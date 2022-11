Neuer Amazon Fire TV: Warum der TCL CF630 QLED besser ist als die Konkurrenz

Mit dem TCL CF630 ist vor einigen Tagen ein neuer Amazon Fire 4K-TV erschienen, der wie alle Fire TVs mit Amazons Betriebssystem läuft und dadurch einen guten App-Support sowie Sprachsteuerung per Alexa bietet. Das Modell, das zudem mit Unterstützung von HDMI 2.1 und QLED wirbt, bekommt ihr schon jetzt 50 Euro günstiger im Vergleich zur UVP. Damit zahlt ihr nur noch 399€ für 50 Zoll oder 449€ für 55 Zoll:

Wenn Fernseher gleich zum Verkaufsstart reduziert sind, stellt sich natürlich stets die Frage, wie ernst die unverbindliche Preisempfehlung tatsächlich zu nehmen ist. Für den TCL CF630 können wir das zwar noch nicht beantworten. Allerdings gab es den im Mai erschienenen Xiaomi F2 Smart Fire TV ebenfalls zum Start günstiger, hier zahlte man für 43 Zoll zunächst nur 339€ statt 399€. Inzwischen ist der Preis aber wieder auf die UVP gestiegen. Es ist also gut möglich, dass dem TCL CF630 eine ähnliche Preisentwicklung bevorsteht.

Wie gut ist der neue TCL CF630 Fire TV?

QLED und hoher Kontrast: Bei der Bildqualität bietet der TCL C630 für seine Preisklasse eine sehr gute Leistung. Er verfügt über ein VA-Panel, das für hohen Kontrast sorgt, wofür man allerdings mit einer relativ hohen Blickwinkelabhängigkeit bezahlen muss. Das Direct LED Display kann durch eine gute und gleichmäßige Ausleuchtung punkten, QLED sorgt zudem für eine verbesserte Farbdarstellung. Außerdem werden sowohl HDR 10+ als auch Dolby Vision unterstützt. Allzu viel sollte man sich von den beiden HDR-Formaten allerdings nicht erhoffen. Wie üblich bei günstigen 4K-TVs ist die Helligkeit zu niedrig, um sie voll auszunutzen.

Kein volles HDMI 2.1: Beim TCL CF630 wird zwar mit HDMI 2.1 geworben, tatsächlich verfügt er aber nur über ein 60-Hz-Display. Dementsprechend bleibt ihr natürlich auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf 4K 60 fps beschränkt. Auch auf VRR (Variable Refresh Rate) müsst ihr verzichten. Von den HDMI-2.1-Features ist tatsächlich nur ALLM (Auto Low Latency Mode) dabei. Der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag soll bei ungefähr 16 ms liegen, was ein guter Wert fürs Gaming ist.

Besser als andere Amazon Fire TVs? Mit ein paar Einschränkungen muss man beim TCL CF530 also leben. Das ist aber erstens zu erwarten bei dem günstigen Preis, zweitens gilt das auch für andere Fire TVs wie den vor einigen Monaten erschienenen Xiaomi F2 Smart Fire TV oder die Modelle von Grundig, Toshiba und homeX. Bei vielen dieser Konkurrenten müsst ihr zudem mit einem deutlich höheren Input Lag rechnen, weshalb sie fürs Gaming nur mäßig geeignet sind. Über QLED verfügt zudem keiner von ihnen. Obwohl er sich preislich kaum unterscheidet oder teils sogar günstiger ist, bietet der TCL CF630 also mehr und ist deshalb sehr zu empfehlen, sofern man auf 120 Hz verzichten kann.