Pikmin 4 beweist erneut, dass wir am liebsten unsere eigene Pikmin-Armee hätten

Pikmin 4 erscheint am 21. Juli als nächstes großes Exclusive für die Nintendo Switch und dreht sich natürlich wieder in erster Linie um die namensgebenden Pikmin. Die kleinen Pflanzenwesen, die in verschiedenen Farben existieren, sind nicht nur knuffig, sondern auch ziemlich praktisch.

Einmal ausgegraben, folgen sie euch nämlich überall hin und helfen euch bei der Suche nach gestrandeten Astronaut*innen. Zusammen tragen sie schwere Schätze in euer Camp und ihre besonderen Eigenschaften lassen sich geschickt kombinieren, um alle Hindernisse und Herausforderungen zu meistern.

Rote Pikmin sind beispielsweise feuerresistent, während blaue unter Wasser atmen und gelbe mit Elektrizität interagieren können. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Sorten mit spannenden Fähigkeiten.