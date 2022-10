Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist bereits das zweite Rundenstrategie-Crossover mit dem berühmten Klempner und den durchgeknallten Rabbids. Dieses Mal sieht sich die zusammengewürfelte Schicksalsgemeinschaft der Bedrohung durch die fiese Misera gegenüber, die die ganze Galaxie unterjochen will.



Auf 5 Planeten gilt es jetzt, diverse Aufgaben zu erfüllen und natürlich jede Menge Rundenstrategie-Schlachten zu schlagen, die im Vergleich zum Vorgänger mit einigen Neuerungen daher kommen. Was Mario + Rabbids: Sparks of Hope gut macht - und was nicht - verraten wir euch im