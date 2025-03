Neues PS5-Soulslike erscheint bald: Spannendere Kämpfe als Elden Ring & Bloodborne? Diesem Spiel könnte das gelingen!

Dieses neue Spiel für PS5 und Xbox Series macht zwar nicht alles besser als Elden Ring, Dark Souls und Bloodborne, aber in gewisser Hinsicht könnte es die Nase vorn haben.

In Madrid arbeiten Veteranen des Metroidvania- und Schwertkampfgenres gerade an einem neuen PS5-Soulslike, das Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring & Co. zumindest beim Kampfsystem den Rang ablaufen könnte: Blades of Fire steht bereits kurz vor der Fertigstellung, am 22. Mai ist der Release. Bei Amazon könnt ihr jetzt schon vorbestellen und euch so den Pre-Order-Bonus sichern:

Der obige Link führt euch zur englischen Version des Spiels, wobei der Unterschied nur in der Verpackung zu bestehen scheint (es gibt generell nur englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel). Die englische Version hat den Vorteil, dass Amazon hier derzeit eine kostenlose Lieferung verspricht, während bei den deutschen Versionen aufgrund der Ab-18-Freigabe zusätzliche Versandkosten entstehen. Falls ihr dennoch die deutsche Version wollt, findet ihr diese hier:

Unabhängig davon, welche Version ihr vorbestellt, bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Release günstiger werden, zahlt ihr automatisch weniger.

Was ist der Vorbestellerbonus für Blades of Fire?

Die Vorbesteller-Boni der digitalen Version sind auch in der physischen Day One Edition von Blades of Fire enthalten.

Wenn ihr euch die physische Day One Edition von Blades of Fire sichert, bekommt ihr denselben Vorbesteller-Bonus wie bei der digitalen Version. Dieser besteht in zwei speziellen Outfits für die Hauptfigur sowie in einem besonderen Hammerkopf und in verschiedenen Ressourcen, die ihr zum Schmieden von Waffen braucht.

Blades of Fire: Soulslike mit Schwertern zum Selberschmieden

Blades of Fire wird von MercurySteam entwickelt. Das spanische Studio ist unter anderem für Metroid Dread und Castlevania: Lords of Shadow verantwortlich und wurde von Entwicklern des Klassikers Severance: Blade of Darkness gegründet, welcher heute als Vorläufer des Soulslike-Genres gilt. Zu ebendiesen Wurzeln scheint das Studio nun zurückzukehren.

Neben vielen verschiedenen Waffen und Kampfstilen bietet Blades of Fire auch eine große Vielfalt an Gegnertypen.

Das Gameplay ist stark auf komplexe Nahkämpfe mit Schwertern und anderen Waffen wie Äxten und Kriegshämmern konzentriert und soll euch eine Menge Freiraum bieten, um eure eigenen Kampfstile und Taktiken zu finden. Ihr sollt verschiedene Körperteile von Feinden attackieren, von links oder rechts angreifen, schlagen oder zustechen und natürlich gegnerische Angriffe blocken und parieren können. Gegner haben zudem verschiedene Schwächen, weshalb ihr öfter die Waffe wechseln solltet, um diese perfekt auszunutzen.

Die vielleicht größte Besonderheit von Blades of Fire ist allerdings, dass ihr eure Waffen selbst schmiedet, indem ihr ein Minispiel meistert. An den Checkpoints wartet ein Amboss auf euch (quasi der Ersatz für die Lagerfeuer bei Dark Souls), an dem ihr das zuvor gesammelte Material benutzt, um eure Waffen zu verbessern und zu modifizieren. Dabei sollt ihr große Freiheiten haben, die Waffen an euren Spielstil anzupassen.

Das komplexe Schmieden eigener Waffen ist eines der großen Highlights von Blades of Fire.

Davon abgesehen bleibt Blades of Fire nah an der üblichen Soulslike-Formel. Die Fantasy-Spielwelt ist zwar keine richtige Open World, bietet aber wie Dark Souls oder typische Metroidvanias verschiedene Wege, Abkürzungen und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Nach dem Tod kehrt ihr zum letzten Checkpoint zurück und die Gegner respawnen, wobei ihr eure zuletzt genutzte Waffe am Punkt eures Todes verliert und euch zurückholen müsst. Es scheint also, als würden die Waffen die Stelle der Seelen einnehmen.

Unsere GameStar-Kollegen, die Blades of Fire bereits beim Publisher anspielen konnten, waren vom Gameplay sehr angetan, auch weil das Actionspiel uns mit sehr kreativen, oft monströsen Gegnertypen konfrontiert, von denen es über 50 Stück geben soll. Offen ist hingegen noch, ob die Story und die Spielwelt ebenfalls fesseln werden. Falls MercurySteam auch in dieser Hinsicht abliefern kann, steht uns im Mai ein echtes Highlight bevor: