Neuer MediaMarkt-Sale – Switch 2, OLED-TV, Xiaomi-Handy: Das sind die 10 besten Angebote!

Der neue MediaMarkt-Sale hat begonnen, ab jetzt laufen hunderte Technik-Angebote.

MediaMarkt hat gerade unter dem Titel "WM-Warm-Up" einen großen neuen Sale gestartet, der wohl schon mal einen Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaft bieten soll, obwohl die Angebote im Grunde wenig mit Fußball zu tun haben. Stattdessen handelt es sich um eine vielfältige Mischung mit Deals aus den verschiedensten Bereichen, von OLED-Fernsehern über Laptops, Smartphones und Waschmaschinen bis hin zur Nintendo Switch 2. Dieser Link führt euch direkt zur Übersicht:

Die aktuellen Deals laufen offiziell nur bis zum 30. April um 9 Uhr morgens. Die Bezeichnung „Warm-up“ lässt jedoch vermuten, dass MediaMarkt danach noch mal mit neuen Angeboten nachlegen wird. Ein paar Top-Angebote wird sich der Händler also vermutlich für später aufgespart haben, aber schon jetzt sind einige Schnäppchen dabei. Welche genau, erfahrt hier hier:

MediaMarkt WM-Sale: Das sind unsere 10 Top-Empfehlungen!

Unter den Gaming-Deals des neuen MediaMarkt-Sales ist die Nintendo Switch 2 zweifelsfrei das Highlight.

Wie häufig bei MediaMarkt-Sales findet man vor allem unter den Fernsehern viele Top-Angebote. Über 150 verschiedene TV-Modelle sind diesmal reduziert. Die Auswahl reicht vom Low-Budget-Fernseher für 99€ bis hin zum hochwertigen LG OLED 4K-Fernseher, wobei MediaMarkt Rabatte von bis zu 70 Prozent im Vergleich zum UVP bietet.

Bei der Nintendo Switch 2 fällt der Rabatt natürlich sehr viel kleiner aus, aber angesichts der steigenden Preise der anderen Konsolen ist es schon eine Erleichterung zu sehen, dass es die Switch 2 überhaupt weiterhin in Sonderangeboten gibt. Übrigens könnt ihr euch bei MediaMarkt gerade auch viele Switch 2-Spiele günstiger sichern, allerdings als Teil einer separaten Aktion, die nichts mit den WM-Deals zu tun hat.

Top-Deals gibt es auch unter den Laptops und Smartwatches. So bekommt ihr das Apple Macbook Air und die Garmin Venu 3S laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo günstiger als bei MediaMarkt. Hier haben wir euch zehn Highlights herausgesucht, die Rabatte in unserer Liste entsprechen den offiziellen Angaben von MediaMarkt: