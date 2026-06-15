Ninja CREAMi-Alternative für weniger als den halben Preis

Ein Becher Eis, frisch aus dem Gefrierfach. Wer das Konzept vom Ninja CREAMi mag, sollte sich diese günstige Alternative anschauen!

Deutschland steht eine fette Hitzewelle mit bis zu 40 °C bevor. Besonders bei solchen Temperaturen habe ich Hunger auf einen leckeren Eisbecher, aber in München kostet die Kugel mittlerweile weit über 2,– €, nicht so lecker. Warum nicht einfach sein Eis selbst machen? Mit dem Cuisinart FreezeWand müsst ihr nur 12 Becher Eis machen, um den aktuellen Preis wettzumachen!

Ninja CREAMi und ähnliche Alternativen:

Ninja CREAMi – die Hype-Eismaschine

– die Hype-Eismaschine PacoJet 4 – das teure Original aus der Profiküche

– das teure Original aus der Profiküche Tefal Dolci – die günstigere Alternative

– die günstigere Alternative Cuisinart FreezeWand – die noch günstigere Alternative

PacoJet, Ninja CREAMi und jetzt Cuisinart – so einfach und günstig geht jetzt selbstgemachtes Eis

Als der Ninja CREAMi auf den Markt losgelassen wurde, war das eine Revolution für die Haushaltsküche, nicht aber für professionelle Köche. Das Konzept, eine vorgefrorene Masse cremig zu pürieren, kennen Profiköche als "Pacossieren", benannt nach dem teuren PacoJet. Diese Maschine ist ein absoluter Hit in Profiküchen, aber mit weit über 6000 Euro ist sie eher nicht für den kleinen Haushalt gedacht.

Der PacoJet wird nicht nur für Eis, sondern auch für Gemüsepürees oder Hummus verwendet. Profis schwören auf seine Qualität.

Dasselbe Konzept, nur für einen deutlich kleineren Preis – und nur für Eiscreme –, hat sich Ninja als Inspiration für den Ninja CREAMi genommen und für einen damals unschlagbaren Preis von ca. 250 Euro veröffentlicht. Der tatsächliche Marktpreis liegt aktuell deutlich darunter, aber selbst dieser Preis ist für viele noch etwas zu hoch, nur um sich gelegentlich ein kleines Eis zu gönnen.

Mit dem FreezeWand der amerikanischen Marke Cuisinart wurde aktuell der Preis dieser Art Eismaschine so weit heruntergedrückt, dass sie aktuell nicht einmal 70 Euro kostet! Im Vergleich zum Pacojet ist das fast 100-mal weniger.

FreezeWand – in 5 Minuten zum selbstgemachten Eis

Warum eine große Eismaschine mit Kompressor, wenn man schon ein Gefrierfach hat? Da der PacoJet und der Ninja CREAMi nicht viel mehr, als glorifizierte Stabmixer sind, macht Cuisinart gleich einen Stab aus der Eismaschine, der sich einfach und kompakt verstauen lässt. Einfach auf den Becher mit vorgefrorener Masse stecken, drücken und in 5 Minuten ist alles fertig.

Mit 240 ml sind die Becher deutlich kleiner als die von Ninja. Dafür bekommt ihr hier gleich drei Stück – und 240 ml reichen für eine Person locker.

Die stapelbaren Becher sind außerdem spülmaschinenfest, weshalb die Reinigung auch unkompliziert ausfällt. In diese könnt ihr aber nicht nur die Eismasse hineinhauen, sondern auch Nüsse, Schokolinsen oder sonstige Toppings, die ihr euch direkt ins Eis mixen lassen könnt.

Der FreezeWand hat zudem fünf verschiedene Programme:

Eis

Sorbet

Milchshake

Smoothie

Mix-In (für die Toppings)

Und das für nicht einmal 70 Euro? Eine durchschnittliche Eiskugel hat grob 80 ml. Bei 2 Euronen pro Kugel sind das ca. 6 Euro pro Becher beim FreezeWand, also benötigt man nicht einmal 12 Becher, um die Kosten der Maschine abzudecken. Klar, die Zutaten kosten natürlich auch was, aber oft muss man solche Geräte mehrere Jahre regelmäßig nutzen, damit sich die Investition lohnt. Beim Cuisinart FreezeWand solltet ihr das aber schon in diesem Sommer locker schaffen!