World War Z ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Der erst vor gut einem Monat erschienene Koop-Shooter ist bereits um 30% reduziert. Damit kostet er nur noch 27,99€ statt 39,99€. Das Angebot startet heute und endet am 29. Mai.

Bewährtes Konzept: Ähnlich wie im Klassiker Left 4 Dead oder in Killing Floor kämpfen wir uns in World War Z zu viert durch eine Zombie-Apokalypse. Ihr könnte aus sechs Klassen wählen und in den Missionen verdient ihr Erfahrungspunkte und Spielwährung, die ihr in Boni und Verbesserungen für eure Waffen steckt. Das mag nicht gerade ein kreatives Spielkonzept sein, dafür funktioniert es aber gut.

Totenmasse: Von der Konkurrenz hebt sich World War Z vor allem durch die riesigen Zombiehorden ab, die sich uns in den Weg stellen. Gegen bis zu fünfhundert Untote gleichzeitig müssen wir uns wehren. Besonders beeindruckend wirkt diese Masse lebender Leichen, wenn die Zombies aufeinander steigen und eine Pyramide bilden, um uns auch an vermeintlich sicheren, höhergelegenen Orten zu erreichen.

Auch Solo & im PVP: World War Z zwingt euch übrigens nicht dazu, online im Koop zu spielen. Wenn ihr wollt, könnte ihr euch auch mit Bots an eurer Seite durch Apokalypse kämpfen. Die KI-Begleiter agieren zuverlässig im Kampf, nehmen euch ansonsten aber kaum Arbeit ab. Um die Missionsziele müsst ihr euch selbst kümmern. Außerdem gibt es verschiedene PVP-Modi, die eine Weile Spaß machen, aber nicht langfristig motivieren.

World War Z für 27,99€ im Angebot der Woche

Fazit: World War Z macht nicht viel anders oder besser als die Konkurrenz, ist aber trotzdem ein gelungener KOOP-Shooter, der durch seine Gegnermassen beeindrucken kann. Für Teamspieler ist das Zombiegemetzel daher eine Empfehlung wert. Solo- und PVP-Modus sind hingegen nicht mehr als nette Dreingaben. Habt ihr es nur darauf abgesehen, lohnt der Kauf für euch nicht.