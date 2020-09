Nintendo Direct Mini angekündigt: Morgen gibt's neue Switch-Spiele

Am 17. September 2020, also morgen, wird es eine neue Nintendo Direct geben. Das hat Nintendo soeben über die offiziellen Twitter-Kanäle bekannt gegeben. Allerdings wird es erneut keine große, "klassische" Direct sein, sondern eine Mini-Ausgabe. Gezeigt werden ausschließlich Spiele von Publisher-Partnern, keine First Party-Titel.

Wann startet die Nintendo Direct Mini? Am 17. September um 16 Uhr, deutscher Zeit. Aktuell ist noch unklar, wie lange die Show gehen wird. In der Regel bleibt es bei Mini-Version aber bei weniger als 15 Minuten.

Link zum Twitter-Inhalt

Wo kann ich mir die Nintendo Direct anschauen?

Das funktioniert wie üblich auf den offiziellen YouTube-Kanälen der einzelnen Regionen. Der Livestream von Nintendo of Europe ist bereits angelegt:

Link zum YouTube-Inhalt

Welche Spiele werden gezeigt?

Das wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass wir uns keine Hoffnungen auf große First Party-Enthüllungen machen brauchen. Das es hier ausschließlich um "Partner" geht, wird es Ankündigungen von Third Party-Switch-Titeln geben.

Kommt der THPS 1+2-Port? Wie so oft, stehen die Zeichen günstig, dass die Nintendo Switch wieder überraschend mit Portierungen beliebter Titel versorgt wird. Aktuell gibt es da Tony Hawk's Pro Skater 1+2, das auf PS4 und Xbox One Erfolge feiert. Tatsächlich wurden im Spielcode der Demo bereits Hinweise auf eine Switch-Version gefunden.

Ansonsten gehören Publisher wie Square Enix, Bandai Namco, THQ Nordic oder auch Ubisoft zu den fleißigsten Third Party-Partnern auf der Nintendo Switch.

Die letzte Nintendo Direct Mini war für viele Fans eine Enttäuschung

Zwar gab es zwischendurch auch Ankündigungen wie das Zelda: BotW-Prequel Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung oder die zahlreichen Super Mario-Ankündigungen wie Super Mario 3D All-Stars, doch die letzte Nintendo Direct Mini kam ohne große Highlights aus.

Überraschend am 26. August veröffentlicht, gab es zwar eine 12-minütige Show, zu den Inhalten gehörten aber eher kleinere oder nischigere Ankündigungen wie World of Tanks Blitz oder Kingdom Hearts: Melody of Memory. Da Nintendo die Direct Mini-Ausgabe dieses Mal aber im Vorfeld angekündigt hat, könnte uns hier vielleicht etwas mehr erwarten.

Was erhofft ihr euch von der Nintendo Direct Mini? Habt ihr eine Wunsch-Ankündigung?