Während die PS5 und Xbox Series X weiterhin fast durchgehend ausverkauft sind, könnt ihr die Nintendo Switch jederzeit kaufen. Wer die beliebte Konsole kaufen will, bekommt nun bei Amazon eine weitere gute Gelegenheit dazu. Hier könnt ihr die Nintendo Switch in einem Bundle besonders günstig kaufen.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon erhaltet ihr die Nintendo Switch zusammen mit 25 Euro eShop-Guthaben für nur 289,90 Euro. Ziehen wir das Guthaben vom Kaufpreis ab, zahlt ihr effektiv nur 264,90 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für die Konsole.

Mit den 25 Euro könnt ihr zudem direkt erste Spiele im eShop kaufen und habt dadurch sofort etwas zum Spielen.

Diese Switch ist im Angebot: Es handelt sich beim Angebot nicht um die OLED-Version der Nintendo Switch, sondern um die normale Version. Diese wurde 2019 verbessert und nutzt seit dem die Hardware effektiver, was zu einer besseren Akkuleistung im Vergleich zur originalen Switch geführt hat.

Im Angebot bekommt ihr die Nintendo Switch in der Farbe Neon-Rot / Neon-Blau. Die 25 Euro eShop-Guthaben könnt ihr unter anderem für starke Spiele wie The House of the Dead: Remake, Dragon Ball FighterZ und Overcooked 2 nutzen.