Nintendo Switch im Animal Crossing- oder Sailor Moon-Look: Süße Joy Con Aufsätze bei Amazon

Animal Crossing, Sailor Moon oder Cozy Games Liebhaber aufgepasst: Bei Amazon gibt es derzeit super niedliche Joy Con Aufsätze für die Nintendo Switch im Design von Melinda und Tom Nook oder auch knuffigen Hasen und Bären. Die Sets kommen immer mit 2 Paaren (4 Stück), was super ist, da ihr dann ein Ersatzpaar parat habt oder gleich mehrere Controller mit den Aufsätzen bestücken könnt.

Den Melinda Look gibt es derzeit für 5,94€ mit 15% Rabatt. Der selbe Preis erwartet euch, wenn ihr Tom Nook im Schwarz-Weißen Design oder Schwarz-Roten Design haben wollt.

Wenn ihr noch mehr von Waschbären haben wollt, dann könnt ihr beim nächsten Deal zuschlagen: Hier gibt es super süße Joy Con Aufsätze mit Waschbären, Hasen, Bären, Eisbären, Robben bis hin zu Pandas und Küken. Diese Aufsätze kosten euch 9,99€, ihr könnt aber bis zum 18. Februar einen 5% Rabatt Coupon verwenden.

Wer schon immer einmal Sailor Moon super nah kommen wollte, sollte bei den nächsten Joy Con Aufsätzen zuschlagen. Diese gibt es ebenfalls für 9,99€ und neben Sailor Moon auch noch im Hello Kitty, oder unter anderem auch im Erdbeeren- und Pfirsich-Look.

Wieso überhaupt Joy Con Aufsätze für die Nintendo Switch?

Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich oute mich jetzt einfach mal: Beim Zocken komm ich schon ziemlich ins Schwitzen. Vor allem an den Händen. Da ist es komplett egal wie actionreich das Gameplay ist, von Terraforming auf meiner Insel in Animal Crossing: New Horizons bis hin zu schweißtreibenden Mario Party Partien, es ist alles möglich.

Und genau da kommen die Joy Con Aufsätze ins Spiel: Die sind nämlich super für solche Leute wie mich geeignet, da man beim Zocken dann nicht mit den schwitzigen Fingern abrutscht. Ihr könnt also eure volle Kraft in die Felder in Stardew Valley packen!

Aber was können die Joy Con Aufsätze denn noch so? Ganz einfach, das alles:

Hochwertiges Material: Die Aufsätze bestehen aus hochwertigem, rutschfestem Silikonmaterial.

Die Aufsätze bestehen aus hochwertigem, rutschfestem Silikonmaterial. Geruchsneutrales Silikon: Schützt vor Schmutz oder anderen Schäden.

Schützt vor Schmutz oder anderen Schäden. Verbessertes Spielerlebnis: Die Oberfläche ermöglicht ein sensibleres Spielerlebnis.

Die Oberfläche ermöglicht ein sensibleres Spielerlebnis. Kompatibel mit Nintendo Switch und Lite-Controller

Ihr müsst euch aber bei allen vorgestellten Joy Con Aufsätzen beeilen. Teilweise sind bestimmte Designs schon ausverkauft oder sie sind bereits kurz davor.

Weitere Joy Con Aufsätze für die Nintendo Switch: