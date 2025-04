Neues Xbox-Showcase angekündigt und das erste Highlight steht schon fest

Microsoft hat soeben ein neues Xbox-Showcase angekündigt.

Bereits in wenigen Wochen will uns Microsoft auf einem neuen Xbox-Showcase verraten, wie es spielerisch auf Xbox Series X, Xbox Series S und PC weitergeht. Wann genau und welche Titel bereits für das Event bestätigt sind, das wollen wir euch eben verraten. (Quelle)

Wann findet das Xbox-Showcase statt?

Datum: 08. Juni 2025

08. Juni 2025 Uhrzeit: 19 Uhr

Hier könnt ihr das Showcase verfolgen: Gezeigt wird das Xbox-Showcase unter anderem auf YouTube und auf Twitch. Wie gewohnt werden wir das Event auf GamePro mit einem Live-Ticker für euch begleiten und alles Wichtige im Anschluss an die Veranstaltung auf der Seite zusammenfassen.

Diese Spiele werden auf dem Xbox-Showcase gezeigt

Microsoft wird auf dem Showcase sowohl hauseigene First Party-Spiele als auch Titel von Third-Party-Entwicklern zeigen.

Das erste gezeigte Highlight steht übrigens schon fest: The Outer Worlds 2! Wie in den Vorjahren wird das Showcase wieder zweigeteilt. Während zu Beginn viele Spiele gezeigt werden, kommt es im Anschluss zu einer Direct, die sich ganz dem neuen Sci-Fi-RPG von Obsidian widmet. In den Vorjahren standen hier Starfield und CoD: Black Ops 6 im Fokus.

2:03 The Outer Worlds 2: Erster Gameplay-Trailer zeigt die neue Kolonie der Scifi-Fortsetzung

Autoplay

Diese Spiele könnte Microsoft noch zeigen: Zwar wurde Fable zuletzt auf 2026 verschoben, ein neuer Blick auf das Rollenspiel von Playground Games ist dennoch wahrscheinlich. State of Decay 3 könnte nach langer Abwesenheit ebenfalls wieder ein Lebenszeichen von sich geben, genau wie Gears of War: E-Day.

Überaus wahrscheinlich ist zudem, dass Bethesda die künftigen Pläne für Starfield enthüllt, das 2025 laut Aussage des Entwicklers noch reichlich neue Inhalte spendiert bekommen soll. Das Xbox-Showcase wäre dementsprechend ein passender Ort für die Enthüllung.

Jetzt seid ihr gefragt: Welches Spiel wollt ihr unbedingt auf dem Xbox-Showcase sehen und welche Neuankündigung wünscht ihr euch?