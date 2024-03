Neue Switch-Spiele im März: Diese 10 Top-Releases im Nintendo eShop solltet ihr euch ansehen!

Prinzessin Peach spielt die Hauptrolle in einem der interessantesten Switch-Spiele, die im März erscheinen.

Auch im März erscheinen wieder viele spannende Spiele für Nintendo Switch, darunter ein großer First-Party-Titel, berühmte Namen wie Star Wars und South Park und natürlich auch viele kreative Indie-Geheimtipps. Wir haben euch zehn Highlights aus dem Nintendo eShop herausgesucht, auf die ihr unbedingt mal einen Blick werfen solltet:

Princess Peach: Showtime!

1:20 Princess Peach: Showtime wird super abwechslungsreich, aber schaut selbst

Erscheint am: 22. März

In Princess Peach: Showtime! spielt die aus vielen Mario-Spielen bekannte Prinzessin gleich mehrere Hauptrollen: Als Peach sich ein Theaterstück ansehen will, übernimmt eine maskierte Schurkin mit ihrer Truppe plötzlich die Kontrolle. Um die Vorstellung zu retten und ihr das Handwerk zu legen, schlüpft Peach in die verschiedensten Kostüme, wird dadurch beispielsweise zur Detektivin, Fechterin oder Konditorin und geht selbst auf die Bühne.

Je nach Peachs Rolle verändert sich dabei das Gameplay grundlegend. Während bei Fechterin Peach und Kung-Fu-Peach Kampf und Action im Vordergrund stehen, bleibt die Prinzessin als Ninja oder Meisterdiebin möglichst unsichtbar. Detektivin Peach muss wiederum Spuren suchen und Täter überführen. Da alle Szenarien liebevoll in Szene gesetzt werden, dürfte es sich um eines der sowohl spielerisch als auch optisch abwechslungsreichsten Switch-Spiele überhaupt handeln.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr übrigens beim Kauf sparen. Dann könnt ihr euch nämlich für 99€ zwei Game Coupons holen, für die ihr zwei große Switch-Spiele bekommt. Holt ihr euch zum Beispiel Princess Peach: Showtime! und Super Mario Bros. Wonder, die einzeln jeweils 59,99€ kosten würden, spart ihr auf diese Weise 20,98€. Hier erfahrt ihr mehr:

Unicorn Overlord

Im Fantasy-Rollenspiel Unicorn Overlord führt ihr Armeen an und erobert Städte und Reiche.

Erscheint am: 8. März

Unicorn Overlord ist ein großes, episches Taktik-Rollenspiel. Hier steuert ihr nicht nur eine kleine Heldengruppe, sondern sammelt eine ganze Armee aus Menschen, Elfen, Bestien, Engeln und anderen Kreaturen um euch und kämpft um Städte und Dörfer. Euer Ziel ist es, den euch zustehenden Thron einer Fantasy-Welt zu erobern. Trotzdem erkundet ihr auch wie in einem typischen RPG die Welt, erlebt Abenteuer und erledigt Quests.

Die Kämpfe beginnen automatisch, wenn Truppen auf der Übersichtskarte zusammenstoßen, und laufen dann auch weitgehend automatisch ab, was für ein hohes Tempo sorgt. Der taktische Anspruch liegt im Zusammenstellen der Truppen und Festlegen ihrer Verhaltensweisen. Neben dem Gameplay punktet Unicorn Overlord mit seiner farbenfrohen Grafik im Anime-Stil und den aufwändigen Animationen. Falls ihr probespielen möchtet, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Pepper Grinder

1:13 Pepper Grinder - Dieses Jump 'n Run kommt mit einer spannenden Mechanik

Erscheint am: 28. März

Pepper Grinder ist ein Action-Platformer mit Piraten-Setting, klassischen 2D-Leveln und einem einzigartigen Spielprinzip: Die Protagonistin Pepper gräbt sich mit ihrem wichtigsten Werkzeug, einem „Grinder“ genannten Hochleistungsbohrer, in rasanter Geschwindigkeit durch die Level. Dabei braucht ihr Geschick und Präzision, um die Juwelen im Boden im Vorbeirasen einzusammeln und beim Auftauchen an die Oberfläche waghalsige Sprünge zu meistern.

Eure Aufgabe besteht übrigens darin, den euch gestohlenen Schatz von den sogenannten Nahrlings zurückzuholen. Dabei stellen sich euch zwar zahlreiche Monster in den Weg, durch verschiedene Aufsätze könnt ihr euren Bohrer aber glücklicherweise in eine gefährliche Waffe verwandeln. Auch Pepper Grinder könnt ihr mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop anspielen und so die ungewöhnliche, aber sehr spaßige Bewegungsmechanik testen.

Star Wars Battlefront: Classic Edition

Die Shooter-Klassiker Star Wars Battlefront 1 und 2 kommen im Komplettpaket auf Nintendo Switch.

Erscheint am: 14. März

Die Star Wars Battlefront Classic Edition bringt die beiden Shooter-Klassiker aus den Jahren 2004 und 2005 auf Nintendo Switch, und zwar in einem Gesamtpaket, das neben Battlefront 1 und 2 auch alle zusätzlichen Karten und Helden enthält. Online können bis zu 64 Spieler*innen in Teams gegeneinander antreten. Durch Bots und Kampagnen-Modus könnt ihr aber auch offline allein oder zu zweit an einer Konsole eine Menge Spaß haben.

Ähnlich wie in den Battlefield-Spielen liefern sich in Star Wars Battlefront zwei Teams epische Schlachten und müssen dabei versuchen, verschiedene Punkte auf den weitläufigen Schlachtfeldern zu erobern. In den Battlefront-Spielen stehen euch dabei je nach Karte die verschiedensten Fahrzeuge und Raumschiffe vom Speeder Bike über den AT-ST bis hin zum X-Wing zur Verfügung. Außerdem kämpft ihr an berühmten Orten von Naboo bis zum Todesstern.

Schnupferich: Die Melodie des Mumintals

Schnupferich: Die Melodie des Mumintals lässt euch ein Abenteuer in der Welt der Kinderbuchklassiker erleben.

Erscheint am: 7. März

Schnupferich: Die Melodie des Mumintals ist ein Rätsel-Adventure im Universum der Mumins, die aus verschiedenen Zeichentrickfilmen und -serien sowie natürlich aus den ab 1945 erschienenen Büchern bekannt sind. Ihr spielt Schnupferich, dessen Aufgabe es ist, das durch seltsame Parks voller Verbotsschilder verunstaltete Mumintal wieder in seinen früheren Zustand zurückzuversetzen und den über 50 aus der Vorlage bekannten Bewohnern zu helfen.

Bei der Lösung der Rätsel und der Erkundung der offenen Spielwelt macht Schnupferich häufig Gebrauch von seiner Mundharomika und der Macht der Musik. Dabei kommt der fantastische Soundtrack zum Einsatz, der in Zusammenarbeit mit der berühmten isländischen Postrock-Band Sigur Rós entstanden ist. Übrigens könnt ihr bis zum 8. März im Nintendo eShop zehn Prozent Rabatt bekommen.

South Park: Snow Day!

1:43 South Park: Snow Day! - Das nächste Spiel zur Kultserie macht alles anders als zuvor

Erscheint am: 26. März

South Park: Snow Day! ist ein Actionspiel im Stile eines Left 4 Dead, in dem ihr entweder im Online-Koop für bis zu vier Spieler*innen oder allein mit KI-Begleitern loszieht und massenhaft Gegner erledigt. Nachdem es jahrzehntelang nur noch South-Park-Spiele in 2D gab, könnt ihr dabei das winterliche Städtchen in Colorado endlich mal in detaillierter 3D Grafik erkunden, und zwar als Cartman, Stan, Kyle und Kenny.

Als wegen eines Schneesturms die Schule geschlossen bleibt, nutzen die Schüler die Gelegenheit, wieder in ihre aus South Park: Der Stab der Wahrheit bekannten Fantasy-Rollen zu schlüpfen und sich in ein neues Abenteuer zu stürzen. Je nach Charakter stehen euch dabei die verschiedensten Nah- und Fernkampfwaffen sowie diverse Spezialfähigkeiten zur Verfügung. Außerdem bekommt ihr natürlich den typischen respektlosen Humor, der die Serie berühmt gemacht hat, und eine neue, abgedrehte Geschichte.

Contra: Operation Galuga

Contra: Operation Galuga lässt euch einen Klassiker in einer stark erweiterten und verbesserten Version erleben.

Erscheint am: 12. März

Contra: Operation Galuga ist eine Neuauflage des Action-Klassikers aus den 80ern, der hierzulande auch als Probotector bekannt ist. Dabei sind nicht nur Grafik und Sound neu, es gibt auch neue Level, Gegner, Bosse und Waffen, sodass ihr ein sowohl modernisiertes als auch stark erweitertes Spielerlebnis bekommt. Neben dem Story-Modus, den ihr allein oder zu zweit im Koop spielen könnt, gibt es einen Arcade-Modus für bis zu vier Spieler*innen.

Im Kern bleibt Contra: Operation Galuga dem Original trotz allem treu: Im Kampf gegen eine Terrororganisation ballert ihr euch mit dicken Waffen, zu denen auch Lasergewehre und Homing Missiles gehören, durch 2D-Level voller monströser und futuristischer Gegner wie Mutanten, Cyborgs und Roboter. Im Nintendo eShop bekommt ihr bis zum 23. März zehn Prozent Rabatt, außerdem findet ihr dort eine kostenlose Demo.

Kingdom Come Deliverance - Royal Edition

1:03 Kingdom Come: Deliverance - Trailer: Kritiker feiern das Mittelalter-Rollenspiel

Erscheint am: 15. März

Kingdom Come Deliverance kommt in der Royal Edition auf Nintendo Switch, die neben dem Hauptspiel auch alle fünf Erweiterungen mit zusätzlichen Geschichten, Quests und Abenteuern enthält. Das Open-World-Rollenspiel schickt euch in eine authentisch wirkende Region im mittelalterlichen Böhmen. Statt mit Drachen, Monstern und Magie bekommt ihr es hier mit den Schrecken eines Bürgerkriegs und den alltäglichen Herausforderungen der harten Zeit zu tun.

Zwar gibt es trotzdem eine RPG-typische Charakterentwicklung, die euch immer stärker werden lässt. Der Weg zum Heldentum wird euch aber nicht leicht gemacht. Das gilt umso mehr, da ihr durch die nichtlineare Geschichte und die dynamische Spielwelt immer wieder mit den Folgen eurer Entscheidungen konfrontiert werdet. Dafür fühlen sich Erfolge desto befriedigender an, zumal ihr durch den Anblick malerische Landschaften, Dörfer und Burgen belohnt werden.

Outward: Definitive Edition

1:48 Outward: Eines der härtesten Survivalspiele überhaupt

Erscheint am: 28. März

Mit der Definitive Edition von Outward bekommt ihr zusätzlich zum Hauptspiel auch noch die beiden Erweiterungen The Soroboreans und The Three Brothers sowie zusätzliche Waffen und Dungeons und verschiedene Verbesserungen. In dem Survival-Rollenspiel erkundet ihr die große und gnadenlose Fantasy-Welt von Aurai, in der euch neben riesigen Monstern auch Krankheiten, Durst oder Schlafmangel zum Verhängnis werden können.

Outward setzt dabei auf einen hohen Schwierigkeitsgrad, um euch das Gefühl zu geben, mal nicht der strahlende Held, sondern ein gewöhnlicher Abenteurer zu sein, der sich irgendwie durchschlagen muss. Trotzdem könnt ihr in der Spielwelt eine Menge bewegen und sogar eine ganze Stadt aufbauen. Wenn ihr online spielt, könnt ihr euch außerdem Unterstützung holen und zu zweit im Koop Aurai erforschen.

The Legend of Legacy HD Remastered

The Legend of Legacy bietet interessante Charaktere in niedlicher Anime-Optik.

Erscheint am: 22. März

Das ursprünglich 2015 erschienene JRPG The Legend of Legacy kommt als Remastered-Version mit stark verbesserter Grafik im Stil eines Bilderbuchs und neuen Komfort-Features auf Nintendo Switch. Ihr begleitet sieben Abenteurer auf ihrer Reise durch Avalon. Jeder der Charaktere hat dabei seine eigene Geschichte, die ihr zugleich mit den Geheimnissen des mysteriösen Landes Schritt für Schritt aufdeckt.

Die Spielwelt lässt euch dabei die Freiheit, die verschiedensten Pfade einzuschlagen. Im Kampf sorgen die acht verschiedenen Waffentypen sowie die Möglichkeit, die Kraft der Elemente zu nutzen oder mit mächtigen Wesen Verträge zu schließen, für vielfältige taktische Möglichkeiten. Auch die Wahl der Formation und die Zuweisung der richtigen Rolle für jeden Charakter sind von entscheidender Bedeutung auf dem Schlachtfeld.