Ihr glaubt, GTA 5 + Skyrim wurden häufig neu rausgebracht? Dieser Videospiel-Klassiker erschien auf ganzen 29 (!) Plattformen

Kennt ihr noch diesen Puzzle-Spaß aus dem Jahr 1999?

Skyrim auf dem Kühlschrank und GTA 5 wahrscheinlich noch auf der PS9. Beide Titel sind mittlerweile auf so vielen Plattformen und Generationen erschienenen, dass solche Sätze zum regelrechten Running-Gag geworden sind. Dabei gibt es andere Titel, die auf wesentlich mehr Systemen erschienen sind.

Während es die oben genannten vor allem aufgrund ihrer generationsübergreifenden Veröffentlichungen auf eine ordentliche Anzahl von Releases bringen, gibt es auch Beispiele wie Doom, die wir mittlerweile sogar auf den Bildschirmen in Autos zocken können. An einen Titel kommt aber selbst die legendäre Ballerei nicht ran.

Allein der erste Lemmings-Teil schafft es auf fast 30 Systeme

Wir sind mal so mutig und behaupten, dass so gut wie alle von euch mindestens schon mal von den Lemmings gehört haben. Den erste Teil, der im Jahr 1991 erschien, haben aber wahrscheinlich nur die älteren Semester unter uns gespielt, dafür bis heute aber nicht vergessen. Zumindest geht es uns allen so.

In dem Puzzlespiel mussten wir dafür sorgen, dass die namensgebenden Lemmings an ein im Level platziertes Ziel gelangen. Um die Hindernisse zu überwinden, konnten wir einzelnen Lemmingen besondere Skills oder Werkzeuge verpassen. Verteilten wir etwa eine Spitzhacke, konnten Wände durchbrochen werden, mit einem Regenschirm selbst tiefe Abgründe sicher erreicht.

Werkzeuge oder Aufgaben konnten jedoch nur in bestimmter Anzahl verteilt werden und so mussten wir immer ganz genau überlegen, wie wir möglichst viele der kleinen putzigen Läufer zum Ziel bekommen. Gingen zu viele Lemminge dabei drauf, mussten wir von vorne beginnen.

Wie das Ganze mit einem etwas modernerem Anstrich aussieht, könnt ihr Trailer zu einem der Nachfolger, Lemmings Touch, sehen:

1:44 Lemmings Touch - Ankündigungs-Trailer zum Lemminge-Ableger für PS Vita

Das Spiel war damals so erfolgreich und beliebt, dass es auf unglaublich vielen verfügbaren Systemen erschien, darunter der Commodore 64, der Sega Mega Drive, NES und SNES, sowie der PC mit DOS oder Windows.

Später folgten dann im Rahmen des Bundles "Lemmings and Oh No More Lemmings" noch Portierungen auf PS1, Game Boy Color und Mobile. Insgesamt kommt das Spiel damit auf 29 Plattformen. Zum Vergleich: Das oftmals belächelte GTA 5 schaffte es dagegen "nur" auf sieben.

Aber Apropos GTA 5: Besonders spannend ist, dass Lemmings seiner Zeit von einem Studio entwickelt wurde, das heute unter einem anderen Namen bekannt ist – DMA Design. Die wurden 1999 von Take 2 gekauft, nachdem sie mit einem Action-Spiel für Aufsehen sorgten, dass heute zu den wichtigsten Franchises überhaupt zählt. Die Rede ist natürlich von GTA und der heutige Name des Studios ist Rockstar North.

Unter dem Namen DMA Designs veröffentlichte das Studio noch zwei Nachfolger zum berühmten Wusel-Spiel, aber auch danach erschienen weitere Ableger von anderen Studios. DMA, mittlerweile unter dem Namen Rockstar North, hatte mittlerweile natürlich einen ganz anderen Fokus.

Was ist mit euch? Habt ihr die Lemmings gespielt und wusstet ihr, dass aus den Köpfen der Verantwortlichen auch für das GTA-Franchise entstanden ist? Verratet es uns in den Kommentaren!