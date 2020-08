Paukenschlag am Nachmittag: Nintendo hat ein Nintendo Direct-Video veröffentlicht. Infos zu First-Party-Games sind allerdings auch diesmal nicht bei, stattdessen ist ein Großteil der Ankündigungen überraschend musikalisch. Wir fassen alle Infos aus dem Video hier für euch kurz und knackig zusammen.

Puyo Puyo Tetris 2 kommt im Dezember

Darum geht's: Puyo Puyo könnte man als das japanische Tetris bezeichnen: Das Geschicklichkeitsspiel, in dem ihr kleine Kügelchen mit Glubschaugen nach Farben kombiniert, ist im Land der aufgehenden Sonne extrem beliebt.

Puyo Puyo Tetris verbindet beide Klassiker schließlich miteinander und erwies sich als Mehrspieler-Kracher. Im Winter bekommt der Titel einen Nachfolger spendiert, der unser Geschick in einer neuen Story-Kampagne ein weiteres Mal herausfordern will.

Release-Termin: Der Nachfolger von Puyo Puyo Tetris erscheint am 8. Dezember 2020 für Nintendo Switch, sowie für PS4, Xbox One und Xbox Series X. Die Veröffentlichung der PS5-Version soll ebenfalls 2020 erfolgen, heißt es in der dazugehörigen Pressemitteilung.

Kingdom Hearts: Melody of Memory kommt im November

Darum geht's: Kingdom Hearts Melody of Memory ist ein Rhythmus-Spiel von Square Enix, das nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für PS4 und Xbox One erscheint. Das Spiel beinhaltet 140 Songs aus der Reihe und lässt uns mit 20 Charakteren im Takt kämpfen.

Release-Termin: 13. November 2020.

World of Tanks Blitz kommt heute für Switch

Darum geht's: Das Free2Play Panzer-Spiel World of Tanks Blitz ist ein MMO von Wargaming, das auf dem originalen World of Tanks basiert, aber für Mobilgeräte optimiert wurde. Das Spiel ist bereits für iOs und Android verfügbar, kommt jetzt aber auch für Nintendo Switch.

Release-Termin: Heute (im Laufe des Tages).

Weitere Ankündigungen der Direct

Big Rumble Boxing Creed Champions kommt im Frühjahr 2021 für Switch.

kommt im Frühjahr 2021 für Switch. Neue Songs für das Musikspiel Fuser enthüllt: Blinding Lights von The Weekend, Ghosts 'n' Stuff von DeadMau5 und mehr. Fuser erscheint im Herbst 2020 für Switch, hat aber noch keinen Release-Termin.

Rhythmus-Trommelspiel Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack angekündigt, kommt im Winter 2020

angekündigt, kommt im Winter 2020 Die Collection SaGa Final Fantasy Legend kommt am 15. Dezember 2020 für Switch, enthält Final Fantasy Legend 1, 2 und 3.

Das vollständige Video zur Nintendo Direct:

