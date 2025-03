Neues PS5-Bundle im Angebot: Spart jetzt rund 120€, wenn ihr die Konsole mit dem besten PS5-Spiel 2024 kauft!

Das neue PS5 Slim Bundle mit dem Exklusivhit Astro Bot ist aktuell erstaunlich günstig.

Falls ihr bis jetzt mit dem Kauf einer PS5 gezögert habt, ist jetzt eine hervorragende Gelegenheit, um endlich zuzuschlagen. Am Freitag erscheint nämlich ein neues und sehr preiswertes PS5-Bundle mit der PS5 Slim (sowohl in der Digital Edition als auch mit Disc-Laufwerk) und dem besten PS5-Spiel aus 2024, nämlich Astro Bot. Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt bereits vorbestellen:

Bedenkt man, dass der UVP der PS5 Slim einzeln noch immer bei 549,99€ in der Disc Edition beziehungsweise 449,99€ in der Digital Edition liegt, ist das Bundle aktuell erstaunlich günstig. Ihr müsst nämlich nur 499€ für die Disc-Version und 399€ für die Digital Edition hinlegen. Somit zahlt ihr rund 50€ weniger als für den Einzelkauf der Konsolen und bekommt Astro Bot, das alleine normalerweise 69,99€ (UVP) kostet, noch dazu:.

Der Preis dürfte zum Verkaufsstart auch bei anderen Händlern auf diesem Niveau liegen. Ob und wann er steigen wird, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings ist das PS5-Bundle bislang nur bei wenigen Shops verfügbar. Neben MediaMarkt findet ihr es bereits bei Saturn. Amazon hingegen hinkt den beiden Konkurrenten momentan noch hinterher, dürfte jedoch schon bald nachziehen. Sobald das Bundle dort verfügbar ist, werdet ihr es hier finden:

Wie gut ist Astro Bot?

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Astro Bot ist ein Muss für alle PS5-Besitzer*innen und das wahrscheinlich beste Spiel des Jahres 2024, und zwar nicht nur auf PS5, sondern plattformübergreifend! Bei den Game Awards wurde es unter anderem zum Game of the Year gekürt, der Durchschnitt der internationalen Bewertungen liegt laut OpenCritic bei eindrucksvollen 95 Punkten. In unserem GamePro-Test hat der Exklusivhit mit 94 Punkten nicht viel schlechter abgeschnitten:

Astro Bot ist ein 3D-Action-Platformer, der es mit den allerbesten Mario-Spielen aufnehmen kann. Das liegt teils an der fantastischen Präsentation und dem tollen Leveldesign der 50 abwechslungsreichen Planeten, auf denen der niedliche Protagonist nach seinen Freunden sucht. Es liegt aber auch an den vielen kreativen Gameplay-Ideen: Astro Bot lässt sich ständig neue Spezialfähigkeiten und Items einfallen, vom Jetpack bis hin zu magnetischen Boxhandschuhen. Außerdem ist das Spiel gespickt mit witzigen Anspielungen auf andere PlayStation-Titel.