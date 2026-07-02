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Neuer Switch-Hit erscheint schon heute: Nach 11 Jahren Pause ist diese Nintendo-Spielereihe endlich zurück!

Eine vor 20 Jahren gestartete Nintendo-Spielereihe ist heute mit einem exklusiven Switch-Spiel zurückgekehrt, das in Tests aktuell jede Menge Lob einsammelt.

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GamePro Deals
02.07.2026 | 16:04 Uhr


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Dieses Bild stammt aus dem Rollenspiel-Modus des neuen Switch-Hits, der aber nur einer von vielen Modi ist. Dieses Bild stammt aus dem Rollenspiel-Modus des neuen Switch-Hits, der aber nur einer von vielen Modi ist.

Schon heute erscheint der neue Teil einer schon vor rund 20 Jahren gestarteten Spielereihe, die lange auf Eis gelegen hat, exklusiv für Nintendo Switch. Die ersten Tests sind schon draußen und sehen gut aus: Der internationale Wertungsschnitt steht auf OpenCritic bei 84 und auf Metacritic bei 82 Punkten. Die physische Version des Überraschungshits könnt ihr euch jetzt unter anderem hier auf Amazon schnappen:

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Übrigens stehen in den nächsten Wochen noch einige weitere spannende Neuerscheinungen für Switch und Switch 2 an. Hier ein paar der wichtigsten:

Abgedrehte Nintendo-Reihe ist zurück: Das ist der Switch-Überraschungshit!

Rhythm Paradise Groove lässt euch in vielen schrägen Minispielen antreten. Rhythm Paradise Groove lässt euch in vielen schrägen Minispielen antreten.

Es geht hier um Rhythm Paradise Groove, das außerhalb Europas als Rhythm Heaven Groove bekannt ist. Es ist der jüngste Teil der Spielereihe, die 2006 von dem erfolgreichen japanischen Musikproduzenten Tsunku gestartet wurde und seither exklusiv für Nintendo-Konsolen erschienen ist. Nach Tsunkus Krebserkrankung, in deren Folge ihm die Stimmbänder entfernt wurden, schien die Reihe 2015 nach vier Spielen beendet. Elf Jahre später ist sie nun zurück, mit neuen, von Tsunku produzierten Songs.

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Wie schon bei seinen Vorgängern handelt es sich um ein skurriles Rhythmusspiel, das euch in zahlreichen kreativen Minispielen die verschiedensten Aktionen ausführen lässt, vom Schwingen eines gigantischen Schmiedehammers über das Einfangen fliegenden Gemüses bis hin zum buchstäblichen Springen durch Ringe. Dem Ideenreichtum des Spiels sind kaum Grenzen gesetzt. Noch dazu werden alle Spiele im humorvollen Cartoon-Stil stilvoll in Szene gesetzt und toll animiert.

Rhythm Paradise Groove bietet auch zahlreiche Minispiele für den lokalen Multiplayer. Rhythm Paradise Groove bietet auch zahlreiche Minispiele für den lokalen Multiplayer.

Das Spielprinzip bleibt trotz aller Kreativität stets simpel: Im Grunde musst ihr nur im richtigen Rhythmus die richtigen Knöpfe drücken. Um das Timing gut auf die Reihe zu bekommen, muss man allerdings konzentriert auf den wirklich hervorragenden Soundtrack hören. Schafft man das, kann man Rhythm Paradise Groove jedoch prinzipiell sogar spielen, ohne hinzuschauen, allein mithilfe des Gehörs. Allerdings verpasst man dann eben die vielen tollen Cartoon-Sequenzen.

Neben den insgesamt 80 Singleplayer-Minispielen hält Rhythm Paradise Groove übrigens auch noch 30 verschiedene Multiplayer-Spiele für den lokalen Mehrspieler-Modus bereit, in dem bis zu vier Personen mit- und gegeneinander antreten können. Neben den Minispielen gibt es außerdem noch einen Rollenspiel-Modus, in dem ihr mit komplexen Zaubern Monster bekämpft, einen Schlagzeugunterricht-Modus und diverse weitere Varianten.

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