten eurer Helden entscheidend beeinflussen.

Wanderstop

1:52 Stanley Parable-Macher überraschen mit einem süßen Cozy Game, aber natürlich gibt's einen Twist

Erscheint am: 23. Juni

Wanderstop ist die gemütliche Lebenssimulation eines neuen Studios, in dem sich unter anderem Schöpfer der Indie-Hits The Stanley Parable und Gone Home zusammengetan haben. Ihr spielt die Kriegerin Alta, die in ihrem eigentlichen Beruf gescheitert ist und sich nun widerwillig um einen Teeladen in einem verzauberten Wald kümmern muss. Mit Teekochen allein ist es dabei nicht getan, ihr müsst erst mal in eurer Umgebung die nötigen Zutaten anbauen und sammeln.

Mithilfe einer riesigen Maschine braut ihr den Tee dann in einem seltsamen Ritual zusammen. Zwischendurch unterhaltet ihr euch mit euren Kunden, die nicht nur allesamt spezielle Wünsche, sondern auch stets eine Geschichte zu erzählen haben. Habt ihr gerade nichts anderes zu tun, könnt ihr den Laden neu dekorieren oder euch selbst bei einer Tasse Tee entspannen und euch mit Altas eigener Geschichte befassen. Diese dreht sich um die Frage, ob man auch einfach mal nichts tun darf.

Nintendo Switch Online: Jetzt 2 Monate extra sichern!

Im Juni könnt ihr zwei Extra-Monate bei Nintendo Switch Online abstauben.

Falls ihr die neuen Spiele auch im Online-Multiplayer spielen wollt, solltet ihr übrigens nicht vergessen, dass bis zum 30. Juni auch noch eine große Aktion bei Nintendo Switch Online läuft: Wenn ihr ein beliebiges Jahresabo abschließt oder ein bestehendes Abo um zwölf Monate verlängert, könnte ihr zwei weitere Monate ohne Extrakosten dazu bekommen. Wie das funktioniert und was ihr dabei beachten müsst, erfahrt ihr hier: