Nintendo Switch Spiele im Angebot – diese Meisterwerke solltet ihr nicht verpassen!

Jetzt ist der perfekte Moment, um eure Spielesammlung etwas aufzustocken!

Die Nintendo Switch 2 hat vor gut einem Jahr ihren Release gefeiert und langsam wird auch die Liste an krassen Titeln für die Konsole immer länger! Leider sind aber auch die Preise mittlerweile echt saftig und man überlegt sich manchmal lieber zweimal, ob man nicht bis zum nächsten Sale wartet. Ein Grund mehr, direkt zuzuschlagen, sobald sie bei Amazon günstiger erhältlich sind! Welche Spiele ihr gerade jetzt auf dem Schirm haben solltet, erfahrt ihr hier!

Die besten Switch und Switch 2 Spiele im Amazon-Angebot!

Falls ihr es noch nicht wusstet: Ihr könnt all eure Nintendo Switch Spiele auch auf der Nintendo Switch 2 zocken!

Taucht ein in das Fantasy-Koop-Meisterwerk!

Die Rede ist von Split Fiction, einem Meisterwerk, das bei einigen meiner Kollegen das geheime Game of the Year der Herzen war! Hier schlüpft ihr in die Rolle zweier Autorinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zoe liebt Fantasy, während Mio ein echter Sci-Fi-Fan ist, und durch ein Experiment landen die beiden in ihren eigenen Geschichten und Welten.

So sieht das Ganze dann im Split-Screen aus. Ich LIEBE das Level mit den Drachen!

Kapitel für Kapitel befindet ihr euch entweder in Mios Sci-Fi- oder Zoes Fantasy-Welten, die ihr überleben müsst, um das Experiment verlassen zu können! Wer übrigens auch It Takes Two gespielt hat, wird einige liebevolle Details der Macher auch in Split Fiction finden. So haben die beiden Autorinnen auch immer andere Fähigkeiten oder neue Werkzeuge, mit denen ihr die verschiedenen Orte bewältigen könnt.

Auf euch warten also coole Welten aus beiden Genres – also Fantasy und Sci-Fi – sowie spannende Rätsel und coole Gadgets! Ein kleines Highlight für mich ist der Part, in dem man auf Drachen reiten kann. Zudem ist es natürlich auch supercool, dass es ein reines Koop-Spiel ist und man nur gemeinsam durch die verschiedenen Level kommt!

Jetzt wird es sportlich mit EA Sports FC 26

Für diejenigen unter euch, die passend zur WM lieber Fußball zocken wollen: Ihr werdet bei Amazon auch fündig! Denn EA Sports FC 26 ist nicht nur schon seit einigen Jahren ein gebührender Nachfolger für die früheren FIFA-Spiele, sondern kommt auch mit vielen coolen Neuheiten ums Eck.

0:37 EA Sports FC 26 - Trailer lässt uns Blick auf Nintendo Switch 2-Version werfen

Autoplay

Beispielsweise überzeugt es mit über 20.000 lizenzierten Spielern, allen großen Ligen und einem Gameplay, das nochmal realistischer wirkt. Ein neues Dribbling-System, smartere KI und verbesserte Torwartanimationen dürfen da natürlich auch nicht fehlen!