Das spannendste PS5-Rennspiel 2025: Bekommt Gran Turismo 7 endlich echte Konkurrenz?

2025 erscheint ein neues PS5-Rennspiel, das Gran Turismo 7 einen spannenden Kampf liefern könnte, wenn es um realistischen Rennsport geht.

Die PS5 wird nicht unbedingt mit realistischen Rennsimulationen verwöhnt. Natürlich gibt es die unangefochtene Nummer 1 Gran Turismo 7, aber wer sich an dieser satt gespielt hat und kein Rallye- oder Formel-1-Fan ist, sitzt schnell auf dem Trockenen. Glücklicherweise steht in diesem Jahr der Release eines neuen PS5-Rennspiels an, das euch ebenfalls ein authentisches Rennsporterlebnis liefern will und dem Genre-Primus hoffentlich ernsthaft Konkurrenz macht. Bei Amazon könnt ihr jetzt vorbestellen:

Alternativ könnt ihr euch auch bereits die Xbox-Version sichern. Bei Amazon bekommt ihr wie üblich eine Preisgarantie: Falls ihr jetzt vorbestellt und das Spiel bis zum Release noch günstiger wird, zahlt ihr automatisch den besseren Preis. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es übrigens noch nicht. Wir rechnen derzeit mit einem Release im Herbst.

Realistische Physik & 10 Rennsport-Klassen: Das ist Project Motor Racing

Project Motor Racing liefert euch zehn verschiedene Rennsportklassen mit 70 detailliert nachgebildeten Autos.

Es geht hier um Project Motor Racing, das euch realistischen Rennsport in zehn verschiedenen Klassen liefern will, von GT und Hypercars bis hin zu einer nostalgischen Zeitreise mit Sportwagen-Langstreckenrennen der 1970er. Ihr fahrt dabei mit über 70 lizenzierten und detailliert nachgebildeten Wagen. Vom Scheibenwischer über Scheinwerfer bis hin zum Hitzeschleier wird alles simuliert, damit ihr auch aus der Cockpit-Ansicht ein möglichst authentisches Spielgefühl habt.

Ebenso akribisch wurden die Strecken nachgebaut: Ihr bekommt 27 Kurse aus eingescannten Schauplätzen auf der ganzen Welt, auf denen ihr es nicht nur mit verschiedenen Jahreszeiten sowie mit Tag-Nacht-Wechseln zu tun bekommt. Wenn ihr das Beste aus eurem Wagen herausholen wollt, müsst ihr auch verschiedene Windrichtungen und -geschwindigkeiten, dynamische Wetterverhältnisse, Trocknungslinien und Streckenneigungen einberechnen.

Auch die Cockpitansicht soll in Project Motor Racing detailliert simuliert werden.

Falls euch das alles nun doch ein bisschen überfordernd erscheint, solltet ihr euch jedoch nicht allzu viele Sorgen machen: Zwar versprechen die Entwickler eine ausgetüftelte Physiksimulation, sie wollen durch verschiedene Hilfsfunktionen jedoch auch darauf achten, dass selbst Rennspielneulinge gut ins Spiel finden. Zumindest mit der Einzelspieler-Karriere dürftet ihr deshalb selbst dann euren Spaß haben, wenn ihr nicht zum Rennfahrer geboren seid. Ob ihr auch im Online-Multiplayer mithalten könnt, ist natürlich eine andere Frage.

Ob das reicht, um Gran Turismo 7 vom Thron zu stoßen? Insgesamt vermutlich nicht, denn ein so großes Budget wie Sony dürfte der Publisher Giants Software, der bislang vor allem für den Landwirtschaftssimulator bekannt ist, kaum für sein neues Rennspiel ausgeben. Trotzdem sind wir sehr gespannt darauf, ob es dem Team zumindest im Hinblick auf den Simulations-Aspekt gelingt, dem großen Konkurrenten davonzufahren und so zur echten Alternative zu werden.