Nintendo-Fan bastelt fantastische Koop-Station für den N64, bei der jeder Spieler einen eigenen Bildschirm hat

Splitscreen und Mario Kart gehören einfach zusammen!

Vermutlich hatte jeder bei einer gepflegten Runde Mario Kart schon einmal den Gedanken, wie cool es doch wäre, wenn alle Spieler*innen einen eigenen Bildschirm hätten. Splitscreen ist zwar eine fantastische Methode, um Koop-Spiele gemeinsam auf einem Fernseher zu spielen, man muss sich aber an den kleinen Bildausschnitt gewöhnen und bei kompetitiven Spielen besteht immer die Gefahr, dass die Anderen auf euer Spiel schauen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Ein Nintendo-Fan hat jetzt einen Weg gefunden, um dieses Problem zu umgehen und hat mal eben eine komplett funktionsfähige Splitscreen-Station mit vier Bildschirmen gebastelt.

Der Hit bei jedem Spiele-Abend

Seine Kreation hat User PwnCall auf Reddit geteilt. Das Design erinnert an Arcade-Automaten, die Station kann von vier Seiten benutzt werden, sodass sie perfekt in der Mitte eines Tisches stehen könnte. Aber seht am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

So funktioniert das Ganze: In den Kommentaren unter dem Post zeigen sich andere User begeistert und wollen natürlich wissen, wie PwnCall es geschafft hat, dass die einzelnen Bildausschnitte je auf einem eigenen Bildschirm angezeigt werden.

Das Geheimnis ist dabei ein sogenannter Video Wall Controller. Der ist dafür gedacht, ein Eingangssignal so zu verteilen, dass es auf einer Wand aus Bildschirmen korrekt vergrößert angezeigt wird. Die Monitore können dabei natürlich auch anders positioniert werden, was sich der findige Bastler in diesem Fall zunutze gemacht hat.

Auf seinem YouTube-Kanal stellt er das Projekt übrigens nochmal genauer vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dabei müssen nicht unbedingt vier Spieler*innen gleichzeitig spielen. Der Aufbau funktioniert auch, wenn nur zwei Spielende gegeneinander antreten. In dem Fall zeigen die beiden übrigen Bildschirme einfach den kompletten Bildausschnitt an.

Spannend ist hier natürlich die Info, dass das Setup theoretisch mit jedem HDMI-Signal funktionieren würde. Statt dem N64 könntet ihr also auch eine Nintendo Switch oder eine andere Konsole einbauen.

Noch mehr coole Tech-Geschichten findet ihr hier:

Damit sich das lohnt, bräuchte es aber vermutlich erstmal wieder ein paar richtig gute Splitscreen-Spiele. Praktisch wäre ein solcher Aufbau aber sicher, wenn man zusammen mit anderen Titel wie Borderlands, Rocket League oder Call of Duty spielen möchte. Die Bildschirme müssen dabei ja nicht immer gleich angeordnet werden. Alleine die Möglichkeit, das Signal der Konsole auf zwei Fernsehern auszugeben, würde viele Zocker-Nächte sicherlich aufwerten.

Was sagt ihr dazu? Überlegt ihr auch gerade, ob ihr das Projekt tatsächlich nachbauen könnt? Welche Spiele würdet ihr gerne darauf ausprobieren?