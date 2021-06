Bei Otto bekommt ihr heute die Nintendo Game & Watch für 19,99 Euro statt 42,99 Euro im Tagesangebot. Laut Vergleichsplattformen ist das mit weitem Abstand das bisher günstigste Angebot für die Retrokonsole, aktuell gibt es sie bei keinem großen Händler für weniger als 39,99 Euro. Zum Release im vergangenen Herbst lag der Preis der Game & Watch übrigens bei knapp 60 Euro. Hier geht's zum Angebot:

Nintendo Game & Watch Retrokonsole Super Mario Bros. statt 42,99€ für 19,99€ bei Otto

UPDATE: Leider ist das Angebot schon ausverkauft.

Zum Verkaufspreis kommen noch Versandkosten von 2,95 Euro hinzu, es sei denn, ihr habt eine Liefer-Flat bei Otto. Sofern ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr diese sechs Monate lang gratis bekommen. Für Neukund:innen gibt es bei Otto mit dem Code 82222 übrigens auch 15 Euro Willkommensrabatt. Dieser ist allerdings erst ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro einlösbar. Wenn ihr ihn nutzen wollt, müsstet ihr euch also noch etwas dazukaufen.

Was ist die Nintendo Game & Watch Retrokonsole?

Nintendos erste Handheld-Konsole: Die Nintendo Game & Watch ist eine Retrokonsole, die im letzten Herbst zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. erschienen ist und eigentlich nur bis zum 31. März dieses Jahres verfügbar sein sollte. Einige Händler haben aber offensichtlich noch immer Restbestände. Die Neuauflage der Game & Watch basiert auf Nintendos erster Handheld-Konsole, die es in den 80ern in vielen Varianten gab. Das Design orientiert sich insgesamt an den ältesten Modellen, wobei sich Nintendo bei den Buttons die Freiheit genommen hat, einiges zu modernisieren.

Wenige Spiele: Austauschbare Cartridges gab es beim Original noch nicht, sondern nur vorinstallierte Spiele, und das hat sich auch bei der Neuauflage nicht geändert. Enthalten sind Super Mario Bros. die Fortsetzung Super Mario Bros.: The Lost Levels (in Japan als Super Mario Bros. 2 erschienen) und das Jonglierspiel Ball. Nur letzteres sieht wirklich aus wie ein Spiel der Originalkonsole. Super Mario Bros. bekommt ihr hingegen in Farbe, die es beim Original noch nicht gab.

Zum Sale-Preis lohnenswert: Für den ursprünglichen Preis von knapp 60 Euro hätten wir die Nintendo Game & Watch allein schon wegen der geringen Auswahl an Spielen nicht empfohlen. 20 Euro ist die Konsole aber durchaus wert, sofern man ein bisschen in Nostalgie schwelgen möchte, zumal sie technisch durchaus ordentlich umgesetzt ist. Allerdings: Aufgrund der vielen Änderungen, die Nintendo vorgenommen hat (andere Buttons, Farbdisplay) ist die Game & Watch für eine Retrokonsole doch recht weit vom Original entfernt.

