Nintendo eShop: Jetzt über 1000 Spiele für Nintendo Switch bis zu 90% günstiger abstauben!

Gerade gibt es im Nintendo eShop wieder viele günstige Spiele für Nintendo Switch. Wir stellen euch die Highlights vor.

Im Nintendo eShop könnt ihr gerade wieder eine Menge Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommen. Insgesamt gibt es mehr als 1000 Sonderangebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Damit ihr angesichts dieser Flut an Deals nicht das Beste überseht, haben wir euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Falls ihr euch lieber selbst durch die Angebote wühlen wollt, findet ihr die komplette Übersicht hier:

Moving Out

1:09 Moving Out - Gameplay aus dem verrückten Koop-Spiel

Angebot gültig bis: 13. Juni

In dem Koop-Spiel Moving Out betreibt ihr eure eigene Umzugsfirma. Um Management und Verwaltung geht es dabei nicht, stattdessen sind Geschicklichkeit und gute Zusammenarbeit gefragt. Eure Aufgabe besteht nämlich darin, gemeinsam im Team möglichst schnell Häuser leer zu räumen und alle Gegenstände in eurem Lastwagen zu verstauen.

Dabei müsst ihr euch verschiedenen Herausforderungen stellen und beispielsweise vor dem Haus Gegenstände auffangen, die euch ein anderes Teammitglied aus dem ersten Stock zuwirft. Beim Verstauen der Möbel im Lastwagen müsst ihr manchmal fast schon im Tetris-Stil puzzeln, um alles unterbringen zu können. Am wichtigsten ist aber stets, dass ihr euch gut absprecht und die Aufgaben aufteilt.

My Time at Portia

1:41 My Time at Portia im Trailer

Angebot gültig bis: 13. Juni

My Time at Portia ist eine Mischung aus Lebenssimulation und Aufbauspiel im Stil von Stardew Valley und Harvest Moon. Allerdings übernehmt ihr hier keinen heruntergekommenen Bauernhof, sondern eine alte Werkstatt. Dementsprechend seid ihr in erster Linie mit Crafting beschäftigt und stellt beispielsweise Möbelstücke her. Trotzdem könnt ihr auch Tiere züchten und Felder bestellen.

Überhaupt zeichnet sich My Time at Portia vor allem durch die Vielzahl seiner Aktivitäten aus, die von Kochen und Angeln übers Kämpfen in Dungeons bis hin zur Teilnahme an verschiedenen Dorffesten reichen. Außerdem bekommt ihr eine spannende Spielwelt voller mysteriöser Ruinen einer alten Zivilisation geboten.

Crysis Remastered

0:37 Crysis ist zurück! Trailer gewährt Blick auf das Remaster

Angebot gültig bis: 5. Juni

Crysis ist ein Klassiker unter den First Person Shootern und eines der am besten bewerteten deutschen Spiele aller Zeiten. Das liegt nicht zuletzt an der beeindruckenden Grafik, die auch nach heutigen Maßstäben noch gut aussieht, vor allem in der Remastered-Version. Aber auch spielerisch ist Crysis sehr gut gealtert, unter anderem dank seiner großen spielerischen Freiheit.

In Crysis seid ihr mit einem sogenannten Nano Suit ausgestattet, mit dem ihr wahlweise Stärke, Panzerung oder Geschwindigkeit verbessern oder euch tarnen könnt. Das gibt euch die Möglichkeit, je nach Situation auf ganz verschiedene Arten vorzugehen, von still und heimlich bis brachial. Außerdem könnt ihr eure Waffen detailliert an euren Spielstil anpassen.

Among Us

0:44 Among Us - Multiplayer-Megahit jetzt auf der Switch spielbar

Angebot gültig bis: 7. Juni

Among Us ist einer der größten Multiplayer-Hits der letzten Jahre. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Social Deduction Game. Die Spieler*innen müssen auf einem Raumschiff verschiedene Aufgaben erledigen, um zu überleben. Unter ihnen befinden sich aber Verräter, die den Rest der Gruppe sabotieren oder umbringen können, wenn sie nicht enttarnt und vom Schiff geworfen werden.

Die Spieler*innen können sich jederzeit gegenseitig beschuldigen. Die Entscheidung, wer vom Schiff fliegt, fällt dann in einer demokratischen Abstimmung. Die hitzigen Diskussionen, in denen man mit rationalen Argumenten oder mit geschickten Lügen die Gruppe von der eigenen Unschuld und der Schuld anderer zu überzeugen versucht, sind der wahre Kern des Spiels.

Worms W.M.D.

2:10 Worms W.M.D - Launch-Trailer: Würmer jetzt mit Fahrzeugen

Angebot gültig bis: 13. Juni

Worms W.M.D. bietet das klassische Worms-Spielerlebnis mit hübsch gezeichneten 2D-Schlachtfeldern und seiner berühmten Mischung aus Action und Rundentaktik: Die schwer bewaffneten Würmer dürfen abwechselnd ihre Waffen abfeuern, wobei sie ihre Feinde oft auf große Distanzen treffen müssen. Die Flugbahn der Geschosse bei wechselnden Windverhältnissen abzuschätzen, ist dabei nicht leicht.

Worms W.M.D. bietet eine riesige Auswahl an oft völlig verrückten Waffen und erweitert die taktischen Möglichkeiten zudem durch Fahrzeuge, Gebäude und stationäre Geschütze. Den meisten Spaß hat man im Multiplayer, lokal oder online. Es gibt aber auch Trainings- und Kampagnenmissionen sowie verschiedene Herausforderungen für alle, die allein spielen wollen.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

1:52 Yooka-Laylee and the Impossible Lair - Gameplay-Trailer des 2.5D-Ablegers

Angebot gültig bis: 13. Juni

Im Gegensatz zum ersten Yooka-Laylee setzt der Nachfolger Yooka-Laylee and the Impossible Lair trotz 3D-Grafik auf klassische 2D-Level mit Seitenansicht. Durch die wie gewohnt knallbunten Welten hüpfen, kämpfen und rätseln wir uns erneut mit dem Chamäleon Yooka und der Fledermaus Laylee, um der bösartigen Biene Capital B das Handwerk zu legen.

In welcher Reihenfolge wir die Level spielen, bleibt ganz uns überlassen: Aus der Top-Down-Perspektive können wir Yooka und Laylee nämlich frei durch die Oberwelt steuern. Theoretisch können wir sogar direkt zum finalen Bosskampf marschieren. Da wir jedoch desto mehr Treffer einstecken können, je mehr Abschnitte wir vorher abgeschlossen haben, sind wir klar im Vorteil, wenn wir viel erkunden.

LIMBO

6:38 Limbo - Test-Video

Angebot gültig bis: 11. Juni

Für den berühmten Indie-Klassiker LIMBO bezahlt im im Nintendo eShop gerade nicht mal einen Euro. Seinen Erfolg hat der Puzzle-Platformer nicht zuletzt seinem einzigartigen Grafikstil in Schwarz-Weiß zu verdanken. Zusammen mit den schonungslosen Todesanimationen trägt dieser viel zu der albtraumhaften Atmosphäre der 2D-Welt bei, durch die wir uns in Gestalt eines kleinen Jungen bewegen.

Das Gameplay ist zwar eher simpel, dennoch können die Rätsel knifflig werden. Schlechtes Timing beim Springen wird zudem gnadenlos bestraft. Trotzdem steht bei Limbo nicht die spielerische Herausforderung, sondern die mysteriöse Geschichte im Vordergrund. Diese müssen wir uns durch unsere Beobachtungen selbst erschließen, denn Limbo kommt ganz ohne Worte aus.

Overcooked: All You Can Eat

2:05 Overcooked! All You Can Eat im Trailer

Angebot gültig bis: 13. Juni

Mit Overcooked: All You Can Eat bekommt ihr das Gesamtpaket des chaotischen Koop-Spiels, bestehend aus Overcooked 1 und 2 sowie allen Zusatzinhalten, darunter neue Köche und Level. Teil 1 könnt ihr nun zudem nicht nur lokal, sondern auch online gemeinsam spielen, was in Teil 2 schon von Anfang an möglich war.

In Overcooked führt ihr gemeinsam ein Restaurant. Wie im oben erwähnten Moving Out ist dabei gute Zusammenarbeit der Weg zum Erfolg: Nur dann, wenn ihr die Aufgaben vom Fleischbraten übers Gemüseschneiden bis zum Tellerwaschen sinnvoll verteilt, habt ihr eine Chance, eure ungeduldige Kundschaft zufriedenzustellen und den Highscore zu knacken. In Teil 2 könnt ihr euch sogar Zutaten quer durch die Küche zuwerfen, um Zeit zu sparen.

Arcade Paradise

In Arcade Paradise baut ihr eure eigene Arcade-Spielhalle auf, spielt aber auch selbst an den Automaten.

Angebot gültig bis: 29. Mai

Arcade Paradise schickt euch zurück in die 90er und lässt euch eure eigene Arcade-Spielhalle aufbauen. Dabei müsst ihr erst mal harte Zeiten durchmachen und euch im Waschsalon eurer Eltern das nötige Geld verdienen. Selbst dann, wenn euer eigener Laden gut läuft, gibt es noch jede Menge zu erledigen, von der perfekten Platzierung der Spielautomaten bis hin zur Reinigung der Toiletten.

Natürlich besteht euer Alltag in der Spielhalle aber nicht nur aus Arbeit. Insgesamt könnt ihr nach und nach 35 verschiedene Spielautomaten freischalten, die allesamt spielbar sind. Von Fighting Games über Rennspiele bis hin zu Shootern wird hier so ziemlich alles geboten, was das Arcade-Herz begehrt. Ihr könnt dabei nicht nur allein, sondern auch im lokalen Multiplayer antreten.

The Escapists 2

1:19 The Escapists 2 - Trailer: Neuer Multiplayer bringt Koop- und Prügel-Option

Angebot gültig bis: 13. Juni

The Escapists 2 ist eine Gefängnisausbruch-Simulation. Während ihr den harten Gefängnisalltag mit strengen Regeln, Appellen und genau festgelegten Aufgaben erlebt und dabei nicht aufzufallen versucht, plant ihr heimlich eure Flucht. Dazu müsst ihr die Gebäude erkunden, aus Alltagsgegenständen Waffen und Werkzeuge herstellen und stets alle Spuren eurer Pläne verwischen.

Im Vergleich zum Vorgänger sind vor allem die Kämpfe dank des neuen Block- und Kombo-Systems spannender geworden, außerdem gibt es jetzt Gefängnisse mit mehreren Stockwerken. Ihr könnt allein oder auch gemeinsam im Koop spielen, und zwar sowohl online als auch lokal an einer Konsole. Außerdem gibt es einen Versus-Modus, in dem ihr schneller entkommen müsst als eure Gegner.

Mehr günstige Sonderangebote im Nintendo eShop

Natürlich gibt es im Nintendo eShop gerade noch viel mehr günstige Sonderangebote, insgesamt sind über 1000 Spiele für Nintendo Switch reduziert. Wenn ihr selbst die Deals durchstöbern wollt, könnt ihr die komplette Übersicht hier finden: