Neuer PS5-Controller: Den anpassbaren Sony Access Controller könnt ihr jetzt bei Amazon vorbestellen

Im Dezember erscheint der Sony Access Controller für Menschen mit motorischen Einschränkungen. Amazon hat jetzt die Vorbestellungen gestartet.

Mit dem Access Controller für PS5 bringt Sony ein neues, individuell anpassbares Gamepad auf den Markt, das für Menschen mit Behinderung gedacht ist. Erscheinungstermin ist der 6. Dezember. Bei Amazon könnt ihr den Controller jetzt bereits zur UVP von 89,99€ vorbestellen:

Alternativ könnt ihr auch bei MediaMarkt bestellen. Beide Händler liefern versandkostenfrei und bieten eine Preisgarantie. Sollte der Controller bis zum Release noch günstiger werden, bezahlt ihr also automatisch den besseren Preis.

Wie funktioniert der Sony Access Controller für PS5?

Leichter bedienbar: Der Sony Access Controller ist für Menschen gedacht, die Schwierigkeiten damit haben, einen gewöhnlichen Controller zu bedienen. Er muss nicht in der Hand gehalten werden, sondern kann auf flachen Oberflächen abgelegt oder auf Halterungen montiert werden. Seine sehr viel größeren Tasten und der ebenfalls recht große Stick sorgen bei Menschen mit motorischen Einschränkungen für eine leichtere Bedienbarkeit.

Kombinierbar: Mit einem Stick und acht Tasten ist der PS5 Access Controller natürlich kein vollwertiger Ersatz für einen richtigen DualSense Controller. Er ist jedoch auch nicht dazu gedacht, einzeln genutzt zu werden, sondern kann je nach Bedarf mit dem Sony DualSense oder einem weiteren Access Controller kombiniert werden. Wie beim Xbox Adaptive Controller sollen außerdem zusätzliche Sticks und Buttons an den Access Controller angeschlossen werden können, die aber separat gekauft werden müssen.

Hier seht ihr den Sony Access Controller mit allen mitgelieferten Teilen zum Austauschen.

Anpassbar: Der Sony Access Controller glänzt durch vielfältige Anpassungsmöglichkeiten. Wie ihr auf obigem Bild sehen könnt, werden eine ganze Menge an Tastenkappen in verschiedenen Größen und mit unterschiedlich geformten Oberflächen mitgeliefert. Auch für den Stick sind zwei zusätzliche Caps zum Austauschen dabei. Außerdem kann die Tastenbelegung natürlich individuell festgelegt und in verschiedenen Profilen gespeichert werden.

