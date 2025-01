Neuer PlayStation Portal: Schwarzer PS5-Handheld erscheint schon im Februar – Jetzt könnt ihr vorbestellen!

Schon in wenigen Wochen ist der Release des neuen PlayStation Portal Remote Players in Midnight Black.

Endlich eine Alternative zur weißen Version: Am 20. Februar 2025 erscheint eine neue Version des PlayStation Portal Remote Players in Midnight Black, parallel zum neuen schwarzen DualSense Edge Controller. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits mit Preisgarantie vorbestellen. Sollte der PS5-Handheld bis zum Release noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch weniger.

Alternativ könnt ihr den schwarzen PlayStation Portal Remote Player ebenso wie anderes PS5-Zubehör der Midnight Black Collection auch bei MediaMarkt vorbestellen. Auch hier gibt es eine Preisgarantie und der Versand ist ebenfalls kostenlos.

Gibt es Unterschiede zum alten PlayStation Portal Remote Player?

Es gibt keine nennenswerten technischen Unterschiede zwischen der neuen und der alten Version des PS5-Handhelds, es geht allein um die Optik. Wie auch beim DualSense Edge habt ihr mit der neuen Version in Midnight Black jetzt erstmals (abgesehen von der längst ausverkauften, grauen 30th Anniversary Edition) eine Alternative zur weißen Standard-Version des PlayStation Portal Remote Players.

Was ist der PlayStation Portal Remote Player überhaupt?

0:34 PlayStation Portal - Sony stellt PS5-Handheld im Trailer vor

Autoplay

Der PlayStation Portal Remote Player ist ein Streaming-Handheld für PS5. Er ist dazu gedacht, dass ihr zum Spielen eurer PS5-Spiele nicht mehr auf den Fernseher angewiesen seid, sondern beispielsweise auch gemütlich abends im Bett spielen könnt. Er ist somit das ideale Gerät für alle, die in ihrem Haushalt häufiger um die Vorherrschaft über den Fernseher kämpfen müssen.

Dabei solltet ihr allerdings beachten: Der PlayStation Portal ist ein reiner Streaming-Handheld, der sich über WLAN mit eurer Konsole verbindet. Ihr braucht also weiterhin eine PS5-Konsole, um PS5-Spiele auf ihm spielen zu können. Für sich allein ist der Handheld weitestgehend nutzlos.

Immerhin ist der PlayStation Portal Remote Player gut verarbeitet und technisch hochwertig: Bei den beiden Controllern an den Seiten handelt es sich im Grunde um zwei Hälften eines DualSense Controllers, die nicht nur den gewohnten Komfort, sondern auch die üblichen Features wie haptisches Feedback und adaptive Trigger bieten. Das Display ist ansehnliche 8 Zoll groß, bietet eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, was für diese Größe genügend Schärfe bietet.