Diese Switch-Hits erscheinen im März: Drei epische Rollenspiele und sieben Geheimtipps, die ihr nicht verpassen solltet!

Im März 2025 erwarten uns viele tolle Switch-Spiele, darunter drei potenzielle Rollenspiel-Hits.

Auch der März bringt wieder viele spannende neue Spiele für Nintendo Switch! Vor allem Rollenspiel-Fans können sich über einige große Releases freuen, darüber hinaus stehen die Rückkehr mehrerer Klassiker sowie die Veröffentlichung spannender Indie-Geheimtipps an. Damit ihr nichts verpasst, stellen wir euch hier zehn der interessantesten Spiele vor:

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

2:29 Xenoblade Chronicles X bekommt einen Switch-Port

Erscheint am: 20. März

Schon das ursprüngliche Xenoblade Chronicles X hat in unserem GamePro-Test eine Traumwertung von 90 Punkten abgestaubt. Mit der Definitive Edition für Nintendo Switch soll das gigantische Rollenspiel, das euch einen Planeten mit fünf Kontinenten erkunden lässt, noch besser werden. Nicht nur an der Grafik wurde gefeilt, es soll auch ganz neue Inhalte und Story-Elemente geben, sodass sich der Kauf selbst für diejenigen lohnt, die das Original in- und auswendig kennen.

In Xenoblade Chronicles X landet ihr auf dem fremden Planeten Mira und sollt dort beim Aufbau der Kolonie New L.A. helfen. Die hohen Wertungen hat sich das Action-RPG sowohl aufgrund des lebendigen Planeten mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt als auch durch sein komplexes Kampfsystem mit Mechs und zahlreichen Skills verdient. Ihr könnt Xenoblade Chronicles X allein spielen oder euch im Online-Koop in Squads von bis zu 32 Spieler*innen zusammenschließen.

Durch die Nintendo Switch-Game-Coupons könnt ihr selbst brandneue Switch-Spiele günstiger bekommen.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr beim Kauf der Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition übrigens sparen. Dann könnt ihr nämlich für 99€ zwei Nintendo Switch-Game-Coupons kaufen und euch mit diesen zwei große Switch-Spiele holen. Entscheidet ihr euch beispielsweise neben Xenoblade Chronicles X für das im Januar erschienene Donkey Kong Country Returns HD, spart ihr auf diese Weise insgesamt 20,98€ im Vergleich zum Einzelkauf der beiden Spiele.

Suikoden I & II HD Remaster

2:33 Suikoden 1 und 2 - Die beliebte JRPG-Serie kehrt in HD zurück

Erscheint am: 6. März

Mit Suikoden I & II HD Remaster kehren zwei Rollenspielklassiker nach fast 30 Jahren zurück, und zwar mit neuer Grafik, die zwar nostalgisch wirkt, aber dennoch weit hübscher ist als im Original. Nur die Figuren sind noch im Pixellook gehalten, die detaillierten Hintergründe setzen stattdessen auf einen märchenhaften Bilderbuchstil, gemischt mit 3D-Elementen. Daneben gibt es neue Soundeffekte und Komfort-Features wie automatisches Speichern.

Die Suikoden-Spiele verdanken ihren ausgezeichneten Ruf zum Teil ihren komplexen, aus zahlreichen Handlungssträngen gewobenen Geschichten. Mindestens ebenso wichtig ist aber, dass sie neben dem klassischen, gruppenbasierten JRPG-Gameplay im Stile eines Final Fantasy auch ein Aufbaustrategie-Element bieten: Ihr seid nämlich nicht nur ein Held, sondern auch ein Feldherr, und müsst euer Lager und eure Armee aufbauen, um sie schließlich in Schlachten zu führen.

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerung und das erträumte Land

Beim Erforschen der geheimnisvollen Spielwelt von Atelier Yumia haltet ihr oft nach Zutaten für eure alchemistischen Experimente Ausschau.

Erscheint am: 21. März

Atelier Yumia ist bereits der 26. Teil (Spin-offs nicht mitgerechnet) der seit 1997 laufenden Rollenspiel-Reihe, die in Deutschland noch immer nicht die verdiente Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht ändert sich das nun endlich, denn Atelier Yumia könnte sogar noch besser werden als der von Kritikern gelobte Vorgänger Atelier Ryza 3. Einer der Gründe dafür ist das neue, dynamische Echtzeit-Kampfsystem, das euch schnell zwischen den Charakteren eurer Gruppe wechseln lässt.

Wie immer in der Atelier-Reihe spielt ihr eine Alchemistin, weshalb die Suche nach Zutaten beim Erforschen der großen, farbenfrohen Fantasy-Welt von besonderer Bedeutung ist. Diesmal hat die Geschichte dabei einen ungewöhnlich düsteren Unterton, denn ihr befindet euch in einer Welt, in der die Alchemie nach dem Untergang eines mächtigen Reiches in Verruf geraten ist. Yumia macht es sich zur Aufgabe, das Geheimnis dieses Untergangs zu lüften und die Alchemie zu neuem Glanz zu führen.

Bubble Ghost Remake

Mit Bubble Ghost Remake kehrt ein Klassiker nach 38 Jahren in weit hübscherer Form zurück.

Erscheint am: 27. März

Bubble Ghost Remake ist die Neuauflage eines ursprünglich 1987 erschienenen Klassikers, welche die Pixel-Optik des Originals durch zeitgemäße, hochaufgelöste und hübsch gezeichnete Comicgrafik ersetzt. Es handelt sich um einen Puzzle-Platformer, in dem ihr den Geist eines großen Erfinders spielt. Eure Aufgabe ist es, in dem alten Schloss, das er bewohnt, für Ordnung zu sorgen, indem ihr die verrückt spielenden Erfindungen und wilden Tiere unter Kontrolle bringt.

Auf eurem Weg werdet ihr von einer mysteriösen Luftblase begleitet, die ihr bewegen könnt, indem ihr sie in die gewünschte Richtung pustet, und die ihr unter allen Umständen vor Gefahren beschützen müsst. In den rund 40 Leveln warten nämlich nicht nur knifflige Rätsel, sondern auch zahlreiche Feinde und riesige Bossgegner auf euch. Wer noch mehr Herausforderungen will, kann im Speedrun-Modus spielen und in der Online-Weltrangliste Punktzahlen vergleichen.

On Your Tail

On Your Tail kombiniert Detektiv-Gameplay mit echtem Urlaubs-Feeling.

Erscheint im März

On Your Tail ist eine Mischung aus Lebenssimulation und Detektiv-Adventure, die euch einen unvergesslichen Ausflug ans Meer bieten will. Aus der Third-Person-Perspektive erkundet ihr das idyllische, von anthropomorphen Tierwesen bevölkerte Küstendorf Borga Marina, lernt dessen oftmals schrullige Bewohner kennen, geht diversen Freizeitaktivitäten nach und geht den Geheimnissen des abgelegenen Örtchens auf die Spur.

Euer primäres Ziel besteht darin, einen Dieb aufzuspüren, wozu ihr an Tatorten nach Hinweisen sucht, Zeugen verhört und die gesammelten Hinweise in einer von Kartenspielen inspirierten Spielmechanik miteinander verknüpft. Unterwegs stolpert ihr auch noch über viele kleinere Rätsel und bekommt den Freiraum, euch zwischendurch beim Angeln, beim Kochen oder beim Spielen in der Arcade-Halle zu entspannen oder schlicht bei Spaziergängen durch die Atmosphäre des Orts zu genießen.

MLB The Show 25

Auch der jüngste Teil der Baseballspiel-Reihe MLB The Show bringt wieder neue Ideen mit.

Erscheint am: 18. März

Mit MLB The Show 25 geht die aktuell beliebteste Baseball-Simulation in die nächste Runde und bietet abermals einen gewaltigen Umfang mit einer ganzen Reihe verschiedener Single- und Multiplayermodi. Selbst wenn ihr ausschließlich solo spielen wollt, werden euch unzählige Stunden Spielspaß geboten, ob ihr nun die Karriere eines Baseballspielers ab den Highschool-Jahren nacherleben oder Spielerkarten sammeln und euer eigenes Team zusammenstellen möchtet.

Während andere jährlich erscheinende Sportspiel-Reihen gerne mal auf der Stelle treten, zeichnet sich MLB The Show durch Experimentierfreudigkeit aus. Auch in diesem Jahr gehen die Neuerungen wieder weit über die Aktualisierung von Saisondaten hinaus. Beispielsweise bekommt ihr einen neuen Roguelike-Modus namens Diamond Quest, einen neuen, besonders harten Schwierigkeitsgrad für Veteranen und Verbesserungen am Spielablauf, die diesen noch realistischer machen.

Tiny Lands – Deluxe Edition

Mit seinen niedlichen Dioramen hebt Tiny Lands Suchbildspiele auf ein höheres Niveau.

Erscheint am: 27. März

Mit der Deluxe Edition erscheint eine neue Version von Tiny Lands, die weit umfangreicher ist als das Original und sämtliche DLC-Inhalte mitliefert. Bei Tiny Lands handelt es sich im Grunde um ein klassisches Suchbildrätselspiel, bei dem ihr die Unterschiede zwischen zwei Bildern finden müsst. Nur bekommt ihr es hier eben nicht mit statischen 2D-Bildern, sondern mit aufwendigen 3D-Dioramen zu tun, die über dynamische Elemente wie Feuer, Regen, Schnee und Wind verfügen.

Durch die Deluxe Edition stehen euch nun über hundert dieser Dioramen zur Verfügung, sodass ihr unter anderem in Piraten- und Märchenwelten abtauchen oder Freizeitparks, Aquarien und Großstädte erkunden könnt. Die Welten sind dabei stets auf ein entspanntes Spielerlebnis angelegt, damit sich jede wie ein kleiner Urlaub anfühlt. Zugleich sind die einzelnen Dioramen kompakt genug, um Tiny Lands zu einem hervorragenden Spiel für zwischendurch zu machen.

Escape from Mystwood Mansion

In jedem Raum von Mystwood Mansion warten knifflige Rätsel auf euch.

Erscheint am: 19. März

Bei Escape from Mystwood Mansion handelt es sich um ein 3D-Puzzle-Adventure, in dem ihr in der First-Person-Perspektive ein mysteriöses Anwesen erkundet. Nachdem ihr dort eingeschlossen wurdet, bleibt euch nichts anderes übrig, als die zahlreichen kniffligen Rätsel, die in jedem Raum auf euch warten, zu lösen und dabei zu hoffen, dass sie euch zu einem Ausweg führen. Dabei werdet ihr mithilfe von Kameras ständig von einer geheimnisvollen Person überwacht.

Escape from Mystwood Mansion glänzt vor allem durch sein vielfältiges Rätsel-Design. Von klassischen Puzzles über Zahlen- und Umgebungsrätsel bis hin zu kryptischen Codes, die ihr knacken müsst, ist alles dabei. Wenn ihr aufmerksam seid, könnt ihr beim Erkunden sogar auf optionale Rätsel und Geheimnisse stoßen. Je nachdem, wie ihr euch dabei anstellt, hält die Story verschiedene Enden für euch bereit.

Sugardew Island

1:00 Sugardew Island: Release-Termin und Romance-Feature mit neuem Trailer angekündigt

Erscheint am: 28. März

Das vom deutschen Entwicklerteam Rokaplay stammende Sugardew Island will Stardew Valley Konkurrenz machen. Wie beim Vorbild handelt es sich auch hierbei um eine idyllische, entspannte Farming- und Lebenssimulation, in der ihr euren eigenen kleinen Bauernhof leitet, euch um die Felder kümmert, eure Tiere pflegt, Ressourcen für den Ausbau des Hofes sammelt und euch mit den anderen Bewohnern der Insel anfreundet.

Ein paar Unterschiede zu Stardew Valley gibt es aber doch. Neben hübscher, bunter 3D-Grafik bietet Sugardew Island euch die Möglichkeit, die Erzeugnisse eures Hofes direkt in eurem eigenen Hofladen anzubieten. Eure besten Kunden sind dabei niedliche Waldgeister. Sugardew Valley spielt nämlich in einer Welt, in der das Gleichgewicht zwischen Menschen, Tieren und Geistern aus den Fugen geraten ist, weshalb ihr die Harmonie langsam wiederherzustellen versucht.

Carmen Sandiego

Carmen Sandiego lässt den Adventure-Klassiker auferstehen und bringt dabei neben moderner Grafik auch einige Änderungen mit.

Erscheint am: 4. März

Mit Carmen Sandiego erlebt die bereits vor 40 Jahren gestartete Detektivspielreihe, die inzwischen gleich zwei Fernsehserien hervorgebracht hat, einen Neustart, der eine gewaltige Veränderung mitbringt: Während ihr bisher stets auf der Suche nach Carmen Sandiego wart, schlüpft ihr diesmal selbst in die Rolle der Superdiebin mit dem ikonischen roten Hut und versucht, die Agenten einer Geheimorganisation namens V.I.L.E zu enttarnen und unschädlich zu machen.

Der Rollentausch bringt neues Stealth-Gameplay und zahlreiche neue Ausrüstungsgegenstände mit, vom Nachtsichtgerät bis hin zum Gleiter, mit dem ihr lautlos durch die Luft schwebt. Außerdem gibt es jetzt viele Minispiele, in denen ihr etwa Codes entschlüsseln oder Schlösser knacken müsst. Im Kern geht es trotzdem noch immer darum, Hinweise zu sammeln und Spuren zu verfolgen, die euch an Orte auf der ganzen Welt führen, von Tokio bis Rio de Janeiro.