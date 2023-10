Neuer Asterix-Comic erscheint nächste Woche: „Die weiße Iris“ in Standard- & Luxusedition sichern

Schon am 26. Oktober erscheint der neue Asterix-Comic "Die weiße Iris". Im November wird noch eine limitierte Luxusedition nachgeliefert.

Schon am 26. Oktober, also nächste Woche am Donnerstag, erscheint der neue Asterix-Comic „Die weiße Iris“. Den 40. Band der Asterix-Reihe könnt ihr jetzt bei Amazon vorbestellen und bekommt ihn laut Shopseite pünktlich am Release-Tag geliefert. Hier findet ihr ihn:

„Die weiße Iris“ ist als gebundenes Buch, Taschenbuch oder Kindle eBook verfügbar, die Preise reichen von 6,99€ bis 13,50€. Für Sammler gibt es auch noch eine mit 59€ deutlich teurere und auf 1111 Exemplare limitierte Luxusedition, die auf ihren über 100 Seiten ein Making-of und die Bleistiftzeichnungen des Comics enthält. Diese Edition soll am 7. November im Überformat mit in Leinen gebundenem Rücken erscheinen:

Übrigens wird es auch eine Hörspiel-Version des Comics geben, die am 24. November zum Preis von 7,99€ auf CD erscheinen soll. Diese kann ebenfalls bereits bei Amazon vorbestellt werden.

Wovon handelt der neue Asterix-Comic?

Nur das Cover der gebundenen Standardedition des neuen Asterix-Comics (Mitte) ist final. Das Aussehen der Taschenbuchversion (rechts) könnte sich noch ändern und die Luxusedition hat noch gar kein Cover.

Im neuen Asterix-Comic gerät der Häuptling Majestix in eine Sinnkrise und hadert mit seiner Rolle als Anführer. Gleichzeitig breitet sich von Rom aus eine neue Denkschule namens „Die weiße Iris“ aus, die positives Denken propagiert und auch in dem kleinen gallischen Dorf Anklang findet.

Viel mehr ist über die Geschichte noch nicht bekannt. Wir nehmen aber an, dass der weißhaarige Mann auf dem Cover ein Vertreter dieser Denkschule ist und dass es im Dorf Konflikte zwischen seinen Anhängern und Gegnern geben wird. Gut möglich also, dass „Die weiße Iris“ an den Klassiker „Der Seher“ aus dem Jahr 1972 anknüpft, der noch aus der Feder des Originalautors René Goscinny stammte.

Wer sind die Autoren?

Die Zeichnungen stammen wie schon bei den letzten Bänden von Didier Conrad, der bereits 2012 die Nachfolge des Originalzeichners Albert Uderzo angetreten hat. Die Geschichte wurde diesmal allerdings nicht mehr von Jean-Yves Ferri, sondern erstmals von Fabrice Caro geschrieben. Dieser ist in Deutschland noch wenig bekannt, hatte in Frankreich aber schon einigen Erfolg mit seinem Roman „Figurec“ und dem Comic „Zaï Zaï Zaï Zaï“. Er gilt als Freund absurden Humors.

Wenn ihr auch künftig keine wichtigen Neuerscheinungen oder Sonderangebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung verpassen wollt, solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen. Außerdem sind diese Artikel hier einen Blick wert: