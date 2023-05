Hacken, Hacken, noch mehr Hacken: Erfüllt jetzt euren Holzfäller Traum in New World mit 50% Rabatt bei Amazon

Aktuell könnt ihr euch die Standard- und Deluxe-Edition von New World samt 50% Rabatt bei Amazon schnappen.

New World konnte zum Release im Sommer 2021 super viele Spieler begeistern. Darunter waren auch ich und meine Freunde. Für 2023 wurde jetzt sogar eine Roadmap angekündigt, die Spielenden eine Übersicht darüber geben soll, welche neuen Inhalte noch dieses Jahr veröffentlicht werden sollen.

Falls ihr also schon länger überlegt, mal wieder die Axt zu schwingen, könnte jetzt euer Zeitpunkt gekommen sein. Das Amazon MMO gibt es aktuell mit 50% Rabatt für nur 19,99€ (UVP: 39,99€).

New World : Bestes MMO Handwerkssystem

New World bedeutet für mich vor allem eins: Ganz viel Entspannung. Hinfort sind die Tage des endlosen M+ Grinds in WoW oder anderen MMOs. Ich habe bereits viele Stunden in der neuen Welt verbracht und die meiste Zeit habe ich investiert, die Welt zu erkunden und gemütlich vor mich hin zu questen.

So oder so ähnlich sehe ich aus, wenn ich mein Holz in New World hacke. Zum Glück sieht man hier nicht, wie sehr ich mich dabei freue.

Bei New World sticht vor allem eins ins Auge: Das Handwerkssystem. In dem Amazon MMO könnt ihr nämlich nicht nur durch Quests oder Dungeons leveln, sondern auch durch Holz hacken, Angeln, Schmieden und vieles mehr.

So könntet ihr zum Beispiel den ganzen Wald ab roden und dabei trotzdem hoch leveln. Aber auch die anderen Berufe machen einfach wahnsinnig viel Spaß. Das Beste daran: Die Berufe sind alle miteinander verbunden und aufeinander angewiesen. Wart ihr gerade noch an einem der schönen Strände oder Flüsse nach Salz- oder Süßwasser Fischen angeln, verarbeitet ihr diese anschließend zu einem leckeren Gericht in der Küche.

Für viele ist das Handwerkssystem von New World ein ganz besonderes. Wenn ihr also ebenfalls Fan von solchen Systemen in MMOs seid, solltet ihr jetzt bei Amazon zuschnappen.

New Worlds Pläne für 2023

Das ist der Plan für 2023.

Wenn euch das reine Holz hacken, aus welchem Grund auch immer, irgendwann zu langweilig werden sollte, dann gibt es mittlerweile einiges in New World zu tun. Unter anderem könnt ihr euch auf folgende Features freuen:

Neue Expeditionen (Dungeons)

Neue Storys und Quests

Neue World Events

Neue Waffen

Die Entwickler arbeiten sogar endlich an Reittieren. Diese wurden sich von der Community quasi schon seit Release gewünscht. Ihr seht also, New World ist noch lange nicht dabei zu sterben. Es wird stetig daran gearbeitet, den Spielenden neue Inhalte bereit zu stellen.

