Neues Harry-Potter-Spiel für PS5 & Switch im Angebot: Zu diesem Preis lohnt der Kauf gleich viel mehr!

Erst im November erschienen, schon stark reduziert: Dieses Harry-Potter-Spiel bekommt ihr jetzt in der Deluxe Edition für PS5 und Switch im Angebot.

Ihr seid bereits mit Hogwarts Legacy durch und habt Lust, noch tiefer in die Wizarding World einzutauchen? Kein Problem: Bei Amazon könnt ihr jetzt Harry Potter: Quidditch Champions im Angebot abstauben. Das erst im September digital für PS5 und im November physisch für PS5 und Switch erschienene Fantasy-Sportspiel gibt es gerade für beide Konsolen bereits zum stark reduzierten Preis:

Mit einem Preis von nur noch 25,99€ (UVP: 39,99€) ist die physische Deluxe Edition momentan sogar günstiger als die digitale Standard-Version im PlayStation Store, die bei 29,99€ liegt. Da Amazon keine Angaben zur Dauer des Deals macht, könnte sich der Preis allerdings jederzeit wieder ändern.

Was bietet die Deluxe Edition?

Hier die Extras der Harry Potter Quidditch Champions Deluxe Edition im Überblick. Ihr größter Vorteil ist aber natürlich, das Spiel physisch besitzen zu können.

Da die Standard-Version von Harry Potter: Quidditch Champions nur digital erschienen ist, müsst ihr zwangsweise zur Deluxe Edition greifen, falls ihr das Spiel in einer physischen Version besitzen wollt. Immerhin bietet die Deluxe Edition für ihren 10€ höheren UVP auch einige Extras: Ihr bekommt nämlich neben 2000 Goldstücken (In-Game-Währung) auch noch spezielle Besen-Skins und Hauswappen für jedes einzelne der vier Häuser.

Was bietet Harry Potter: Quidditch Champions?

5:37 GamePro spielt Harry Potter: Quidditch Champions - Ein komplettes Match aus dem Spiel

Wie der Name schon sagt, lässt euch Harry Potter: Quidditch Champions dem aus den Filmen und Büchern bekannten magischen Sport nachgehen, in dem man auf Besen fliegt, Bälle durch Ringe wirft und den sogenannten goldenen Schnatz fängt. Dabei könnt ihr auf allen Positionen spielen, also als Jäger, Sucher, Hüter oder Treiber.

Im Wesentlichen wurde Quidditch dabei zwar „wirklichkeitsnah“ nachgebildet, eine wichtige Regeländerung gibt es allerdings: Der Schnatz, der im Original viel zu bedeutsam ist und, wenn wir ehrlich sind, den Rest des Spiels nahezu sinnlos macht, gibt in Harry Potter: Quidditch Champions deutlich weniger Punkte und beendet auch nicht sofort das Spiel, wodurch der Sport hier sehr viel besser ausbalanciert ist.

In Quidditch Champions trefft ihr auf viele bekannte Gesichter, auch Harry Potter selbst ist natürlich mit dabei.

Das ist auch wichtig, denn Harry Potter: Quidditch Champions bietet einen starken Fokus auf den kompetitiven Multiplayer, in dem es auf lange Sicht am meisten Spaß macht. Es gibt allerdings auch eine Solo-Kampagne, die euch vom freundschaftlichen Wettkampf im Garten bis zur Quidditch-Weltmeisterschaft führt.

Da ihr dabei auch noch auf viele aus den Vorlagen bekannte Figuren trefft, natürlich einschließlich Harry selbst, und der in Hogwarts Legacy vernachlässigten Sport mit vielen atmosphärischen Details in Szene gesetzt wird, ist Quidditch Champions durchaus auch für reine Singleplayer-Spieler*innen mindestens einen Blick wert, vor allem zum aktuellen Angebotspreis mit 35 Prozent Rabatt: