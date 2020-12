Nintendo repariert kaputte Wii U & fischt Ehering aus der Konsole

Da hat ein Familienvater noch einmal Glück im Unglück gehabt. Nachdem er lange Zeit nach seinem verloren gegangenen Ehering gesucht hat, tauchte dieser in der Wii U wieder auf, die er zur Reparatur bei Nintendo eingeschickt hatte. Auf Twitter berichtete er glücklich, dass Nintendo nicht nur die Wii U-Konsole repariert, sondern ihm auch seinen Ehering zurückgeschickt hat (via NintendoEverything).

Tochter hatte Ehering in die Wii U gesteckt

Der Familienvater und Twitter-User sam_nama war überrascht, aber auch erleichtert, als er nach einer Reparatur nicht nur seine Wii U, sondern auch seinen verlorenen Ehering wieder in den Händen hielt. "Ich habe in den letzten Monaten danach gesucht." erzählte er in einer seiner Tweets, nachdem er davon berichtete:

Link zum Twitter-Inhalt

Die Wii U als Sparschwein: Wie sich herausstellte, hatte er den Ehering gar nicht wirklich verloren, sondern er steckte lediglich in der Wii U. Seine kleine Tochter hatte ihn wohl für Kleingeld gehalten und ihn wie eine Münzen in die Wii U gesteckt, die ihr wohl wie eine Art Sparschwein diente. Auf die Idee den Ehering dort zu suchen, kam der Vater verständlicherweise nicht.

Nach der vergeblichen Suche tauchte er dann beim Reparaturservice von Nintendo wieder auf. Nintendo reparierte die Wii U und fand dabei den Ehering wieder. Sie reinigten ihn und schickten ihn zusammen mit der Konsolen zurück zu seinem Besitzer, der jetzt erleichtert die Suche beenden konnte. Ende gut, alles gut - zumindest, solange der Vater seine gewitzte Tochter in Zukunft im Auge behält.

Vielleicht hilft da ja ein Besuch im Nintendo Park?

Was sagt ihr zu der Geschichte? Kennt ihr vielleicht ähnliche Geschichten, die mit Videospielen zu tun haben und noch gut ausgegangen sind?