Die Nintendo Switch verfügt über eine beachtliche Bibliothek an kostenlosen Spielen. Dabei handelt es sich zumeist um Free2Play-Titel, die ihr kostenlos installieren und zocken könnt, bei denen aber Echtgeldkäufe später im Spiel möglich sind. Große Namen wie Fortnite, Warframe oder Dauntless sind schon länger dabei. Erwähnenswert ist natürlich auch das beliebte Battle Royale Tetris 99, das es exklusiv mit Nintendo Switch Online gibt.

Zur Übersicht: Kostenlos spielbare Switch-Spiele im Nintendo eShop

Gerade in den letzten Monaten ist das Angebot an Gratis- und F2P-Titel im Nintendo eShop noch einmal deutlich angewachsen, viele interessante Spiele sind neu dazugekommen. Hier stellen wir euch zehn der kostenlos spielbaren Games vor, die in diesem Jahr auf der Nintendo Switch erschienen sind:

World of Tanks Blitz

World of Tanks ist schon lange eine feste Größe im F2P-Bereich, mit Blitz findet der beliebte Panzer-Shooters seinen Weg auf die Nintendo Switch. Zwei Teams mit jeweils sieben Spielern treten hier gegeneinander mit ihren Kampffahrzeugen in Gefechten an, in denen neben Reaktionsschnelligkeit und Zielgenauigkeit auch die richtige Taktik über den Sieg entscheidet.

Der Umfang von World of Tanks Blitz ist gewaltig: Es stehen 25 Arenen und mehr als 350 Fahrzeuge zur Auswahl. Das Fortschrittssystem, in dem wir über Belohnungen neue Panzer freischalten sowie Bewaffnung und Zubehör unserer Gefährte ändern können, trägt viel zur hohen Langzeitmotivation des Titels bei. Zudem könnt ihr euch Clans anschließen oder in Turnieren um Preise spielen.

World of Tanks Blitz im Nintendo eShop

Ninjala

Ninjala ist ein grafisch aufwendiges Actionspiel im farbenprächtigen Look, in dem es darum geht, Blasen aus Ninja-Kaugummi auf unsere Gegner zu schleudern. Dies tun wir mithilfe von Waffen, deren Fähigkeiten wiederum von der Art des Kaugummis abhängen. Gespielt wird mit bis zu acht Spielern in Gefechten, in denen jeder gegen jeden kämpft und der finale Punktestand über den Sieg entscheidet. Alternativ können auch zwei Team mit jeweils vier Spieler gegeneinander antreten. Die Charaktere lassen sich mit einer großen Anzahl kosmetischer Items an die eigenen Vorlieben anpassen.

Ninjala im Nintendo eShop

Warface

Beim ursprünglich von Crytek entwickelten Warface handelt es sich um einen First Person Shooter im realitätsnahen modernen Militärszenario, der über 200 anpassbare Waffen bietet. Herz des Spiels ist der PvP-Modus, in dem ihr auf über 50 Karten gegen andere Spieler antretet. Es gibt aber auch einen Koop-Modus, in dem ihr euch gemeinsam mit Freunden storybasierten Herausforderungen stellen könnt. Hier findet ihr kreative Szenarien, die es mit der Wirklichkeitsnähe nicht allzu genau nehmen. So kämpft ihr in Tschernobyl gegen Zombiehorden oder auf dem Mars gegen eine Roboterarmee.

Warface im Nintendo eShop

Pokémon Café Mix

Das ausschließlich für den Handheld-Modus der Nintendo Switch gedachte Pokémon Café Mix ist ein Puzzle-Spiel, in dem ihr euer eigenes Pokémon-Café leitet. Um die Bestellungen eurer Kunden perfekt zuzubereiten, müsst ihr Rätsel lösen, in dem ihr Symbole auf dem Touchscreen richtig verbindet. Auf diese Weise löst ihr Zurckerwürfel auf, schneidet Tomaten oder schlagt Sahne. Dabei stehen euch eure Pokémon-Helfer mit ihren individuellen Fähigkeiten zur Verfügung. Je erfolgreicher ihr seid, desto mehr Pokémon bieten euch an, in eurem Café mitzuarbeiten.

Pokémon Café Mix im Nintendo eShop

Jump Rope Challenge

Jump Rope Challenge ist ein vollständig kostenloses Spiel, das es nur noch bis zum 30. September im Nintendo eShop gibt. Wer es bis dahin heruntergeladen hat, kann es dauerhaft behalten! Das Spiel soll zu mehr Bewegung ermutigen und stellt euch vor die Herausforderung, jeden Tag mindestens 100 mal zu springen, in dem ihr die Bewegung des Seilspringens mithilfe der Joy-Cons imitiert. Ein kleines Häschen auf dem Bildschirm gibt eure Bewegungen wieder, eure täglichen Fortschritte werden genau aufgezeichnet. Auch gemeinsames Seilspringen ist möglichen, wenn ihr einen Joy-Con an einen zweiten Spieler weiterreicht.

Jump Rope Challenge im Nintendo eShop

The Elder Scrolls: Blades

Mit The Elder Scrolls: Blades liefert Bethesda einen Dungeon-Crawler im Universum der bekannten Rollenspiel-Reihe. Hier schlagen wir nicht nur in finsteren Gemäuern Monster und Untote kurz und klein, sondern liefern uns auch Duelle in Arenen. Natürlich spielt auch hier wie in den RPGs das Verbessern unseres Charakters mit neuen Fähigkeiten, Waffen und Rüstungen eine große Rolle. Darüber hinaus versuchen wir, unserer stark in Mitleidenschaft gezogenen Heimatstadt zu alter Größe zu verhelfen, und bauen sie nach unseren eigenen Wünschen wieder auf.

The Elder Scrolls: Blades im Nintendo eShop

Island Saver

In Island Saver rettet ihr wunderschöne Inseln mit reichhaltiger Fauna vor der Bedrohung durch Plastikmüll. In der Egoperspektive rücken wir dazu dem Abfall sowie denjenigen, die ihn verursachen, mit unserem leistungsstarken Müllvernichter zu Leibe. Dabei erkunden wir Umgebungen, die neben dichtem Grün auch eisige Landschaften, sandige Wüsten und gefährliche Vulkane zu bieten haben, und retten nebenbei die sogenannten Spartiere. Dabei handelt es sich um eine Art lebende Sparschweine, die uns für unseren weiteren Spielfortschritt sehr nützlich sein können.

Island Saver im Nintendo eShop

Tennis 1920s

Wie der Name schon andeutet, lernt ihr in Tennis 1920s die feine Gesellschaft der Tennisspieler in den 1920ern kennen. Matches bestreitet ihr wahlweise mit den Joy-Cons oder per Tippen und Wischen auf dem Touchscreen. Ihr könnt an Turnieren, Liegen und Übungsspielen teilnehmen und dabei Erfahrungspunkte sammeln, mit denen ihr die Fähigkeiten eures Charakters aufwertet und ihm beispielsweise mehr Schlagkraft, Präzision oder Ausdauer verpasst. Während ihr spielt, lernt die KI euren Spielstil kennen, sodass euer Charakter auch allein weiterspielen und Punkte sammeln kann, wenn ihr gerade keine Zeit dazu habt.

Tennis 1920s im Nintendo eShop

MetaChampions

MetaChampions ist ein Strategiespiel im Stil von Auto Chess. Ihr stellt euer Team aus einer Auswahl von 45 Helden zusammen und kämpft anschließend in Schlachten mit bis zu acht Spielern. Wie in diesem Genre üblich kämpfen die Helden automatisch. Wichtig sind die taktisch geschickte Platzierung der Einheiten auf dem schachbrettartigen Spielfeld sowie die richtige Kombination der eigenen Kämpfer, da dadurch Boni erzielt werden können. Pay to Win gibt es in dem Spiel übrigens nicht. Mit Echtgeld kann man nur kosmetische Items, aber keine Spielvorteile kaufen.

MetaChampions im Nintendo eShop

Idle Champions of the Forgotten Realms

Bei Idle Champions of the Forgotten Realms handelt es sich um eine Mischung aus Strategiespiel und Idle Game, das im Universum von Dungeons & Dragons spielt. Ihr stellt eine Gruppe von Helden zusammen und lasst sie gegen furchteinflößende Monster antreten, wobei die richtige Formation einen großen Teil zum Erfolg beiträgt. Davon abgesehen ist der spielerische Anspruch nicht allzu hoch. Im Vordergrund steht eher das Aufleveln und Ausrüsten unserer Helden. Idle Champions of the Forgotten Realms ist damit ein typisches Spiel für Zwischendurch, in das man immer mal wieder für ein paar Minuten reinschauen kann.

Idle Champions of the Forgotten Realms im Nintendo eShop