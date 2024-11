Cooler Retro-Mix: Hier wurde ein Game Boy Micro in einen SNES-Controller eingebaut und das ist schlicht genial

Hier seht ihr den Mix aus SNES-Controller und Game Boy Micro (Bild: reddit.com/user/MaSaKee/).

Wollt ihr mal was richtig Cooles sehen? Dann schaut euch diesen selbstgebauten Handheld an. Er vereint gleich zwei mehr oder weniger legendäre Nintendo-Geräte und macht daraus etwas, von dem wir gar nicht wussten, dass es erstens existieren kann und zweitens wie sehr wir es haben wollen. Die Mischung aus Game Boy Micro und Super Nintendo-Controller sieht auf jeden Fall wirklich beeindruckend aus.

Hier könnt ihr sehen, wie eine Mischung aus Game Boy Micro und SNES-Controller aussieht - und es funktioniert

So sieht das gute Stück aus: Ein Bastler und Nintendo-Fan namens Masaki Crafts wollte einfach mal ausprobieren, ob sich so ein Game Boy Micro nicht vielleicht in den SNES-Controller einbauen lässt.

Gesagt, getan und das Projekt hat nicht nur geklappt, sondern sieht auch noch echt hervorragend aus. Spielen lässt sich so auch und es bleiben kaum Wünsche offen.

Hier könnt ihr euch eine Bildergalerie der Game Boy- und SNES-Kombination ansehen, sogar mit einem Blick auf das Innenleben und wie das alles zusammengeschraubt werden konnte:

So funktioniert's: Eigentlich hat der Game Boy Micro natürlich keine vier, sondern nur zwei A- und B-Knöpfe. Darum werden die Y- und X-Knöpfe des SNES-Drückers hier einfach dafür eingesetzt, die Lautstärke einzustellen. In Kombination mit dem Schulter-Button L könnt ihr dann die Helligkeit des Bildschirms anpassen.

Die Game Boy Micro- beziehungsweise Game Boy Advance-Spiele lassen sich von unten in den Controller-Handheld stecken und auf der Oberseite befinden sich ein Audio-Port, ein USB-C-Anschluss sowie der An- und Aus-Schieberegler.

Mehr braucht man wirklich nicht, um mit diesem Gerät wunschlos glücklich zu werden. Klassische Game Boy-Spiele lassen sich wie bei einem GBA oder eben Game Boy Micro aber natürlich nicht abspielen.

Was ist ein Game Boy Micro?

Beim Game Boy Micro handelt es sich um eine wirklich kleine Variation des Game Boy Advance. Sämtliche Titel des GBA lassen sich auch auf dieser Hardware spielen, nur dass er eben extrem kompakt und klein ist, um wirklich in jede Hosentasche zu passen.

Kann ich das Ding irgendwo kaufen? Womöglich schon, und zwar auf der eBay-Seite von Masaki Crafts. Der Urheber dieser beeindruckenden Bastelei bietet seine Kreationen teilweise durchaus zum Verkauf an, aber nicht in größeren Stückzahlen.

Das Ganze war laut eigener Aussage aber erst einmal nur ein Experiment, bei dem möglichst viele Original-Nintendo-Teile zum Einsatz kommen sollten. Er trifft den Nagel damit aber ganz schön auf den Kopf. Die Kommentare überschlagen sich förmlich vor Begeisterung und viele Fans sprechen dem Urheber dieses Sonder-Handhelds ihr Lob aus.

Wie findet ihr das Teil? Hattet ihr einen SNES und einen Game Boy oder seid ihr erst später (oder noch früher) zum Gaming gestoßen?