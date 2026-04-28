Neuer MediaMarkt-Sale läuft ab heute: Nur 3 Tage lang hunderte Technik-Angebote günstig abstauben!

Der neue, gerade erst gestartete MediaMarkt-Sale läuft nur bis Freitag.

MediaMarkt hat heute einen neuen Sale gestartet, der nur für kurze Zeit läuft: Bis Freitag bekommt ihr 15 Prozent Extra-Rabatt auf hunderte teils ohnehin schon stark reduzierte Technik-Angebote, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Die Deals bieten mal wieder eine bunte Mischung, von QLED 4K-Fernsehern und Handys über günstige Gaming-Laptops bis hin zu Drohnen und E-Scootern. Hier geht's zur vollständigen Übersicht:

Die Angebote sollen am Freitag pünktlich um Mitternacht enden, ein paar der Highlights könnten jedoch natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch hier einige der Top-Deals herausgesucht:

QLED-TV, Switch-Controller & Gaming-Laptop: Das sind die Top-Deals des MediaMarkt-Sales!

Im Gaming-Bereich des MediaMarkt-Sales gibt's unter anderem den Nintendo Switch Pro Controller günstiger.

Durch den Extra-Rabatt gibt es laut Vergleichsplattformen eine ganze Reihe von Technik-Angeboten günstiger als bei allen anderen Händlern. Das gilt beispielsweise für den 55 Zoll großen QLED-Fernseher Hisense A7Q, für den High-End-Gaming-Monitor LG UltraGear GS95 mit 480Hz oder für das Xiaomi Redmi Note 14, das ohnehin schon ein tolles Smartphone für alle ist, die ein gutes Handy im unteren Preisbereich suchen.

In der Gaming-Kategorie gibt es diesmal nur Hardware günstiger, Spiele sind nicht unter den Deals. Dafür könnt ihr unter anderem den Nintendo Switch Pro Controller oder auch microSD-Express-Speicherkarten für Nintendo Switch 2 günstiger bekommen. Das wahre Gaming-Highlight ist jedoch der Laptop MSI Cyborg 15. Gute Gaming-Notebooks sind aufgrund der Speicherkrise aktuell teuer, doch dieses Modell mit Geforce RTX 5060 bietet vernünftige Leistung zu einem moderaten Preis.

Hier unsere Liste mit 10 Sale-Highlights, die Rabattangaben haben wir dabei von MediaMarkt übernommen (der myMediaMarkt-Rabatt wurde schon einberechnet):