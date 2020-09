Soeben haben wir in einer weiteren Nintendo Direct erfahren, welche Spiele schon bald auf die Nintendo Switch kommen. Gezeigt wurden im Livestream jedoch ausschließlich Spiele von Partner-Publishern und nicht von Nintendo selbst. Was alles angekündigt wurde, fassen wir euch hier in der Übersicht zusammen.

Alle Ankündigungen der Nintendo Direct in der Übersicht

Nachfolgend findet ihr kurz und knackig alles, was heute im Rahmen des Livestreams angekündigt wurde. Auch findet ihr hier unsere News und die Trailer zu den einzelnen Spielen.

Monster Hunter Rise

Wie bereits im Vorfeld spekuliert, bekommt die Switch ein eigenständiges Monster Hunter spendiert, das auf den Zusatz "Rise" hört.

Release: 26. März 2021

Alle Infos zu Monster Hunter Rise für die Switch:

Alle Infos zu Monster Hunter Rise für die Switch:

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Doch damit nicht genug. Nur wenige Monate später erscheint Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ebenfalls für die Nintendo Switch

Release: Sommer 2021

Ori and the Will of the Wisps

Was eine tolle Überraschung. Ori and the Will of the Wisps kommt nicht nur auf die Switch, das fantastische Metroidvania könnt ihr euch bereits heute Abend herunterladen. Zudem wurde zur Feier des fünfjährigen Ori-Jubiläums eine physische Collector's Edition für Switch, Xbox One und PC angekündigt.

Release: heute

Unseren Test zur Xbox One-Version lest ihr hier:

Unseren Test zur Xbox One-Version lest ihr hier:

Fitness Boxing 2

Wer nach Ring Fit Adventure noch nicht genug Fitness für seine Switch hat, für den kommt bereits Ende des Jahres Fitness Boxing 2 auf die Hybridkonsole.

Release: 04. Dezember

Hades

Und die nächste coole Überraschung. Mit Hades erscheint eines der besten Roguelikes 2020 bereits heute für die Switch. Seid ihr Genre-Fan, schaut euch das Spiel unbedingt an.

Release: heute

Alle weiteren Ankündigungen aus der Nintendo Direct

Disgea 6: Defiance of Destiny - Release: Sommer 2021

- Release: Sommer 2021 Disgea 5 - Eine Trial-Version könnt ihr ab heute herunterladen

- Eine Trial-Version könnt ihr ab heute herunterladen Empire of Sin - Release: 01. Dezember 2020

- Release: 01. Dezember 2020 Sniper Elite 4 - Release: Herbst 2020

The Long Dark - Release: heute

PGA 2K21 - Release: 25. September

- Release: 25. September Balan Wonderland - Release: 26. März 2021

- Release: 26. März 2021 Rune Factory 5 - Release: 2021

Hier könnt ihr die Nintendo Direct nachholen

Falls ihr euch den Livestream nachträglich anschauen möchtet, könnt ihr das hier tun. Im Anschluss der Ankündigungen folgt zudem noch eine eigene Direct zu Monster Hunter Rise:

Wie hat euch die Nintendo Direct Mini gefallen und was war euer Highlight?