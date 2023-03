Nintendo Game & Watch: Retro-Konsole mit drei Zelda-Klassiker günstig im Angebot

Durch einen Ebay-Gutschein bekommt ihr die Retro-Konsole Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda jetzt besonders günstig.

Über Ebay könnt ihr die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda jetzt sehr günstig bekommen. Mit 29,99€ kostet die Retro-Konsole ohnehin schon nur noch die Hälfte der UVP, aber durch den Rabattcode ZELDARETRO30 spart ihr 30 Prozent zusätzlich, wodurch der Preis auf 20,99€ sinkt. Obwohl noch 4,90€ für den Versand dazukommen, ist das ein sehr gutes Angebot und eine tolle Gelegenheit, stilvoll die Klassiker der Zelda-Reihe zu spielen, bevor ihr euch im Mai in Zelda: Tears of the Kingdom stürzt.

Der Gutschein ist theoretisch noch bis zum 1. April gültig, ihr solltet aber damit rechnen, dass die Nintendo Game & Watch sehr viel früher ausverkauft sein könnte. Aktuell scheint der Vorrat laut Shopseite aber noch nicht knapp zu sein. Beim Anbieter handelt es sich um Favorio-maxx mit 98,3 Prozent positiven Rezensionen auf Ebay. Wenn ihr jetzt bestellt, soll die Konsole noch in dieser Woche geliefert werden.

Was bietet die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda?

Retro-Design, aber technisch überlegen: Die Nintendo Game & Watch ist eine Retro-Konsole, die sich äußerlich an Nintendos erstem Handheld orientiert, der in den 1980ern in vielen verschiedenen Varianten erschienen ist. Technisch ist die neue Version dem Original allerdings weit überlegen, unter anderem durch das Farbdisplay sowie durch die Buttons und das Steuerkreuz, deren Anordnung eher an den später erschienenen Game Boy erinnert.

3 Zelda-Klassiker & 1 Bonus-Spiel: Auf der Zelda-Version der neuen Game & Watch sind die drei Spieleklassiker The Legend of Zelda (1987), The Adventure of Link (1988) und Link's Awakening (1993) vorinstalliert, die sich gut gehalten haben und es wert sind, auch heute noch nachgeholt zu werden. Keines dieser Spiele ist übrigens je auf der richtigen Game & Watch erschienen, dazu wäre die Originalkonsole nie in der Lage gewesen. Als Bonus bekommt ihr aber auch noch das Spiel Vermin obendrauf, das tatsächlich im Jahr 1980 auf Nintendo Game & Watch erschien.