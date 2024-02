Nintendo Switch 2 wurde wohl verschoben: Insider spricht von Release erst 2025

Die Switch 2 könnte womöglich doch später erscheinen als bisher vermutet.

Nach wie vor hüllt sich Nintendo in Schweigen, wenn es um die Switch 2 (oder wie immer der Nachfolger der Hybrid-Konsole heißen wird) geht. Dass ein Nachfolger geplant ist, ist aber quasi ein offenes Geheimnis. Mehrere namenhafte Insider sprachen bislang sogar von einem Release noch in diesem Jahr. Doch das hat sich neuen Gerüchten zufolge inzwischen geändert.

Switch 2 könnte erst 2025 erscheinen

Der Leak stammt diesmal vom brazilianischen Journalisten Pedro Henrique Lutti Lippe, der in einem Podcast auf dem YouTube-Kanal O X do Controle erklärt, dass der Switch-Nachfolger wohl verschoben wurde. Laut seinen Aussagen habe er mit fünf unterschiedlichen Quellen gesprochen, die an Spielen für die Switch 2 arbeiten und allesamt einen Release im ersten Quartal 2025 anstreben.

Das würde zwar für sich genommen einem Release der Switch 2 noch in diesem Jahr nicht widersprechen, aber allem Anschein nach brauchen wir trotzdem 2024 nicht mehr mit dem Nachfolger zu rechnen:

Nachdem OX do Controle fünf Quellen aus drei verschiedenen Kontinenten konsultiert hat, die im Grunde alle das Gleiche wiedergeben, verrät er heute: Die Veröffentlichung des Switch-Nachfolgers soll erst im Jahr 2025 erfolgen.

Release war für 2024 geplant, musste dann verschoben werden

Im Podcast geht der Insider noch etwas näher auf die Hintergründe des angeblichen Releases erst 2025 ein. Demnach soll ursprünglich eine Veröffentlichung noch 2024 geplant gewesen sein, aber Nintendo soll das Datum später in das Folgejahr geschoben haben. Aus welchem Grund ist nicht klar.

Etwas kurios ist, dass diese News nicht einmal einen Tag kommt, nachdem ein bekannter Insider erklärt hat, dass Nintendo auch ihre angeblich ursprünglich für diese Woche geplante Direct nach hinten geschoben habe:

Auch VGC hat nach eigenen Angaben mit zwei Quellen gesprochen, die an Spielen für den Switch-Nachfolger arbeiten. Beide Titel sollen demnach planmäßig Anfang 2025 erscheinen, die Quellen konnten aber nicht bestätigen, ob damit auch eine Verschiebung der Switch 2 einher geht.

Wie wahrscheinlich ist das? Das ist schwer zu sagen, immerhin kennen wir die Hintergründe für die angebliche Verschiebung nicht. Da Nintendo aber bislang nichts offiziell angekündigt hat, ist praktisch noch alles möglich. Ihr solltet dieses Gerücht also wie immer mit der gesunden Vorsicht genießen.

Würde es euch stören, wenn die Switch 2 erst 2025 erscheint, oder seid ihr mit dem Vorgänger noch eine Weile glücklich?