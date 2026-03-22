Welches Nintendo-Konsolendesign findet ihr am besten?

Nintendo hat in den vergangenen vier Jahrzehnten acht Heimkonsolen auf den Markt gebracht. Wir wollen wissen, welche davon euch in puncto Design und Look am besten gefällt.

Tobias Veltin
22.03.2026 | 09:20 Uhr

Die sleeke Wii oder doch eher eine anderes Design? Die sleeke Wii oder doch eher eine anderes Design?

Nintendo ist wie kaum ein anderes Unternehmen mit dem Begriff "Videospiele" verknüpft und nach wie vor ein absoluter Platzhirsch in diesem Bereich. Das liegt auch daran, dass Nintendo quasi von Beginn an dabei war und seit den 70er-Jahren Videospielsysteme entwickelt hat.

Richtig populär wurde Nintendo aber erst mit ihrer ersten "richtigen" Heimkonsole, dem Nintendo Entertainment System (oder kurz NES) Mitte der 80er Jahre. Bis heute folgten sieben weitere Heimkonsolen-Systeme, bei denen Nintendo teils auch vor ungewöhnlichen Designs nicht zurückschreckte.

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Brotkasten, Würfel oder doch etwas anderes?

Und genau um die Designs soll es in dieser Umfrage gehen: Denn wir möchten gerne von euch wissen, welche Nintendo-Konsole euch optisch am besten gefällt. Steht ihr beispielsweise auf den Brotkasten-Look, oder mögt ihr doch das leicht futuristische Design des N64 oder die kompakte Form des GameCube lieber?

Ihr müsst euch entscheiden, denn ihr habt nur eine Stimme! Falls ihr nicht mehr genau wissen solltet, wie die einzelnen Systeme aussehen, könnt ihr sie euch in der unten verlinkten Galerie noch einmal anschauen.

Wichtiger Hinweis noch: In der Umfrage stehen nur die "großen" Heimkonsolen von Nintendo zur Auswahl. Exoten wie die Color TV Games oder den Virtual Boy haben wir ausgespart und zu den Handhelds (Game Boy und Co.) werden wir vermutlich noch eine separate Umfrage machen.

Nintendo Entertainment SystemDas NES war 1986 Nintendos erste richtige Heimkonsole.
Super Nintendo Entertainment SystemDas Super Nintendo war seit 1992 Heimat vieler legendärer Spiele, darunter Super Mario World oder Donkey Kong Country.
Nintendo 64Das Nintendo 64 war 1997 ein echter Meilenstein und die erste 3D-Konsole von Nintendo.
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Alle Nintendo-Heimkonsolen im Überblick ansehen

Ihr habt eure Wahl getroffen? Gut! Dann könntet ihr uns noch einen Gefallen tun: Denn wir sind darüber hinaus natürlich auch an der Begründung für eure Entscheidung interessiert.

Warum genau habt ihr euch für ein bestimmtes Design entschieden bzw. welche Details machen das von euch gewählte Design so ansprechend? Schreibt uns das gerne in die Kommentare!

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme an der Umfrage und sind gespannt auf das Ergebnis!

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