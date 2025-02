Neuer Splatter-Horror-Shooter für PS5 erscheint im März: Jetzt zwei DLCs als kostenlosen Bonus sichern!

Dieses neue Actionspiel für PS5 und Xbox lässt euch ab dem 25. März Horden von Zombies in ihre Einzelteile zerlegen.

Bereits am 25. März erscheint ein neues Spiel für PS5 und auch für Xbox Series, das euch sowohl blutigen Splatter-Horror als auch ein echtes Action-Feuerwerk bietet und dabei in erster Linie auf Koop setzt, aber auch im Solo-Modus spielbar ist. Wenn ihr jetzt vorbestellt, könnt ihr euch die Day One Edition sichern, die euch als kostenlosen Bonus zwei DLC-Pakete mit zusätzlichen In-Game-Gegenständen liefert:

Wer bei Amazon vorbestellt, bekommt wie üblich eine Preisgarantie: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr automatisch weniger. Das Gleiche gilt übrigens auch für Vorbestellungen bei MediaMarkt, wo ihr euch die Killing Floor 3 Day One Edition ebenfalls bereits sichern könnt.

Splatter-Action, Horror & Koop: Das bietet der neue Shooter für PS5 & Xbox

13:24 Nach Helldivers 2 könnte Killing Floor 3 der nächste Koop-Hit werden!

Autoplay

Es geht hier um Killing Floor 3, einen Zombie-Shooter, der wie seine Vorgänger vor allem auf Koop setzt und dabei im Kern an Left 4 Dead erinnert. Im Gegensatz zu dem Klassiker bieten die Killing-Floor-Spiele allerdings ein umfangreiches Progressionssystem, das für eine hohe Langzeitmotivation sorgt. Nach jeder Runde habt ihr die Chance, neue Fähigkeiten freizuschalten oder mit Mods eure Waffen zu verbessern, die von Gewehren über Katanas bis zum Flammenwerfer reichen.

Im Gegensatz zum Vorgänger spielt Killing Floor 3 in der Zukunft, und zwar im Jahr 2091. Zu dieser Zeit hat ein Großkonzern die Kontrolle über die Zombies übernommen und setzt sie als private Armee ein, um den Rest der Menschheit zu unterdrücken. Als Mitglied der Rebellengruppe Nightfall schließt ihr euch dem Widerstand an und kämpft euch durch eine dystopische, von Kriegen zerstörte Welt.

Die Modelle der Zombies, die in Killing Floor offiziell Zeds genannt werden, wurden für den dritten Teil überarbeitet, unter anderem deshalb, weil dieser 70 Jahre nach dem Vorgänger spielt und sie sich weiterentwickelt haben.

Übrigens soll Killing Floor 3 noch brutaler und blutiger werden als die Vorgänger. Das M.E.A.T. genannte System, das für die Gore-Effekte zuständig ist, soll jetzt eine noch realistischere und kleinteiligere Zerstückelung der Gegner erlauben. Außerdem hat Killing Floor 3 natürlich schlicht bei der Qualität der Grafik und der Animationen noch einmal deutlich zugelegt und kann die Gewalt dadurch aufwendiger inszenieren. Die Altersfreigabe ab 18 hat es sich jedenfalls redlich verdient.

Im Vergleich zum ähnlich blutigen, aber bunten und humorvoll überzeichneten Dead Island 2 setzt Killing Floor 3 übrigens stärker auf düsteren Splatter-Horror. Trotzdem steht in erster Linie das Action-Feuerwerk und nicht die Grusel-Atmosphäre im Vordergrund. Das gilt vor allem dann, wenn ihr im Koop mit der maximalen Teamgröße von sechs Spieler*innen antretet. Stellt man sich hingegen den Zombiehorden ganz allein entgegen, kann einem schon mal der eine oder andere Schauer über den Rücken laufen.