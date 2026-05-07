Star Fox 64 bekommt ein Switch 2-Remake: Nintendo Direct-Spezialausgabe stellt die Neuauflage vor

Etwas überraschend hat Nintendo im Rahmen einer Nintendo Direct-Spezialausgabe ein Remake des N64-Spiels Star Fox 64 (in Europa Lylat Wars) angekündigt. Die Neuauflage heißt schlicht Star Fox und soll bereits Ende Juni erscheinen.

Neben einer überarbeiteten Optik gibt es unter anderem auch Anpassungen beim Multiplayer, die Möglichkeit, das Spiel mit der Mausfunktion zu steuern sowie einen weiteren Schwierigkeitsgrad.

Der Release von Star Fox ist am 25. Juni 2026 exklusiv für die Switch 2.