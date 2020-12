Among Us - Multiplayer-Megahit ab sofort auf der Switch spielbar

15.12.2020 18:32 Uhr

Nach dem immensen Erfolg von Among Us auf Steam und Mobile, können wir ab sofort auch auf der Nintendo Switch die Imposter unter uns ausfindig machen. Der Multiplayer-Hit wurde im Rahmen eines Indie World-Showcases mit einem ersten Trailer enthüllt.



Among Us ist ab dem 15. Dezember auf Nintendo Switch, PC und Mobile verfügbar.