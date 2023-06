Nintendo Switch: Jetzt mehr als 1500 Spiele günstig abstauben in den Sommerangeboten

Der Nintendo eShop hat mit den Sommerangeboten einen riesigen Sale gestartet.

Im Nintendo eShop läuft mit den Sommerangeboten jetzt ein riesiger Sale, in dem ihr mehr als 1500 Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommt. Die Auswahl ist bunt gemischt, von großen AAA-Hits bis hin zu Indie-Geheimtipps ist alles dabei. Wir haben eine kleine Auswahl an Highlights herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Falls ihr lieber selbst die Angebote durchstöbern wollt, findet ihr die komplette Übersicht hier:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Sparks of Hope ist der Nachfolger des Taktikhits Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Wie im ersten Teil vereinen Mario und seine Freunde ihre Kräfte mit den Häschen aus dem Hause Ubisoft, um in fordernden Rundenkämpfen anzutreten. Unsere Aufgabe besteht darin, den sogenannten Sparks beizustehen. Dabei handelt es sich um niedliche, sternenförmige Wesen, die uns im Kampf Hilfe leisten können.

Auch diesmal müssen wir die Spezialfähigkeiten aller Charaktere ausnutzen und klug miteinander kombinieren, um den Sieg zu erringen. Im Vergleich zum Vorgänger ist Sparks of Hope ein gute Stück umfangreicher und komplexer geworden. So gibt es nun ein motivierendes Fortschrittssystem mit vielseitigen Skilltrees, durch die wir die Charaktere an unsere Lieblingstaktiken anpassen können.

Disney Dreamlight Valley

Bei Disney Dreamlight Valles handelt es sich um eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing oder Stardew Valley. Ihr baut das Disney-Dorf eurer Träume auf und siedelt dort bekannte Charaktere, an von Micky und Donald Duck bis hin zu Wall-E. Durch Updates werden regelmäßig neue Charaktere hinzugefügt, zum Beispiel kamen inzwischen Figuren aus Toy Story und König der Löwen dazu.

Um unser Dorf für die Disney-Figuren attraktiv zu machen, müssen wir im verwahrlosten Dreamlight Valley aber erst mal für Ordnung sorgen. Dazu bekommen wir eine Menge kreativer Möglichkeiten, von der Landschaftsgestaltung bis hin zur Innenarchitektur. Außerdem begeben wir uns auf abenteuerliche Reisen in ferne Länder, um dort weitere Charaktere aus den Fängen von Schurken zu befreien.

Dead Cells

Der Indie-Hit Dead Cells ist eines der bekanntesten und erfolgreichsten Roguelike-Spiele. Es handelt sich um einen 2D-Action-Platformer, in dem ihr euren Charakter aus der Seitenansicht durch bis zu einem gewissen Grad zufallsgenerierte Level steuert. Nach dem Tod müsst ihr zwar wieder von vorn anfangen, schaltet aber neue Waffen und Fähigkeiten frei und macht dadurch konstant Fortschritt.

Gegenüber anderen Vertretern des Genres zeichnet sich Dead Cells nicht zuletzt durch sein tolles Kampfsystem aus: Jede der Waffen hat spezifische Stärken und Schwächen, was in Kombination mit den vielen unterschiedlichen Spezialfähigkeiten dafür sorgt, dass jeder neue Durchgang ein einzigartiges Erlebnis ist. Noch dazu verfügt jeder Gegnertyp über ein einzigartiges Angriffsmuster, wodurch wir unsere Taktik immer wieder überdenken müssen.

Hades

Wie Dead Cells ist auch bei Hades ein Roguelike-Spiel, das allerdings einen anderen Weg einschlägt. Es handelt sich nämlich um ein Hack&Slash-Actionspiel mit Top-Down-Perspektive, das auf den ersten Blick eher an Diablo erinnert. Trotzdem müssen wir auch hier nach dem Tod von vorn anfangen, machen aber Fortschritt durch das Freischalten neuer Waffen, Upgrades und Fähigkeiten.

Hades schickt uns in eine von der griechischen Mythologie inspirierte Spielwelt. Als Sohns des Gotte Hades versuchen wir, unserem Vater zu entkommen, und kämpfen uns deshalb durch die Monsterhorden der Unterwelt. Dabei bekommen wir glücklicherweise Hilfe von anderen Göttern, die uns mächtige Fähigkeiten verleihen. Durch die Dialoge mit diesen Göttern entfaltet sich mit der Zeit eine erstaunlich komplexe Geschichte.

It Takes Two

Das hochgelobte und bei den Game Awards sogar zum Spiel des Jahres gekürte It Takes Two ist ein Koop-Spiel, das ihr ausschließlich zu zweit spielen könnt, entweder lokal oder online. Ihr übernehmt die Rollen eines Ehepaars, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, aber plötzlich in kleine Puppen verwandelt wird. Um ihre menschlichen Körper wiederzubekommen, müssen die zerstrittenen Eheleute nun zwangsweise zusammenarbeiten.

Seine guten Bewertungen hat sich It Takes Two zum einen durch seine tolle Präsentation im Stile eines Animationsfilms und zum anderen durch seine spielerische Vielfalt verdient. Im Kern handelt es sich zwar um einen Action-Platformer mit kleinen Rätseln. It Takes Two wechselt zwischendurch aber häufig das Genre und wird beispielsweise zu einer Flugsimulation oder zu einem Fighting Game.

Persona 5 Royal

Persona 5 kann man getrost als eines der besten JRPGs überhaupt bezeichnen. Für die überarbeitete Royal-Version, die neben technischen Verbesserungen auch zahlreiche zusätzliche Inhalte wie neue Waffen, Gegner, Level und ein neues Party-Mitglied liefert, haben wir im GamePro-Test stolze 92 Punkte vergeben. Die neue Fassung bietet auch endlich vollständig ins Deutsche übersetzte Texte.

In Persona 5 spielen wir einen Schüler in Tokio, der ins Unterbewusstsein anderer Bewohner der Stadt reisen kann. Während wir tagsüber den Schulalltag meistern, erleben wir dort nachts spannende und skurrile Abenteuer. Spielmechanisch handelt es sich um ein traditionelles JRPG mit rundenbasierten Kämpfen, die sich aber ungewohnt flott spielen, das jeder Aktionstyp auf einer eigenen Taste liegt und verschachtelte Menüs somit unnötig sind.

Diablo 2 Resurrected

Diablo 2 Resurrected ist eine Neuauflage des großen ARPG-Klassikers, die diesem eine komplett neue Grafik spendiert und ihn auf den aktuellen Stand der Technik hebt. An der isometrischen Perspektive hat sich zwar nichts geändert, trotzdem ist der Unterschied gewaltig. Das zeigt sich am deutlichsten, wenn man von der Möglichkeit Gebrauch macht, zwischen altem und neuem Look hin und her zu schalten.

Spielerisch hat sich hingegen bis auf ein paar Komfortfunktionen wenig geändert. Nach wie vor metzeln wir haufenweise Monster nieder, um unseren Charakter aufzuleveln und immer bessere Ausrüstung zu sammeln. Da auch die umfangreiche Erweiterung Lord of Destruction enthalten ist, stehen insgesamt sieben Charakterklassen zur Auswahl, die sich sehr unterschiedlich spielen.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist ein Muss für alle Star-Wars-Fans, allein schon deswegen, weil ihr hier alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen könnt, und zwar in beliebiger Reihenfolge. Außerdem wird die Vorlage mit viel Liebe zum Detail und dem üblichen LEGO-Humor umgesetzt, wobei auch der tolle Soundtrack viel zur dichten Atmosphäre beiträgt.

Grafisch macht LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga deutliche Fortschritte im Vergleich zu älteren Teilen der Reihe und auch spielerisch gibt es Verbesserungen. Das neue Kombo-System sorgt dafür, dass sich die Kämpfe nun fordernder spielen. Davon abgesehen besteht das Gameplay zwar wie gehabt größtenteils aus Platforming, kleinen Rätseln und Erkundung, die Weltraumschlachten bieten aber zusätzliche Abwechslung.

FIFA 23 Legacy Edition

Mit FIFA 23 führt ihr euer Lieblingsteam zur Meisterschaft.

Mit der FIFA 23 Legacy Edition liefert Electronic Arts wie in jedem Jahr ein umfangreiches Fußballspiel ab, das gekonnt den Mittelweg zwischen realitätsnaher Simulation und einsteigerfreundlichem Arcade-Gameplay findet. Große Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr dürft ihr zwar nicht erwarten, aber dank der aktuellen Lizenzen könnt ihr wie immer mit eurem Lieblingsverein und den Originalspielern um die Meisterschaft kämpfen.

Außerdem sogen die vielfältigen Spielmodi abermals für zahllose Stunden Spielspaß. Wenn ihr am liebsten allein spielt, könnt ihr euch unter anderem in den Karrieremodus vertiefen. Wenn ihr die Herausforderung im Multiplayer sucht, stehen euch die verschiedensten Online-Turniere offen. Außerdem könnt ihr selbstverständlich in lokalen Matches an einer Konsole gegeneinander antreten.

Disco Elysium: The Final Cut

Disco Elysium gehört zu den größten Indie-Hits der letzten Jahre und hat in unserem GamePro-Test eindrucksvolle 92 Punkte abgestaubt. Es handelt sich um ein Detektiv-Rollenspiel, das uns in der Welt Elysium schwere Verbrechen aufklären lässt. Dabei stehen uns stets viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten offen, wobei der Erfolg auch davon abhängt, welche Skillpunkte wir unserem Detektiv gegeben haben.

Disco Elysium punktet aber nicht nur durch seine spielerische Freiheit, sondern auch durch seine schrägen Charaktere, spannenden Fälle und hervorragend geschriebenen Dialoge. Im Final Cut sind Letztere nun endlich vollständig vertont, wenn auch nur auf Englisch. Immerhin gibt es in Textform jetzt eine deutsche Übersetzung. Außerdem bringt der Final Cut neue Inhalte wie zusätzliche Missionen mit.