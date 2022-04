Im Nintendo eShop bekommt ihr diese Woche wieder jede Menge Spiele für Nintendo Switch günstiger. Diesmal gibt es mehr als 1.000 Sonderangebote, die günstigsten Deals sind bis zu 90 Prozent reduziert und kosten nur ein paar Euro. Wir haben für euch zehn Highlights und Geheimtipps herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Falls ihr die Angebote lieber gleich selbst durchstöbern möchtet, findet ihr die Übersicht hier:

A.O.T. 2

Angebot gültig bis: 19. April

Das Actionspiel A.O.T. 2 basiert auf dem berühmten Anime bzw. Manga Attack on Titan und schickt uns dementsprechend in den Kampf riesige, menschenfressende Titanen. Weil wir es am Boden nicht mit den gewaltigen Kreaturen aufnehmen können, verfügen wir dabei über spezielle Kampfausrüstung, mit der wir uns ähnlich wie Spider-Man von Gebäude zu Gebäude schwingen können. Ziel ist es, mit unseren Klingen die Schwachstelle im Nacken der Titanen zu attackieren. Die Handlung folgt weitestgehend den ersten beiden Staffeln des Animes und enthält dementsprechend viele der bekannten Charaktere. Wir spielen allerdings eine eigene, nicht in der Vorlage enthaltene Figur, die wir selbst gestalten dürfen.

The Sinking City

Angebot gültig bis: 5. Mai

The Sinking City ist ein an die Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts angelehntes Action-Adventure. Als Detektiv reisen wir in die langsam im Meer versinkende Stadt Oakmont, auf der Suche nach der Ursache für die rätselhaften Visionen, die Menschen hierher ziehen. Die Stadt können wir frei erkunden. Da uns das Spiel nicht vorgibt, wie wir das Rätsel zu lösen haben, müssen wir selbstständig nach Spuren suchen, die Bewohner befragen und die richtigen Schlüsse aus den Hinweisen ziehen. Das kann manchmal ganz schön anstrengend sein, dafür bekommen wir aber auch das Gefühl, echte Detektivarbeit zu leisten. Außerdem kann The Sinking City trotz seines nicht sehr hohen Entwicklungsbudgets eine dichte Gruselatmosphäre erzeugen.

Beautiful Desolation

Angebot gültig bis: 30. April

Mit stattlichen 90 Prozent Rabatt und einem Preis von nur 1,99 Euro zählt Beautiful Desolation aktuell zu den günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. Es handelt sich um eine Mischung aus Adventure und Rollenspiel, die uns in eine postapokalyptische, fremdartige Welt versetzt. Diese Spielwelt, die Einflüsse afrikanischer Kultur und Mythologie mit Cyberpunk-Elementen verknüpft und Riesenskorpione ebenso beherbergt wir Roboter, macht einen Großteil der Faszination des Spiels aus. Das liegt auch daran, dass sie aus der isometrischen Perspektive wunderschön in Szene gesetzt ist. Das Gameplay besteht größtenteils aus Erkundung, Dialogen und Rätseln im klassischen Point&Click-Stil.

Northgard

Angebot gültig bis: 30. April

Im Aufbaustrategiespiel Northgard müssen wir uns um den Bau, die Verwaltung und das Überleben unserer eigenen Wikingersiedlung kümmern. Zur Gefahr werden uns dabei zum einen die harten Winter, die uns dazu zwingen, unsere Ressourcen sparsam verwalten und dafür zu sorgen, dass alle Dorfbewohner effizient ihre Arbeit verrichten. Zum anderen bekommen wir es aber auch mit allerlei Feinden zu tun, von hungrigen Wölfen über Untote bis hin zu Riesen. Sogar Naturkatastrophen können uns heimsuchen. Trotz all diesen Herausforderungen bleibt Northgard jedoch ein eher gemütliches Spiel, das auch simpel genug bleibt, um Genre-Neulinge nicht gleich zu überfordern.

Children of Morta

Angebot gültig bis: 26. April

Children of Morta ist ein Roguelike-Rollenspiel, in dem wir in die Rolle verschiedener Mitglieder der Familie Bergson schlüpfen. Deren Aufgabe ist es, den heiligen Berg Morta gegen die Angriffe zahlreicher Monster wie Goblins, Oger oder Riesenspinnen zu schützen. Wie üblich in einem Roguelike fangen wir nach dem Tod wieder von vorn an, für weitere Durchgänge schalten wir aber nicht nur neue Fähigkeiten, sondern auch weitere Familienmitglieder frei. Gegenüber anderen Vertretern des Genres zeichnet sich Children of Morta nicht zuletzt dadurch aus, dass es eine komplexe und spannende Geschichte erzählt, in der sich unsere Entscheidungen auf den weiteren Verlauf auswirken.

Jurassic World Evolution: Complete Edition

Angebot gültig bis: 18. April

In Jurassic World Evolution bauen wir ganz nach dem Vorbild der Filme unseren eigenen Dinosaurier-Freizeitpark, nur möglichst ohne das übliche Chaos. Die Dinos können nämlich ausbrechen, wenn wir bei der Planung ihrer Gehege Fehler machen. Dann können wir sie sogar eigenhändig mit dem Betäubungsgewehr wieder einfangen. Die meiste Zeit über ist Jurassic World Evolution aber eine eher entspannte Erfahrung. Die Verwaltung der wirtschaftlichen Aspekte ist recht einfach gehalten, wir beschäftigen uns vor allem mit den hervorragend animierten und in Szene gesetzten Tieren. Mit der Complete Edition bekommt ihr auch alle DLCs, einschließlich einer Erweiterung, die euch die Ereignisse des ersten Jurassic-Park-Films nachspielen lässt.

Monster Sanctuary

Angebot gültig bis: 27. April

Das aus Deutschland stammende Monster Sanctuary verbindet Monstersammeln im Pokémon-Stil mit traditionellem Metroidvania-Design. Wir erkunden eine Spielwelt im hübschen, farbenfrohen 2D-Pixellook und sammeln dabei Eier, aus denen wir über hundert verschiedene Kreaturen ausbrüten können. In die Kämpfe ziehen wir stets mit drei dieser Monstern. Das rundenbasierte Kampfsystem erinnert stark an klassische JRPGs wie frühe Final-Fantasy-Spiele, entwickelt durch seine Kombos aber einen besonderen Tiefgang. Ein Highlight sind die Bosskämpfe, für die wir unser Team ganz auf die Schwächen des Gegners einstellen müssen, wenn wir eine Chance haben wollen. Der Umfang von Monster Sanctuary kann sich mit rund 30 Stunden Spielzeit sehen lassen.

Moving Out

Angebot gültig bis: 27. April

Moving Out ist ein chaotisches Koop-Spiel, in dem wir gemeinsam im Team unsere eigene Umzugsfirma führen. Ziel ist es, in möglichst kurzer Zeit die Wohnungen unserer Kunden leerzuräumen und dadurch Highscores zu knacken. Dazu müssen wir sowohl die Aufgaben effizient verteilen als auch Geschicklichkeit beweisen, wenn wir beispielsweise einen Fernseher aus dem Fenster im ersten Stock werfen, um ihn unten von einem unserer Mitspieler auffangen zu lassen. Auch beim Stapeln der Gegenstände in unserem Laster müssen wir klug vorgehen, da der Platz knapp ist. Hier erinnert das Gameplay ein wenig an Tetris. Je nachdem, welche Aufgabe wir übernehmen, ist die Spielerfahrung also eine andere.

Crysis Remastered

Angebot gültig bis: 2. Mai

Der First Person Shooter Crysis ist bis heute eines der berühmtesten und am besten bewerteten Spiele aus Deutschland. Zum Release sorgte er nicht zuletzt durch seine spektakuläre Grafik für Aufsehen und selbst heute sieht er noch recht gut aus, gerade in der technisch verbesserten Remastered-Version. Spielerisch hebt Crysis sich unter anderem durch den sogenannten Nano Suit von anderen Shootern ab. Dieser erlaubt es uns, je nach Bedarf zeitweise Stärke, Panzerung oder Geschwindigkeit zu verbessern oder uns zu tarnen. Dadurch haben wir die Möglichkeiten, brenzlige Situationen auf ganz unterschiedliche Arten anzugehen und mit verschiedenen Spielweisen zu experimentieren.

Hard West

Angebot gültig bis: 27. April

Hard West ist ein Rundentaktikspiel, das uns in eine seltsame, düstere Version des Wilden Westens versetzt, in der Dämonen und satanische Kulte ihr Unwesen treiben. Trotzdem dieser übernatürlichen Elemente bekommen wir im Wesentlichen eine klassische Western-Rachegeschichte serviert. Den Weg unserer kleinen Gruppe von Revolverhelden bestimmen wir auf einer zweidimensionalen Übersichtskarte, die Kämpfe finden dann aber ähnlich wie in XCOM auf 3D-Maps statt. Eine spielerische Besonderheit ist dabei, dass wir sogar um Ecken schießen können, indem wir die Kugeln an harten Objekten abprallen lassen. Zudem können wir im Kampf gegen die höllischen Mächte auf übersinnliche Fähigkeiten und magische Gegenstände zurückgreifen.