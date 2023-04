Nintendo Direct: Diese 4 Switch-Spiele aus der Indie World könnt ihr ab sofort zocken

Das sind die Shadowdrops der Indie World.

In einem neuen, rund 20-minütigen Showcase hat Nintendo wieder zahlreiche kleinere Spiele in den Fokus gerückt. Viele der Titel erscheinen in den nächsten Monaten, auf andere müsst ihr aber gar nicht so lange warten. Denn auch diesmal waren wieder einige Shadowdrops dabei, also Spiele, die ihr euch ab sofort in Nintendos eShop holen könnt. Wir stellen sie euch einmal genauer vor.

Alle weiteren Ankündigungen des Showcases könnt ihr in unserer großen Übersicht finden:

Die Shadowdrops des Nintendo-Showcases in der Übersicht

Teslagrad 2 und Teslagrad Remastered

1:35 Teslagrad 2: Wunderschönes Action-Adventure überraschend jetzt verfügbar

Genre: Plattformer

Darum geht's: Im Puzzle-Plattformer Teslagrad 2 setzt ihr elektromagnetische Kräfte ein, um physikalische Rätsel zu lösen und die Geheimnisse des Teslaturms zu ergründen. Dabei hüpft und rätselt ihr euch durch verschiedene 2D-Level, die von skandinavischen Landschaften inspiriert sind. Außerdem könnt ihr mit der sogenannten Teslamantik Bestien besiegen und damit neue Gebiete entdecken.

Auch der Vorgänger Teslagrad erscheint heute als Remastered Version mit verbesserter Grafik. Die beiden Spiele sind einzeln oder als Pack in der Teslagrad Power Pack Edition erhältlich.

Shadows Over Loathing

1:24 Shadows Over Loathing - Das Strichfiguren-RPG mit viel Witz gibt's jetzt auf Switch

Genre: RPG

Darum geht's: Shadows Over Loathing ist ein Point&Click-Rollenspiel voller Humor, Strichfiguren und Mystery. Eure Aufgabe ist es, das Verschwinden eures Onkels Murray zu untersuchen. Dabei trefft ihr nicht nur auf Gangster und Regierungs-Verschwörungen, sondern auch Monster, die das Ende der Welt herbeiführen wollen. Die offene Spielwelt könnt ihr dabei als eine von drei Klassen erkunden: Pig Skinner, Cheese Wizard oder Jazz Agent.

Dieses Spiel kommt ebenfalls am 19. April 2023 als Shadowdrop in den Nintendo eShop: Five Nights at Freddy's: Security Breach.

