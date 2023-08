Nintendo Switch 2: Release, Hardware-Specs, alle Gerüchte – das wissen wir über den Switch-Nachfolger

Stürmt Link mit Vollgas auf die nächste Switch?

Nintendo ist immer für eine Überraschung gut. So auch bei der Switch, die sich mit ihrem Hybridkonzept – Konsole und Handheld zu kombinieren – von der Konkurrenz abheben konnte. Und zwar mit durchschlagendem Erfolg: Mit weit über 120 Millionen ausgelieferten Einheiten hat es sich die Switch bereits auf Platz 3 der meistverkauften Konsolen aller Zeiten gemütlich gemacht.

Seit knapp zwei Jahren sind die Zahlen jedoch rückläufig und auch die Technik ist ein vielgescholtener Kritikpunkt. Rufe nach einem Nachfolger sind also da, genau wie zahlreiche Gerüchte, die mal mehr, mal weniger glaubwürdig Details zu der kommenden Nintendo-Konsole verraten.

Wir haben sie für euch in den folgenden Kategorien zusammengefasst und abgeklopft, wie plausibel sie sind:

Release – Wann erscheint die Nintendo Switch 2?

Vermuteter Launch: 2. Halbjahr 2024

In jüngster Zeit tauchen immer mehr Investorenberichte über Zulieferer auf, die mit Nintendo zusammenarbeiten. Im Falle eines Herstellers für Metallgehäuse sowie eines Lieferanten für Sensor-Technik gehen Finanzexperten von steigenden Geschäftszahlen sowohl für Ende 2023 als auch Anfang 2024 aus.

Dann soll die Vorproduktion für die Switch 2 im vollen Gange sein.

Die Switch 2 könnte demnach schon im Frühjahr 2024 in den Läden stehen, Insider gehen aber eher vom Weihnachtsgeschäft 2024 aus. Nintendo plane die neue Konsole zügig mit einem umfangreichen Spiele-Lineup zu etablieren, eine hohe Verfügbarkeit solle dank einer langen Vorlaufzeit gewährleistet sein.

Test-Kits für Entwickler*innen bereits im Umlauf: Sowohl ein spanischer Insider als auch die britische News-Seite Video Game Chronicle berichteten davon, dass zahlreiche Studios sogenannte Development Kits der nächsten Nintendo-Konsole erhalten haben.

Was sind Development Kits? Auf Dev Kits werden üblicherweise frühe Versionen von Spielen auf Kompatibilität und Performance-Probleme getestet. Ihre Konstruktion entspricht im Regelfall nicht dem fertigen Produkt.

Unsere Berichterstattung zu den Dev-Kit-Enthüllungen:

Kennen wir den Codenamen? Laut eines Leaks war die Switch 2 kurzzeitig in einem Portal für Entwickler*innen als "NX2" aufgetaucht, es liegt also nahe, dass Nintendo das Grundkonzept der Hybrid-Konsole beibehält.

Nintendo steht der Zukunft hingegen gelassen gegenüber: In einem Interview, das Anfang 2022 geführt wurde, wähnte der Präsident von Nintendo Shuntarō Furukawa die Switch noch in der Mitte ihres Lebenszyklus.

Auch der Chef von Nintendo of America, Doug Bowser, sprach davon, dass noch in den 'nächsten Jahren' mit der Switch und ihrer Einzigartigkeit zu rechnen sei. Es könnte also noch ganz lange dauern, bis wir offizielle Infos zur Konsole erhalten.

Und nicht schon zur Gamescom 2023, wie ein jüngster Leak vorschlug:

Nintendo Switch 2 Wird laut neuem Leak schon früher als gedacht enthüllt – nämlich auf der gamescom von Eleen Reinke

Display – Welchen Bildschirm hat die Nintendo Switch 2 verbaut?

Technik: LCD

LCD Hersteller: Sharp

Sharp Größe: 8 Zoll

Schon vor etlichen Monaten suggerierte ein Finanzbericht des Bildschirmherstellers Sharp, dass die kommende Switch 2 statt modernere OLED-Technik einen Bildschirm mit LCD-Technologie verwendet.

Das Unternehmen "bereite die internen Produktionslinien auf den Auftrag eines großen Konsolenherstellers vor", hieß es.

Das farbenfrohe OLED-Display des aktuellen Switch-Modells war ein großes Upgrade. Allem Anschein nach verzichtet die Switch 2 darauf.

Da andere Konsolenhersteller nicht in das Raster passen und Sharp in der Vergangenheit mit Nintendo zusammengearbeitet hat, liegt eine Kooperation der beiden Unternehmen im Zuge der Switch 2 nahe.

Der Branchen-Insider Nate the Hate, der immer wieder mal für einen korrekten Leak gut ist, soll darüber hinaus gehört haben, dass die nächste Switch-Generation mit einem LCD-Screen in 8 Zoll erscheint.

Damit wäre die Switch 2 größer als die originale Switch (6.2 Zoll), Switch OLED (7 Zoll) oder auch das Steam Deck (7 Zoll).

Wirklich Sinn würde das aber nur mit einer Steigerung der Auflösung auf 1080p ergeben sowie einer ordentlichen Verteilung des Gewichts. 7 Zoll-Handhelds kommen in der Regel auf über 600 Gramm, wiegen also fast doppelt so viel wie die originale Switch. Das kann ganz schön auf die Arme gehen...

Handhelds wie der ROG Ally wiegen zum Teil über 600 Gramm, nur wenn das Gewicht gut verteilt ist, lässt sich damit auch gut über einem längeren Zeitraum zocken.

Ein großes Display setzt außerdem energieeffiziente Hardware oder einen großen Akku voraus, ansonsten leidet die Batterielaufzeit stark darunter. Wir sind schon gespannt, welchen Kompromiss Nintendo wählt.

Speicher – Wie groß ist er?

Interner Speicher: 512 GB

512 GB Spiele-Datenträger: Steckkarten

Neben der möglichen Bildschirmgröße hat der Nintendo-Insider Nate the Hate auch noch eine Vermutung, was die Speicherkapazität betrifft: 512 Gigabyte sollen es werden, achtmal so viel wie bei der OLED-Switch.

Seine Angaben würden zu weiteren Gerüchten passen, wonach Nintendo den Speicher ordentlich aufstocken möchte, da Spiele immer größer werden. Dafür spart das Unternehmen im Ausgleich an der Bildschirmtechnik und verzichtet eben auf OLED-Technologie.

Die Aussagen von Nate the Hate werden vom News-Outlet Video Game Chronicle als "punktgenau" eingestuft, es könnte also tatsächlich etwas an der Aussage dran sein.

Leistung – Welche Hardware steckt in der Nintendo Switch 2?

Codename: Nvidia Tegra Orin (T239)

Nvidia Tegra Orin (T239) Grafik-Architektur: Nvidia Ampere

Nvidia Ampere Shader-Einheiten: 1536

1536 CPU: ARM-Cortex-A78AE, 8 Kerne

ARM-Cortex-A78AE, 8 Kerne Arbeitsspeicher: LPDDR5

Schon vor einiger Zeit ist in einem Dokument des offenen Betriebssystems Linux – das auch in der Spieleentwicklung eine zentrale Rolle spielt – die Bezeichnung T239 für einen sogenannten System on a Chip (SoC) aufgetaucht.

Was ist ein System on a Chip? Ein SoC beinhaltet alle beziehungsweise einen Großteil aller notwendigen Komponenten, die einen Computer oder ein anderes Elektronikgerät formen. Sie werden daher vornehmlich in portablen Produkten eingesetzt.

Der Chip mit der Kennung T239 soll Nvidias Tegra-Familie zugehörig sein und könnte den Tegra X1 der ersten Switch beerben. Der Switch 2 wird er zugeordnet, da noch kein anderes Gerät auf Basis des SoC erschienen ist.

Acht CPU-Kerne sollen zum Einsatz kommen, die Shader-Einheiten der GPU vervielfachen sich von 256 auf 1536. Shader sind ein elementarer Aspekt in der Spielegrafik, sie manipulieren die Farbinformationen von Pixeln auf vielfältige Arten und Weisen.

Eine Einschätzung zum Chip findet ihr hier:

Nintendo Switch 2: Nachfolgekonsole könnte einen gewaltigen Grafiksprung hinlegen von Chris Werian

Activision-CEO Bobby Kotick grenzte das Leistungsvermögen der "Next-Gen-Switch" sogar schon ein: Die kommende Switch-Hardware soll auf dem Niveau der PS4 und Xbox One liegen, wohlgemerkt bei deutlich geringerem Energieverbrauch und zahlreichen Fortschritten in der Spieleentwicklung.

Nintendo Switch 2: Leistungstechnisch angeblich auf dem Level von PS4 und Xbox One von Tobias Veltin

Schlecht wäre der Generationssprung jedenfalls nicht, da sich mit den moderneren Architekturen höhere Auflösungen und vielleicht sogar aktuelle Skalierungsverfahren realisieren ließen.

Nvidia DLSS – Verfügt die Nintendo Switch 2 über ein KI-basiertes Skalierungsverfahren?

Mit dem Skalierungsverfahren Deep Learning Super Sampling (DLSS) hat Nvidia ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Grafik-Markt. Anhand von per KI optimierten Algorithmen werden Spiele, die in niedrigen Auflösungen berechnet werden, vergrößert.

Beispielsweise von 720p, wie bei der jetzigen Switch, auf 1080p oder gar 4K.

Das Ergebnis ist dabei ziemlich beeindruckend und nah an einer echten 1080p- oder 4K-Ausgabe. Im Hinblick auf die niedrige Bildschärfe vieler Switch-Titel, vor allem im TV-Modus, wäre die Technik ein gewaltiger Schritt.

Unsere Kollegen der GameStar haben sich im Detail mit DLSS beschäftigt:

Mehr fps und bessere Grafik: Ist Nvidia DLSS 2.0 wirklich ein Game-Changer? von Alexander Köpf

Die im Tegra Orin verbaute Ampere-Architektur beherrscht DLSS, das Verfahren wäre also eine Option für Switch 2-Spiele.

Spiele – Welche Titel sollen für die Nintendo Switch 2 erscheinen?

Das eigentliche Zugpferd der Switch 2 dürfte das Spiele-Lineup sein, dahinter steht aber ein gewaltiges Fragezeichen. Nintendos Release-Kalender für 2024 liest sich nämlich noch recht übersichtlich.

Nintendo Switch-Spiele 2024: Diese Games sind für das nächste Jahr bestätigt von Sebastian Zeitz

Von Nintendo kommt lediglich ein neuer Professor Layton-Ableger, ein Jump 'n' Run mit Prinzessin Peach in der Hauptrolle ist aber ebenfalls in der Mache.

Zudem wäre da noch das ewig und drei Tage verschobene Metroid Prime 4, das in die Fußstapfen des Prime-Erstlings treten könnte.

Mehr als dieses Artwork haben wir noch nicht von Metroid Prime zu sehen bekommen.

Und zwar in Form eines Technik-Showcase, das unter Beweis stellt, was die Konsole kann, ganz im Sinne des Prime-Erstlings, der den Nintendo GameCube von seiner besten Seite zeigte.

Interesse von Drittherstellern: Im Zuge der Übernahme des Publishers Activision-Blizzard durch Microsoft, äußerte sich der Geschäftsführer von Activision positiv über eine kommende Switch. Die Call of Duty-Reihe solle schon bald den Weg auf die portable Konsole finden.

Abwärtskompatibilität – Werden Spiele der ersten Switch auch auf der Nintendo Switch 2 laufen?

Für viele Spieler*innen ist die Abwärtskompatibilität zu früheren Konsolen eine der wichtigsten Funktionen moderner Plattformen. Kein Wunder, schließlich sind die Online-Stores von Nintendo, PlayStation und Xbox zu regelrechten Ungetümen mit tausenden Spielen herangewachsen.

Spiele also doppelt kaufen? Bitte nicht!

So denkt scheinbar auch Nintendo, gehen wir von den Aussagen des Unternehmenspräsidenten Shuntarō Furukawa aus. In einem Finanzbericht kündigte er an, dass der Umstieg von einer Generation zur nächsten im Zusammenspiel mit dem Nintendo Online-Account 'reibungslos' vonstattengehen soll:

Nintendo Switch 2 : Noch nicht angekündigt, aber ein wichtiges Feature steht schon fest von Tobias Veltin

Da die Switch 2 auch über einen Slot für Steckkarten verfügen soll, wäre zudem eine Abwärtskompatibilität von physischen Datenträgern denkbar.

Einige Insider widersprechen jedoch den Abwärtskompatibilitätsplänen von Nintendo. Zwei anonyme Spieleentwickler*innen, die über Dev Kits der Konsole verfügen sollen, sprachen darüber, dass die Testsysteme keinerlei Abwärtskompatibilität aufweisen:

Nintendo Switch 2: Könnte auf Abwärtskompatibilität verzichten und darüber werden sich viele von euch ärgern von Chris Werian

Es könnte also durchaus sein, dass Nintendo damit auf unzufriedene Publisher reagiert, die einen Umsatzverlust im Zusammenhang mit der Abwärtskompatibilität der PS5 und Xbox Series X|S vermuten.

Bei frühen Prototypen ist jedoch auch absolut denkbar, dass noch nicht die komplette Feature-Palette aktiviert wurde, da noch kräftig am Betriebssystem der Konsole geschraubt wird.

Neben der Software muss laut Experten aber auch die Hardware stimmen: Der bekannte Retro-Gaming-Youtuber und Spieleentwickler Dimitri Giannakis (bekannt als ModernVintageGamer) gab in einem Video an, dass die Switch 2 vor einem großen Problem stehe.

Da der Umstieg vom Tegra X1-Chip der ersten Switch auf eine Nachfolgekonsole mit einem Wechsel der Architektur verbunden wäre, müsste die alte Hardware auch im neuen Gerät eingebaut sein oder emuliert werden. Letzteres ist aber arg rechenintensiv für portable Systeme.

Noch viele unbekannte Variablen für Nintendos Zukunft

Die aktuellen Gerüchte zeichnen bereits ein ziemlich genaues Bild von der nächsten Nintendo-Konsole – es könnte sich tatsächlich um einen direkten Switch-Nachfolger handeln. In der Vergangenheit hat der Spieleriese aber auch immer wieder besondere Features in seinen Systemen verbaut und möchte daran auch in Zukunft festhalten.

Bei der Wii war es zum Beispiel die Bewegungssteuerung, beim DS der namensgebende Dual Screen und bei der Switch das Hyprid-Konzept. Ob die Switch 2 wohl auch über ein solches Alleinstellungsmerkmal verfügen wird?

Was wünscht ihr euch vom Switch-Nachfolger?