Nintendo eShop Goldpunkte-Aktion: Jetzt Switch-Hit Pikmin 4 schnappen und kräftig sparen!

Im Nintendo eShop könnt ihr euch mit Pikmin 4 jetzt eines der besten Switch-Spiele des letzten Jahres kaufen und 12 Euro in Goldpunkten zurückbekommen.

Der Nintendo eShop hat eine neue Aktion gestartet, durch die ihr beim Kauf des erst im letzten Jahr erschienenen Switch-Hits Pikmin 4 die vierfache Menge an Goldpunkten abstauben könnt. Diese Goldpunkte könnt ihr wiederum einsetzen, um bei künftigen Spielekäufen im Nintendo eShop zu sparen. Die Aktion läuft noch bis zum 5. Mai, hier findet ihr sie:

Was sind Goldpunkte überhaupt?

Beim Kauf von Spielen im Nintendo eShop werdet ihr mit Goldpunkten belohnt, durch die ihr beim nächsten Kauf sparen könnt.

Goldpunkte sind eine virtuelle Währung, die ihr im Nintendo eShop unter anderem für den Kauf von Spielen einsetzen könnt. Ein Goldpunkt hat einen Wert von einem Cent. Für je 100 eingesetzte Goldpunkte bekommt ihr also einen Euro Rabatt auf ein neu gekauftes Spiel.

Ihr bekommt Goldpunkte, indem ihr Spiele im Nintendo eShop kauft. Normalerweise werden euch Goldpunkte im Wert von 5 Prozent des Kaufpreises gutgeschrieben. Bei einem Spiel für 59,99€ wären das also 300 Goldpunkte. Durch die aktuelle Aktion bekommt ihr beim Kauf von Pikmin 4 stattdessen 1200 Goldpunkte und somit die Möglichkeit, beim nächsten Spielekauf 12€ zu sparen.

Was ist Pikmin 4?

Pikmin 4 ist einer der großen Switch-Exklusivhits des letzten Jahres. Nicht ohne Grund liegt der internationale Wertungsdurchschnitt laut OpenCritic bei stolzen 88 Punkten. Wie schon in den Vorgängern bekommt ihr eine Mischung aus Action, Strategie und Adventure geboten.

Eure Aufgabe ist es, auf einem fremden Planeten nach verschollenen Astronauten zu suchen. Dabei werdet ihr von niedlichen Pflanzenwesen namens Pikmin unterstützt, die euch nicht nur im Kampf zur Seite stehen, sondern auch Hindernisse für euch aus dem Weg räumen und euch beim Lösen von Rätseln helfen.

Die Pikmin haben je nach Farbe unterschiedliche Fähigkeiten. Die roten Pikmin sind beispielsweise besonders starke Kämpfer, während die blauen sich im Wasser wohlfühlen. Neu in Pikmin 4 sind die Eis-Pikmin, die Gegner einfrieren, und die Leucht-Pikmin, die euch vor allem beim Erkunden finsterer Höhlen helfen. Ebenfalls neu ist der riesige Hund Otschin, der euch auf eurer gesamten Reise begleitet und auf dem ihr sogar reiten könnt.

Kern von Pikmin 4 ist die umfangreiche Kampagne. Diese könnt ihr allein spielen oder euch im Assistenzmodus von einer zweiten Person helfen lassen. Daneben gibt es noch die sogenannten Dandori-Duelle, in denen ihr in begrenzter Zeit so viele Schätze und Kreaturen wie möglich sammeln müsst. Hier können zwei Spieler*innen im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten. Im Nintendo eShop findet ihr übrigens auch eine kostenlose Demo:

Mehr Pikmin für Nintendo Switch

Die Nintendo Switch hat für Pikmin-Fans übrigens noch viel mehr zu bieten. Auch die ersten drei Teile sind inzwischen in verbesserten Neuauflagen für die Konsole erschienen und es lohnt sich definitiv, sie noch nachzuholen. Hier erklären wir euch kurz, was sie bieten:

Pikmin 1+2: Holt jetzt die GameCube-Klassiker nach!

Die beiden Klassiker Pimin 1 und 2 bekommt ihr im Nintendo eShop einzeln oder im Bundle.

Ebenfalls 2023 für Nintendo Switch erschienen sind die beiden GameCube-Klassiker Pikmin 1 und 2. Ihr könnt die beiden von Shigeru Miyamoto (Mario Bros., Donkey Kong) geschaffenen Teile der Reihe sowohl einzeln als auch zusammen im Bundle im Nintendo eShop bekommen, durch letzteres spart ihr 10€ im Vergleich zum Einzelkauf. Beide Spiele bieten in der der Neuauflage einige technische Verbesserungen wie zum Beispiel eine höhere Auflösung.

In Pikmin 1 sitzt ihr nach einem Absturz auf einem fremden Planeten fest und müsst die über den Planeten verteilten Raumschiffteile wiederfinden, um das Schiff wieder flott zu machen. Dazu habt ihr nur begrenzt Zeit, da die Planetenoberfläche giftig ist. Glücklicherweise werdet ihr von drei verschiedenen Pikmin-Typen unterstützt, die von Kämpfen und Schwimmen über Feuerresistenz bis hin zum Brückenbauen die verschiedensten Fähigkeiten haben.

In Pikmin 2 hat sich die Zahl der verschiedenen Pikmin-Typen auf 5 erhöht. Außerdem nehmt ihr diesmal einen Assistenten mit auf den fremden Planeten, um gemeinsam auf Schatzsuche zu gehen und Höhlen voller gefährlicher Gegner zu erforschen. Euer Assistent wird von seinem eigenen Pikmin-Team begleitet, für die Lösung vieler Rätsel müssen beide Teams zusammenarbeiten. Neu im Vergleich zum Vorgänger ist auch der lokale Multiplayer, in dem zwei Spieler*innen gegeneinander antreten.

Pikmin 3 Deluxe mit Koop und Bonus-Abenteuer

Das ursprünglich für Wii U erschienene Pikmin 3 gibt es als Deluxe-Version für Nintendo Switch. Diese hat einige Extras zu bieten wie beispielsweise lokalen Koop für zwei Spieler*innen, einen besonders harten neuen Schwierigkeitsgrad und ein neues Bonus-Abenteuer. In Letzterem spielt ihr erneut die beiden Protagonisten aus Pikmin 1 und 2. Daneben gibt es Verbesserungen an der Steuerung und neue Komfort-Features.

In Pikmin 3 seid ihr mit einem Forscherteam aus drei Personen unterwegs und könnt eure Pikmin dementsprechend in drei Truppen aufteilen. Die schon aus dem ersten Teil bekannten roten, gelben und blauen Pikmin sind wieder mit dabei, daneben gibt es neue Fels-Pikmin, die Hindernisse zertrümmern können, und besonders niedliche fliegende Pikmin in Rosa. Wer möchte, kann mit der Demo im Nintendo eShop kostenlos probespielen.

Jetzt Pikmin 4 sichern und beim nächsten Kauf sparen!

Die Pikmin-Spiele könnt ihr übrigens ohne Schwierigkeiten in beliebiger Reihenfolge spielen, in alle vier Teile findet man auch ohne Vorkenntnisse schnell hinein. Es bietet sich aber natürlich an, sich jetzt zuerst den vierten Teil zu sichern, solange die Goldpunkte-Aktion noch läuft, und dann mit diesen Goldpunkten vielleicht direkt das nächste Spiel der Reihe günstiger zu kaufen: