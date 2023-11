Nintendo-Event angekündigt: Indie World-Show zeigt morgen 20 Minuten neue Switch-Spiele

Nintendo veranstaltet mal wieder ein Indie World-Event - und zwar noch in dieser Woche.

Nintendo zeigt noch im November zahlreiche neue Spiele für die Nintendo Switch. Allerdings handelt es sich dabei um vergleichsweise "kleine" Titel, also keine großen First Party-Produktionen. Noch in dieser Woche ist es im Rahmen einer "Indie World"-Show soweit.

Nintendo Indie World im November 2023 - Datum und Uhrzeit

Datum: 14. November 2023 (Dienstag)

(Dienstag) Uhrzeit: Um 18 Uhr deutscher Zeit

deutscher Zeit Länge des Streams: ca. 20 Minuten

Wo kann ich den Stream verfolgen? Auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo. Bei uns findet ihr die wichtigsten Ankündigungen nach der Show kompakt zusammengefasst.

Was wird auf der Indie World gezeigt? Wie der Name schon vermuten lässt, liegt der Fokus der Indie World hauptsächlich auf kleineren (Indie-)Spielen, die normalerweise nicht so oft im Blickpunkt des Interesses stehen. Außerdem rechnen wir wie schon auf den letzten Indie World-Events mit ein paar Shadow Drops, also Spielen, die noch während der Präsentation im eShop landen.

Bei der Indie World im April 2023 waren das beispielsweise diese Titel hier:

Kommt endlich ein Termin für Hollow Knight Silksong?

Auch wenn es noch keine Hinweise zu konkreten Spielen auf der Indie World gibt, schwirrt ein Name immer automatisch im Raum herum, sobald ein solches Event bekannt gegeben wird: Hollow Knight: Silksong.

Und das aus gutem Grund: Vor über vier Jahren (!) angekündigt, gibt es nach wie vor keinen konkreten Erscheinungstermin für das Metroidvania, dem zahlreiche Fans – unter anderem auch Kollege Dennis – sehnsüchtig entgegenfiebern. Gibt es möglicherweise dieses Mal endlich handfeste Hinweise darauf – oder sogar ein finales Release-Datum? Die Hoffnung lebt mal wieder. Am 14. November 2023 werden wir alle schlauer sein.

Was hofft ihr auf der kommenden Indie World zu sehen?