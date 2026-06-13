Spieler kaufte sich 2016 einen Nintendo 3DS, zockte aber nie damit - Zehn Jahre später findet er heraus, dass er damals ein super seltenes Modell erwischte

Viele Sammler*innen kaufen besondere Special Editions extra mit dem Hintergedanken, dass ihr Wert später mal stark steigen könnte. Es gibt aber auch Fälle, in denen man gar nicht weiß, was für einen Schatz man da eigentlich ergattert hat.
Seltener 3DS liegt jahrelang im Schrank
Nintendo hat über die Jahre eine ganze Reihe von coolen Special Editions der hauseigenen Konsolen und Handhelds auf den Markt gebracht. Besonders die eigenen Marken wie Super Mario, The Legend of Zelda und Pokémon wurden dabei immer wieder mit solchen Sondereditionen bedacht.
2016, also vor genau zehn Jahren, feierte Nintendo das 20. Jubiläum von Pokémon etwa mit der coolen "Pokémon 20th Anniversary Edition" des New Nintendo 3DS. Der Handheld verfügte über zwei IPS-Displays und austauschbare Schutzhüllen, auf denen wahlweise Glurak oder Turtok abgebildet war.
Genau diesen 3DS hat der Reddit-Nutzer "c_ortiz932" im Jahr 2016 jemandem abgekauft, wie er in einem Post erzählt. Neben dem Handheld waren auch noch eine Reisetasche und ein paar Spiele Teil des Deals.
Den Post findet ihr hier:
Link zum Reddit-Inhalt
Er erzählt weiter, dass er das Gerät nie genutzt hat und es erst jetzt, zehn Jahre später, zur Feier des 30. Jubiläums wiederentdeckt hat. Ihm war offenbar gar nicht klar, was für einen Schatz er da in seinem Schrank versteckt hatte.
Wie viel ist der Wert? Auf eBay wird der 3DS in der "Pokémon 20th Anniversary Edition" je nach Zustand teilweise für bis zu 1.500 Euro gehandelt und auch gekauft. In gutem Zustand und ohne Box dürften so 800 bis 1000 Euro realistisch sein.
Um das Geld scheint es dem User glücklicherweise nicht zu gehen. Er schreibt, dass er den Handheld gar nicht mehr weglegen kann, seit er ihn wiederentdeckt hat. In den Kommentaren raten auch mehrere User, dass er ihn nie verkaufen sollte, wenn er nicht dazu gezwungen wird.
Wie gefällt euch die Anniversary Edition des 3DS?
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