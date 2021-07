Im neuen Gutscheinheft bei MediaMarkt gibt es jetzt Bundles mit den Nintendo Switch Joy-Con Controllern und einem von drei aktuellen Switch-Spielen im Angebot. Zur Auswahl stehen The Legend of Zelda: Skyword Sword HD, Mario Golf: Super Rush und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Bei den Joy-Con Controllern könnt ihr zwischen vier verschiedenen Farben wählen.

Die Bundles kosten 99,99 Euro. Bei einem Preis von 67,99 Euro für die Joy-Con und 51,99 Euro bis 59,99 Euro für die Spiele bedeutet das eine Ersparnis von rund 20 bis 28 Euro. Der Versand ist kostenlos. Ihr findet die Joy-Con-Bundles auf der Nintendo-Aktionsseite bei MediaMarkt, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt:

Nintendo Switch Switch Joy-Con Controller + Spiel für 99,99€ bei MediaMarkt

Das Angebot gilt, wie die gesamte Gutscheinheft-Aktion, noch bis 20 Uhr am 3. August. Einzelne Artikel könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein.

Bundles mit der Nintendo Switch

Auf der Nintendo-Aktionsseite bei MediaMarkt findet ihr auch Bundles mit der Nintendo Switch und verschiedenen Spielen. Hier stehen Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons und Pokémon Schwert & Schild zur Wahl. Der Bundle-Preis liegt bei 349,99 Euro. Einzeln gibt es die Nintendo Switch bei MediaMarkt derzeit für 329,99 Euro, bei Amazon könnt ihr sie für 319,99 Euro bekommen.

Nintendo Switch Konsole + Spiel für 349,99€ bei MediaMarkt

Weitere Angebote im MediaMarkt-Gutscheinheft

Das neue Gutscheinheft bei MediaMarkt hält noch eine ganze Menge weiterer Angebote bereit. Beispielsweise bekommt ihr bis zum 3. August 4K-Fernseher, Laptops und Smartphones günstiger. Außerdem gibt es eine 3-für-2-Aktion mit ausgewählten Spielen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Die Übersicht über sämtliche Deals des Prospekts findet ihr hier:

MediaMarkt Gutscheinheft-Aktion: Zu den Angeboten