Neues Action-Rollenspiel für PS5: Ab nächster Woche könnt ihr allein gegen 1000 Feinde gleichzeitig kämpfen!

Wer sich auf der PS5 oder der Xbox Series mal so richtig in dichtes Schlachtgetümmel stürzen will, sollte diese Action-Rollenspiel nicht verpassen.

Wer ein Action-Rollenspiel will, in dem man nicht nur gegen ein paar einzelne Feinde kämpft, sondern im Alleingang hunderte, wenn nicht tausende Gegner erledigt und so ganze Schlachten entscheidet, sollte sich den 17. Januar rot im Kalender anstreichen. Dann nämlich erscheint ein neues Spiel für PS5 und Xbox Series, das ihr unter anderem bei MediaMarkt und bei Amazon mit Preisgarantie vorbestellen könnt:

Günstiger als bei diesen Händlern kommt ihr derzeit jedoch bei ProShop weg, dort gibt es bereits 15€ Rabatt auf den UVP. Allerdings handelt es sich dabei um die EU-Version ohne deutsches USK-Siegel, was euch Probleme bereiten könnte, falls ihr das Spiel später weiterverkaufen wollt:

Allein gegen 1000 Feinde: Was das neue Action-Rollenspiel für PS5 bietet

1:19 Legendäres Hack&Slash kehrt auf PS5 zurück: Trailer zeigt episches Gameplay

Autoplay

Es geht hier um Dynasty Warriors: Origins, welches die spätestens mit dem missglückten Open-World-Experiment Dynasty Warriors 9 etwas aus den Fugen geratene Reihe wieder zu alten Stärken zurückführen und diese sogar noch ausbauen soll. Nach allem, was bisher vom Spiel zu sehen war, könnte das durchaus gelingen.

Die riesigen Massenschlachten, in denen wir es allein mit 1000 Gegnern aufnehmen können, sehen spektakulärer aus als je zuvor. Das liegt nicht nur daran, dass die Gegnermassen noch schicker und glaubwürdiger wirken, sondern auch und vor allem daran, dass die Schlachtfelder detaillierter und vielseitiger aussehen, ob es sich nun um eine feindliche Festung oder ein Waldgebiet handelt.

Auf der schicken neuen Übersichtskarte erkundet ihr die Welt und stürzt euch in Kämpfe.

Neben der Präsentation wurde auch am Gameplay gefeilt. Auf niedrigen Schwierigkeitsgraden könnt ihr euch zwar noch immer problemlos durch die Reihen feindlicher Soldaten metzeln, indem ihr einfach wild auf die Buttons drückt. Wer eine Herausforderung sucht, muss nun aber auf höheren Schwierigkeitsgraden feindlichen Attacken perfekt ausweichen oder sie parieren. Zudem gibt es natürlich nach wie vor komplexe Kombo-Attacken.

Neu ist außerdem die hübsche Weltkarte, auf der ihr reisen, Städte und NPCs mit Missionen entdecken und auch Shops mit nützlichen Items finden könnt. Obwohl es kein klassisches Open-World-Spiel ist, bietet Dynasty Warriors: Origins so Freiraum zur Erkundung und ist weit mehr als eine Abfolge von Schlachten. Die Story ist abermals an den Romanklassiker Romance of the Three Kingdoms angelehnt, erzählt die Geschichte jedoch aus dem Blickwinkel eines neuen Protagonisten.