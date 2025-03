Welches Spiel soll Rockstar nach GTA 6 machen? Ihr habt einen ganz klaren Wunsch!

Das wünscht ihr euch von Rockstar.

Aktuell ist der Release von GTA 6 noch für dieses Jahr angekündigt, auch wenn viele Leute noch von einer Verschiebung ins nächste Jahr ausgehen. Ohne Zweifel können wir jedoch sagen, dass momentan noch auch Hochtouren am neuen Rockstar-Hit gewerkelt wird.

Das hindert euch aber nicht daran, schon jetzt darüber nachzudenken, welches Spiel das legendäre Studio als nächstes angehen soll. Wir haben euch vor einiger Zeit dazu befragt und heute wollen wir euch die Ergebnisse vorstellen.

Ihr wollt wieder in den Wilden Westen

Das Wichtigste vorweg: Ihr habt einen relativ klaren Favoriten – wenn es nach euch geht, setzt sich Rockstar als nächstes an Red Dead Redemption 3. Der Western-Epos landet mit 1.492 Stimmen und 31% aller Votes auf dem ersten Platz der Abstimmung.

Ihr scheint die Abenteuer von Arthur, John und Co. also genauso zu mögen, wie große Teile der Redaktion. Bei uns konnte das Spiel eine satte 96 abräumen und auch wir wünschen uns nichts sehnlicher, als einen neuen Teil.

11:37 Red Dead Redemption 2 - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt

Auf dem zweiten Platz folgt dann kein bestimmter Name, sondern der Wunsch nach einem komplett neuen Projekt. Dafür stimmten immerhin noch 1.118 (23%) von euch, also ebenfalls ein großer Teil.

Danach folgen mit 808 (17%) und 522 (11%) Stimmen L.A. Noire 2 und Max Payne 4. Über Ersteres wurde zuletzt vermehrt spekuliert, da Rockstar kürzlich das für den Re-Relese von L.A. Noire zuständige Studio Video Games Deluxe aufkaufte und in die Rockstar Familie holte.

Die restlichen Stimmen verteilen sich übrigens auf Bully 2 (464 Stimmen, 10%), GTA 7 (224 Stimmen, 5%) und Manhunt 3 (210 Stimmen, 4%). Aber egal, für welches Projekt sich Rockstar entscheidet, oder wahrscheinlich bereits im Hintergrund entschieden hat – wir werden noch viele Jahre warten müssen, bis es zu einem Release kommt.

Gehen wir davon aus, dass GTA 6 tatsächlich noch dieses Jahr erscheint, trennen es schlappe sieben Jahre von der letzten großen Veröffentlichung. Das war 2018 eben der Titel, für den ihr euch jetzt so sehr eine Fortsetzung wünscht – Red Dead Redemption 2.

Was denkt ihr darüber? Haltet ihr es für wahrscheinlich, dass Rockstar als Nächstes wieder am Wilden Westen arbeitet? Wann rechnet ihr frühstens mit einem Release? Verratet es uns in den Kommentaren!